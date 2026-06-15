България може да загуби завинаги най-ценните си светини в Турция

/Поглед.инфо/ Водещият Владимир Трифонов разговаря с проф. Боряна Божашка за една от най-пренебрегваните теми в българската политика – съдбата на българските общности на Балканите и запазването на българското културно-историческо наследство извън границите на страната. Във втората част на разговора става дума за драматичното положение на българските църкви в Одрин, за съдбата на българските имоти в Истанбул, за споровете около службите на български език и за опасността поколения труд и дарения да бъдат загубени. Разговорът поставя и големия въпрос дали България има дългосрочна стратегия за своите сънародници в Турция, Албания, Косово, Северна Македония и Западните покрайнини.

Втора част от разговора на Владимир Трифонов с проф. Боряна Божашка от УниБИТ, посветен на българските общности на Балканите и предизвикателствата пред съхраняването на българското културно-историческо наследство извън пределите на страната.

В това издание фокусът е поставен върху съдбата на българската общност в Турция, върху състоянието на българските църкви в Одрин и върху бъдещето на едни от най-ценните български исторически имоти в Истанбул. Проф. Божашка разкрива тревожни факти за демографския срив на българската колония в Истанбул, която днес наброява по-малко от 500 души. Именно тази малка общност носи огромната отговорност да поддържа и управлява знакови български обекти като църквата „Св. Стефан“, Екзархийския дом, метоха и други исторически сгради, останали от времето на Българското възраждане.

Разговорът разглежда и един от най-сложните въпроси в отношенията между България и Турция – статута на българските имоти, които са изграждани и поддържани от поколения българи, но попадат под действието на турското законодателство. Обсъждат се ограниченията пред българската държава и рисковете, които биха възникнали, ако българското присъствие в Истанбул продължи да намалява.

Специално внимание е отделено на българските църкви „Св. Георги“ и „Св. Константин и Елена“ в Одрин. Проф. Божашка обяснява историческите причини за възникналото напрежение около богослуженията, ролята на Вселенската патриаршия и особеностите на църковния статут на тези храмове. Зрителите ще научат повече за историческата схизма срещу Българската православна църква, за споразуменията след нейното премахване и за сложните отношения между църковните институции и националната памет.

В интервюто се поставя и по-широкият въпрос за политиката на България към българските общности извън страната. Проф. Божашка защитава тезата, че различните български общности имат различни нужди и че не може да бъде прилаган един и същ модел към Албания, Косово, Северна Македония, Западните покрайнини и Турция. Според нея е необходим индивидуален подход, съобразен със спецификата на всяка държава и всяка историческа общност.

Обсъждат се възможностите за създаване на български училища, въпросите за признаването на българските малцинства, ролята на икономическата подкрепа и необходимостта от по-активна държавна политика. Разговорът засяга и дейността на Института за българската диаспора и културното наследство зад граница, който работи за анализиране на проблемите и формулиране на предложения към държавните институции.

В заключителната част се разглеждат проблемите на опазването на културно-историческото наследство зад граница. Проф. Божашка подчертава значението на гражданските инициативи, дарителството и личната ангажираност на хората, които се борят за съхраняването на българската памет извън България. Според нея е необходима ясна национална стратегия, която да обедини усилията на държавата, обществените организации и българските общности по света.

Разговор за историята, паметта, идентичността и отговорността към българските общности, които пазят българския дух извън пределите на държавата.

Гледайте интервюто до края и споделете своето мнение в коментарите.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=4FAkAKrd5e8

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