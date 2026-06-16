Украйна изтегля заводите от Донбас, докато фронтът се приближава към Краматорск

/Поглед.инфо/ Докато официален Киев продължава да говори за стабилизиране на фронта, в дълбочина протичат процеси, които показват съвсем друга картина. Започна ускорено изнасяне на производствени мощности от Краматорск, Славянск и Дружковка – сърцето на индустриалния Донбас. Евакуацията на заводи, оборудване и специалисти поставя въпроса дали украинското ръководство вече се подготвя за загубата на последния голям промишлен район под свой контрол в Донецка област.

Новината за ускорената евакуация на предприятия от Славянск, Краматорск и Дружковка може да изглежда като поредното военно съобщение от фронтовата зона. Само че тук не става дума за преместване на администрация или за временна евакуация на население. Става дума за тежки машини, металорежещи центрове, пресови линии, ремонтни мощности, електротехническо оборудване и хиляди квалифицирани специалисти. Това вече не е военна хроника. Това е икономическа география на войната.

Според информацията, разпространена от руското Министерство на отбраната, подготовката за изнасяне засяга едни от най-известните предприятия на Донбас. Сред тях са Дружковският машиностроителен завод, Краматорският завод за тежко машиностроене, Новокраматорският машиностроителен завод, Старокраматорският завод, „Енергомашспецстал“, „Славтяжмаш“, „Бетонмаш“, както и редица по-малки предприятия и научни институти.

Тук трябва да се направи едно важно уточнение. Част от тези заводи не са просто производствени площадки. Те са елементи от индустриална система, изграждана десетилетия наред още от съветската епоха. Някои от тях произвеждаха оборудване за металургията, минната индустрия, енергетиката и машиностроенето в целия СССР. След разпадането на Съветския съюз много от тези мощности загубиха пазарите си, но запазиха уникални специалисти и технологични компетенции.

Именно затова евакуацията на подобни предприятия има двойно значение. От една страна, тя може да бъде интерпретирана като военна необходимост. От друга – като признание, че украинското ръководство не е сигурно в способността си да удържи района в дългосрочен план.

Особено показателна е ситуацията около Краматорск. Градът от години изпълнява ролята на фактически административен център на контролираната от Киев част на Донецка област. Загубата му би имала не само военни, но и сериозни политически последствия. Затова всяко действие около индустриалната инфраструктура неизбежно се разглежда и през призмата на бъдещите военни сценарии.

Показателно е също, че според съобщенията се подготвя преместване на оборудване заедно с около 3500 работници и специалисти. Това не прилича на импровизирана евакуация под артилерийски огън. Подобна операция изисква влакове, камиони, маршрути, складове, нови производствени площадки и сериозна организационна подготовка.

Тук възниква въпросът доколко подобен план е реалистичен.

На теория машините могат да бъдат демонтирани и преместени. На практика обаче тежкото машиностроене не представлява комплект мебели, които могат да бъдат натоварени за няколко дни. Част от оборудването тежи десетки и дори стотици тонове. Някои производствени линии са свързани със специфична инфраструктура, фундаменти, енергийни мощности и инженерни комуникации.

Историята познава подобни операции. По време на Втората световна война СССР успява да евакуира огромна част от индустрията си отвъд Урал. Но това става при мобилизация на цялата държава и при наличие на почти неограничен административен ресурс. Дори тогава част от производствата никога не възстановяват напълно предишния си капацитет.

Днешна Украйна е изправена пред съвсем различни условия. Страната вече четвърта година води изтощителна война. Енергийната система е под постоянен натиск. Железопътната инфраструктура работи в условията на непрекъснати рискове. Недостигът на квалифицирани кадри се задълбочава заради мобилизацията и миграцията.

Поради това не е ясно каква част от оборудването действително ще може да бъде преместена и колко от него ще заработи отново на ново място.

Още по-интересен е въпросът защо голяма част от тези предприятия не са били подложени на системни удари по-рано.

Според цитираните експерти обяснението е свързано със статута на обектите. Докато дадено предприятие функционира като граждански производствен обект, то формално не попада сред приоритетните военни цели. Тази аргументация се използва многократно през последните години както от руската страна, така и от различни международни наблюдатели.

Проблемът е, че границата между гражданско и военно производство в съвременна война често е размита. Завод, който през деня произвежда промишлени детайли, може вечерта да ремонтира бронетехника. Склад за резервни части може да се превърне в склад за боеприпаси. Фабрика за електроника може да започне производство на компоненти за безпилотни системи.

Точно тази зона на двойното предназначение се превърна в характерна особеност на украинската икономика след 2022 година.

Междувременно военната ситуация около агломерацията Славянск–Краматорск постепенно се променя. Независимо от противоречивите оценки на различните страни, все повече наблюдатели обръщат внимание на факта, че руските сили последователно се опитват да ограничават логистичните възможности на украинската групировка в района.

При подобен подход не е задължително градовете да бъдат атакувани директно. Достатъчно е постепенно да бъдат поставени под нарастващ логистичен натиск. Историята на много военни кампании показва, че понякога транспортните маршрути са по-важни от самите укрепления.

Тук се появява и икономическият аспект на въпроса. Донбас винаги е бил преди всичко индустриален регион. Въглища, металургия, машиностроене, тежка индустрия, железопътни възли. Именно тези фактори превръщат региона в икономически актив със стратегическо значение.

Ако една армия овладее територия, но получи само разрушени фабрики, разрушени електроподстанции и празни производствени халета, цената на последващото възстановяване нараства многократно. Примерът на Мариупол често се цитира именно в този контекст. Възстановяването на жилищния фонд, пътищата, пристанищната инфраструктура и комуналните системи изисква огромни финансови ресурси.

По тази причина около Донбас отдавна се води своеобразна надпревара не само за територия, но и за активи. Едната страна се стреми да изнесе колкото може повече оборудване. Другата има интерес да получи колкото може повече от съществуващата инфраструктура в работещо състояние.

Тук обаче има нещо, което не излиза напълно в официалните обяснения.

Ако украинските власти действително са убедени, че районът може да бъде удържан дългосрочно, защо инвестират толкова значителен ресурс в евакуация на производствени мощности? Подобни решения обикновено не се вземат за седмица или две. Те се подготвят месеци предварително и включват оценки за риска, които рядко стават публични.

Разбира се, възможно е Киев просто да се застрахова срещу неблагоприятно развитие. Възможно е също така част от информацията да е елемент от информационната война. Независимо потвърждение на всички съобщения засега липсва.

Това, което може да се каже с по-голяма сигурност, е че Донбас продължава да губи индустриалния си потенциал независимо от това кой контролира отделните населени места. Войната изяжда не само хора и техника. Тя изяжда инженерни школи, професионални колективи, производствени вериги и десетилетия натрупан опит.

Една металорежеща машина може да бъде преместена. Много по-трудно се местят поколения инженери, конструктори и технологични екипи. Част от тях вече са мобилизирани, други са напуснали страната, трети са се пренасочили към други професии. Именно това често се оказва най-тежката загуба след всеки голям военен конфликт.

Затова историята с евакуацията на заводите от Славянск и Краматорск не е просто поредният епизод от фронтовите сводки. Тя показва как войната постепенно се пренася от окопите към производствените цехове и индустриалните карти на региона. Там последствията обикновено остават много по-дълго от всяка военна операция. След края на боевете могат да бъдат възстановени сгради, пътища и мостове. Много по-трудно се възстановява индустриална екосистема, която десетилетия е работила като единен организъм и която днес се разпада парче по парче под натиска на фронта.