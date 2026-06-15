Лондон отказва репарации за робството, а Карибите и Африка подготвят сметка за трилиони

/Поглед.инфо/ Спорът за репарациите за робството вече не е академичен дебат, а част от реалната международна политика. Докато държавите от Карибите и Африка подготвят координирани искания за компенсации, опрощаване на дългове и официални извинения, в Лондон нараства съпротивата срещу всякаква форма на финансова отговорност. Предложенията за ограничаване на визите за граждани на държави, настояващи за репарации, показват колко чувствителен е станал въпросът за цената на колониалното наследство.

Понякога историята се връща не чрез паметници, учебници или юбилейни речи, а чрез фактури. Именно това започва да се случва около темата за репарациите за робството. В продължение на десетилетия въпросът присъстваше основно в академични среди, исторически конференции и политически декларации без реални последици. Днес обаче все повече държави се опитват да превърнат моралния спор в конкретен политически и финансов дневен ред.

През март Общото събрание на ООН прие резолюция, която определя трансатлантическата търговия с роби като едно от най-тежките престъпления срещу човечеството и призовава за продължаване на дискусията относно възможните форми на репаративно правосъдие. Документът няма задължителен характер и не създава автоматични финансови задължения. Въпреки това реакцията на някои западни държави показа, че темата се възприема като потенциално опасна.

Причината е очевидна. Ако спорът напусне моралната сфера и навлезе в правната и финансовата, става дума за огромни суми. Карибската общност КАРИКОМ вече години наред разработва различни модели за компенсации. Част от изчисленията достигат десетки трилиони долари. Само карибските държави оценяват потенциалните претенции на около 33 трилиона долара. Тези числа изглеждат трудно реализуеми, но самото им появяване променя политическия разговор.

В Лондон добре разбират това. Британската империя е сред най-големите участници в трансатлантическата търговия с роби. Според различни исторически оценки британски кораби са транспортирали над 3 милиона африканци към плантации в Америка и Карибския басейн. По този показател Великобритания е на второ място след Португалия. Огромни богатства са натрупани чрез захарните плантации, търговията със суровини и принудителния труд в колониите.

Тук обаче започва и първото голямо противоречие. Британските власти подчертават, че именно Лондон е сред първите велики сили, забранили робството през XIX век. В британския политически разказ често се акцентира върху ролята на Кралския флот в борбата срещу търговията с роби след приемането на Закона за премахване на робството през 1833 година.

Това изглежда логично, но има един проблем. Държавите от Карибите и Африка не спорят за датата на формалната забрана. Техният аргумент е различен. Според тях икономическите последици от няколковековната експлоатация продължават и днес под формата на по-ниско развитие, инфраструктурна изостаналост, образователни дефицити и зависимост от износ на суровини.

Затова и плановете, които се обсъждат в КАРИКОМ и в части от Африканския съюз, не се ограничават до директни плащания. В тях присъстват искания за опрощаване на външни дългове, инвестиционни програми, образователни фондове, здравни инициативи, технологичен трансфер и връщане на културни ценности. Някои представители на движението за репарации дори смятат, че финансовите компенсации са само една от възможните форми на историческа отговорност.

Това обяснява защо британската политическа система започва да реагира все по-остро. Изявленията на партията на Найджъл Фараж са показателни не толкова заради шансовете им незабавно да се превърнат в закон, колкото заради промяната в обществените настроения. Предложението за ограничаване на визите за граждани на държави, настояващи за репарации, може да изглежда екзотично, но всъщност е сигнал за нарастващо раздразнение.

Тук има и вътрешнополитически елемент. Великобритания продължава да се сблъсква с проблеми около миграцията, икономическия растеж и бюджетните разходи. В подобна среда всяка дискусия за потенциални трилионни компенсации изглежда токсична за голяма част от избирателите. Десните партии използват именно тази чувствителност.

Същевременно въпросът не изчезва. Напротив. Все повече страни от Глобалния юг започват да действат координирано. Това е новият елемент в ситуацията. Дълго време подобни искания се отправяха поотделно от отделни държави. Днес се формират блокове от страни, които се опитват да превърнат темата в международен дневен ред.

Особено интересна е ролята на Британската общност. Формално това е организация, която трябва да съхранява връзките между бившите колонии и Лондон. На практика именно в нейните рамки започват да се натрупват най-сериозните противоречия. Не е случайно, че генералният секретар Шърли Бочуей открито говори за необходимостта от разговори по темата за репарациите.

Това поставя британската монархия в деликатна позиция. Крал Чарлз III вече е изразявал съжаление за робството и е подкрепял исторически изследвания на връзките между короната и робовладелската система. В същото време няма индикации, че дворецът или правителството са готови да подкрепят финансови механизми за компенсация.

Предстои да видим дали ще се появи междинен вариант. Историята познава подобни случаи. Германия изплати различни форми на компенсации след Втората световна война. През последните години Берлин договори и компенсационен пакет с Намибия за престъпленията срещу народите хереро и нама в началото на XX век. Тези прецеденти редовно се използват от привържениците на репарациите като аргумент, че историческата отговорност може да има и материално измерение.

Противниците на подобна логика задават друг въпрос. Ако днешните поколения започнат да носят финансова отговорност за действия отпреди двеста или триста години, къде точно се поставя границата? Този аргумент е особено популярен сред европейските и северноамериканските правителства. Те се опасяват, че създаването на един прецедент може да отвори верига от нови искове в различни части на света.

Именно тук спорът придобива по-широко геополитическо значение. Дебатът за репарациите вече не е само за миналото. Той се превръща в част от по-големия конфликт между Запада и Глобалния юг относно правилата на международната система. Много африкански, азиатски и латиноамерикански държави смятат, че световният ред е изграден върху исторически натрупани предимства, създадени именно през колониалната епоха.

Това обяснява защо резолюции като тази в ООН получават толкова широка подкрепа извън западния свят. За редица правителства темата за робството е част от по-общ разговор за достъпа до финансиране, външния дълг, условията за търговия и мястото им в глобалната икономика.

Затова реакцията на Лондон има значение далеч отвъд самата Великобритания. Ако британските власти категорично откажат всякакви форми на преговори, вероятно ще засилят аргументите на онези държави, които вече говорят за необходимост от алтернативни международни институции и нови механизми за глобално управление. Ако пък приемат разговор по темата, рискуват да създадат политически и правен прецедент с трудно предвидими последствия.

Засега изглежда, че британската стратегия остава непроменена. Изразяване на съжаление, подкрепа за исторически изследвания, признаване на моралната тежест на робството и едновременно с това категоричен отказ от финансови задължения. Въпросът е дали тази формула ще остане достатъчна.

Защото броят на държавите, които поставят темата официално, расте. Организациите вече се координират. Изготвят се конкретни планове. Включват се международни институции. А когато подобни процеси започнат да се движат едновременно от Африка, Карибите и част от Латинска Америка, спорът постепенно престава да бъде исторически.

Той се превръща в спор за пари, влияние, международен престиж и бъдещо преразпределение на ресурси. Именно там започва истинската чувствителност за Лондон. Не защото британските власти не познават историята на империята, а защото все повече държави настояват тази история да бъде преведена на езика на съвременната икономика.