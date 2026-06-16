Националната икономика през май месец показва стабилен растеж

/Поглед.инфо/ На днешната пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет представител на Държавното статистическо управление заяви, че през май производството и предлагането в страната са отбелязали стабилен ръст. За месеца заетостта и цените като цяло са останали стабилни, а външната търговия продължава да демонстрира устойчивост. Като цяло националната икономика запазва тенденцията си към общо стабилно развитие, насочено към обновяване и подобряване.

През май добавената стойност на промишлеността над определен размер в Китай е нараснала с 4,5% на годишна база, което е с 0,4 процентни пункта повече от предходния месец. Индексът на производството в сектора на услугите в страната е нараснал с 4,4% на годишна база, което е с 0,1 процентни пункта повече от миналия месец.

За периода януари - май общият обем на продажбите на стоки и услуги за обществено потребление е нараснал с 2,8% на годишна база. През май общият обем на вноса и износа на стоки възлиза на 4451,6 млрд. юана, което е с 16,9% увеличение спрямо същия период на миналата година и с 2,7 процентни пункта повече от април месец.