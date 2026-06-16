Кръгла маса в София поставя миграцията, наркотрафика и организираната престъпност в центъра на дебата за сигурността

/Поглед.инфо/ На 19 юни в София Международният институт за сигурност и сътрудничество организира кръгла маса, посветена на едни от най-спорните и чувствителни въпроси в европейската политика на сигурност. В центъра на дискусиите ще бъдат миграционният натиск, бежанските потоци, наркотрафикът, нелегалният хазарт и нарастващите форми на зависимост в дигиталната среда. Очаква се във форума да участват представители на институциите, дипломатическите среди, академичната общност и експерти по сигурността от страната и чужбина.

На 19 юни 2026 г. от 11:00 часа в зала „Витоша“ на хотел „Маринела“ в София ще се проведе кръгла маса на тема „Мир, сигурност и противопоставяне на терора и организираната престъпност днес“. Форумът е организиран по инициатива на Международния институт за сигурност и сътрудничество (МИСС) и идва в момент, когато въпросите за сигурността все по-често излизат извън рамките на традиционните военни и полицейски теми.

През последните години европейските държави се сблъскват едновременно с няколко процеса, които променят средата за сигурност. Военните конфликти в различни региони, нестабилността в Близкия изток и Африка, миграционните потоци към Европа, разширяването на транснационалните престъпни мрежи и ускореното навлизане на дигиталните технологии създават нови предизвикателства пред държавните институции. Все по-често въпросите за обществения ред, граничния контрол, наркотрафика, киберрисковете и социалните зависимости започват да се разглеждат като части от една и съща система за национална и международна сигурност.

Именно върху тази по-широка картина ще бъде фокусиран и предстоящият форум в София. Сред основните работни теми е поставен въпросът за миграционния натиск и бежанските вълни в съвременната международна обстановка. Темата продължава да бъде сред най-дискутираните в Европейския съюз, където различните държави често поддържат различни подходи към управлението на миграционните процеси. Част от политическите среди разглеждат проблема предимно като хуманитарен и социален въпрос, докато други акцентират върху неговите измерения, свързани със сигурността, контрола на границите и интеграционния капацитет на приемащите общества.

Организаторите поставят акцент върху връзката между миграционните процеси и европейската политика за сигурност. Това е тема, която предизвиква сериозни обществени спорове в редица европейски държави. В различните страни се наблюдават различни оценки както за мащабите на проблема, така и за възможните последици от него върху демографската структура, социалните системи и вътрешната стабилност. Именно поради това подобни дискусии обикновено привличат вниманието както на експертите, така и на политическите институции.

Другият голям тематичен блок е посветен на съвременните тенденции в организираната престъпност. През последното десетилетие престъпните структури претърпяха значителна трансформация. Ако в миналото основният акцент падаше върху класически форми на контрабанда и нелегална търговия, днес все повече средства се насочват към високотехнологични финансови схеми, криптовалутни операции, онлайн платформи за незаконна дейност и международни канали за пране на пари.

Особено внимание ще бъде отделено на наркотрафика, който продължава да представлява един от най-печелившите сегменти на транснационалната престъпност. В редица европейски доклади през последните години се отбелязва, че престъпните мрежи все по-успешно използват глобалните транспортни коридори, модерните комуникационни технологии и финансовите инструменти за прикриване на своите операции. Това поставя пред правоохранителните органи необходимостта от много по-тясно международно сътрудничество и обмен на информация.

Специално място във форума е отделено и на нелегалния хазарт. Темата рядко достига до водещите позиции в публичния дебат, но според редица експерти нелегалните платформи генерират значителни финансови потоци, които могат да бъдат използвани за други престъпни дейности. Онлайн средата допълнително усложнява контрола върху подобни операции, тъй като голяма част от тях функционират през трансгранични дигитални инфраструктури.

Наред с това организаторите включват в дневния ред и въпроса за екранната зависимост. На пръв поглед това изглежда различна тема от класическите проблеми на сигурността, но все повече специалисти обръщат внимание на нейното социално и психологическо измерение. Нарастващото време, което деца и възрастни прекарват пред различни електронни устройства, поражда въпроси за въздействието върху образованието, социалните отношения, психичното здраве и обществената устойчивост като цяло.

Съставът на участниците подсказва, че организаторите се стремят към по-широк разговор, който да обедини институционален, академичен и практически опит. Очаква се във форума да се включат представители на парламентарните комисии за контрол на службите и вътрешна сигурност, представители на Министерството на вътрешните работи, дипломати, преподаватели от висши учебни заведения, представители на неправителствения сектор и независими експерти.

Подобен формат е показателен за една тенденция, която се наблюдава все по-често в Европа. Много от съвременните заплахи вече трудно могат да бъдат разглеждани само през призмата на една институция. Наркотрафикът например е едновременно криминален, финансов и социален проблем. Миграцията има демографски, икономически, политически и гранични измерения. Дигиталните зависимости засягат образованието, здравеопазването и социалната среда. Затова и търсенето на решения постепенно се измества към междусекторни формати, в които различни професионални общности обменят оценки и предложения.

Интерес представлява и фактът, че форумът ще завърши с пресконференция за медиите от 13:00 часа. Това предполага стремеж част от дискусията да бъде изведена извън рамките на експертната общност и да достигне до по-широка обществена аудитория. В последните години именно темите за сигурността се превръщат в едни от най-чувствителните за европейските общества, тъй като засягат едновременно ежедневния живот на гражданите и стратегическите решения на държавите.

Предстои да се види дали дискусиите в София ще доведат до конкретни предложения или препоръки към институциите. Независимо от това самият избор на темите показва кои въпроси все по-настойчиво се налагат в дневния ред на европейските общества. Когато в един и същ форум се обсъждат миграционни процеси, наркотрафик, нелегален хазарт, тероризъм и дигитални зависимости, това е знак, че традиционните представи за сигурността се разширяват и включват все повече области от обществения живот.

Форумът на Международния институт за сигурност и сътрудничество се провежда в момент, когато Европа продължава да търси баланс между свободното движение, отворените икономики и необходимостта от ефективна защита срещу рискове, които често действат отвъд държавните граници. Именно затова подобни експертни срещи остават важна част от обществения разговор за бъдещето на сигурността, независимо от различията в оценките и политическите позиции на участниците.