Великият учен Нилс Бор няма шанс срещу Чърчил и Рузвелт - (Част втора)

/Поглед.инфо/ Историята на атомната бомба обикновено се разказва като история на физици, лаборатории и военни проекти. По-малко известно е, че още преди края на Втората световна война Нилс Бор предупреждава за опасностите от атомния монопол и настоява за международен контрол върху новото оръжие. Срещу него застават Чърчил и в крайна сметка Рузвелт. От този сблъсък между научната откритост и държавната тайна започва политическата архитектура на ядрения свят, чиито последици продължават и днес.