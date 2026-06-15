Проф. Андрей Фурсов: Светът влиза в дълга криза, а старият ред вече не може да бъде възстановен

/Поглед.инфо/ В разговор с водещата Диляна Панченко руският историк и директор на Института за системно-стратегически анализи проф. Андрей Фурсов очертава картина на свят, навлязъл в период на дълбока трансформация. От ролята на Доналд Тръмп и конфликта между Русия и Запада до кризата на глобализацията, бъдещето на Европа, Китай, изкуствения интелект и съдбата на Украйна, Фурсов разглежда процесите като част от много по-голям исторически преход. Вместо да коментира отделни събития, той се опитва да обясни как изглежда светът, когато старият ред постепенно губи способността си да определя бъдещето.

Светът след революциите

Андрей Фурсов започва разговора от място, което изглежда необичайно на фона на почти истеричния поток от прогнози за предстоящи бунтове, революции и социални експлозии. Докато голяма част от публичното пространство постоянно търси признаци за нова 1917 година, за нов Майдан или за нова арабска пролет, той твърди нещо значително по-неприятно за любителите на драматичните сценарии. Според него социалната структура на развитите общества вече не прилича на тази, която е раждала революциите на XIX и XX век. Това не е просто въпрос на настроение или политически предпочитания. Става дума за промяна в самия социален материал, от който се изграждат историческите катаклизми.

Неговата логика заслужава внимание не защото задължително е вярна, а защото поставя под съмнение едно от най-разпространените убеждения в съвременната политика – че всяка тежка криза автоматично води до революция. Историята показва друго. Повечето кризи не завършват с революции. Повечето завършват с адаптация, репресии, разпад или трансформация на системата без смяна на нейния фундамент.

Фурсов обръща внимание върху нещо, което често остава извън кадър. Големите революции на модерната епоха възникват в общества, които едновременно притежават огромна маса млади хора, сериозни социални противоречия и достатъчно организирани социални групи, способни да формулират политически проект. Такава е Франция през XVIII век. Такава е Русия през 1917 година. Такава е Китай през първата половина на XX век. Във всички тези случаи съществува огромен човешки ресурс, който може да бъде мобилизиран, въоръжен и политически организиран.

Тук се появява първото голямо противоречие на съвременния свят. Никога човечеството не е разполагало с толкова мощни комуникационни инструменти. Никога недоволството не се е разпространявало толкова бързо. Никога властта не е била подлагана на толкова постоянен натиск от социални мрежи, медии и информационни кампании. И въпреки това революциите почти изчезват като форма на историческа промяна.

Това изглежда парадоксално, но числата до голяма степен потвърждават подобна тенденция. Европа застарява. Русия застарява. Китай застарява. Япония е сред най-застаряващите общества в света. Дори Съединените щати, които дълго време компенсираха демографските си проблеми чрез миграция, вече се сблъскват с процеси, които преди десетилетия изглеждаха характерни само за Стария континент.

При такава демографска картина масови революционни движения стават все по-трудни за организиране. Социалното недоволство не изчезва. Изчезва неговият традиционен носител.

Тук Фурсов въвежда още една идея, която има важно значение за разбирането на сегашната епоха. Той не харесва термина „постиндустриално общество“. Според него той създава погрешното впечатление, че индустриалната епоха е приключила. В действителност заводите не са изчезнали. Мините не са изчезнали. Енергийната инфраструктура не е изчезнала. Контейнерните пристанища не са изчезнали. Светът продължава да се крепи върху стомана, електричество, транспортни коридори и производствени мощности.

Това, което се е променило, е появата на нов управляващ слой над индустриалната база. Затова Фурсов предпочита понятието „хипериндустриално общество“. Под дигиталния блясък продължава да съществува старата материална икономика. Само че днес тя е управлявана от нови структури – финансови центрове, технологични корпорации, информационни платформи и глобални логистични мрежи.

Точно тук започва да се очертава една от най-интересните линии в интервюто. Ако революциите намаляват като вероятност, тогава как ще изглеждат големите конфликти на XXI век?

Отговорът на Фурсов е неприятен. Вместо класическите социални революции той вижда нарастващ риск от конфликти между различни групи население вътре в едни и същи държави. Не класова война в смисъла на XIX век, а етнически, религиозни и културни сблъсъци.

Тази прогноза не се основава само на идеология. Достатъчно е да се погледне демографската карта на Европа. Франция, Германия, Белгия, Нидерландия, Великобритания и Швеция вече съдържат големи мигрантски общности, концентрирани в определени градски райони. Част от тези общности са добре интегрирани. Част не са. Именно тук според Фурсов се намира потенциалната зона на бъдещи социални сътресения.

Той припомня наблюдение на френски чиновник, който прави разлика между студентските протести и организираните мигрантски групи в предградията. Студентите могат да бъдат многобройни, но често са атомизирани. Диаспорите действат по различна логика. Те притежават вътрешна солидарност, обща идентичност и често собствена социална инфраструктура.

Тук има нещо, което не бива да се подминава лекомислено. През последните десетилетия западните общества инвестираха огромни ресурси в изграждането на мултикултурен модел. Но успоредно с това на много места възникнаха паралелни социални пространства, които функционират по различни правила. Тази тема продължава да бъде политически неудобна както за левицата, така и за десницата.

Фурсов предполага, че именно тези противоречия могат да заменят класическите идеологически конфликти на XX век. Ако преди сто години основната линия е била ляво срещу дясно, комунизъм срещу капитализъм, то през XXI век тя може да придобие съвсем различна форма.

Подобна хипотеза изглежда радикална, но не е лишена от историческа логика. Властовите елити винаги са използвали наличните разделителни линии в обществото. Когато класовото противопоставяне отслабва, на преден план излизат други идентичности. Религия, етнос, култура, миграция, цивилизационна принадлежност.

Именно затова Фурсов гледа скептично на разговорите за предстоящи революции в Русия, Европа или Америка. Не защото смята обществата за стабилни. Напротив. Неговото усещане е, че нестабилността расте. Само че формата на тази нестабилност вече е различна.

Това е важна разлика. Революцията предполага проект за бъдещето. Бунтът не го предполага. Революцията предлага нов ред. Вълненията само разрушават стария. Революцията има организационен център. Безредиците често нямат.

Именно тук според Фурсов се намира една от най-големите особености на сегашната епоха. Светът навлиза в период на нарастващи конфликти, но тези конфликти все по-рядко ще приличат на онези, които познаваме от учебниците по история. Старите политически категории продължават да се използват, но реалността постепенно се измества под тях.

Затова първият голям въпрос в интервюто не е дали предстои революция. По-интересният въпрос е какво се случва със света, когато революциите вече не работят като инструмент за промяна, а старият глобален ред започва да се разпада без ясно видим наследник.

Именно оттук Фурсов преминава към фигурата на Доналд Тръмп – не като политик, а като инструмент на по-дълбока трансформация, която според него засяга самите основи на западната система.

Тръмп като инструмент за разглобяване на стария ред

В представите на Андрей Фурсов Доналд Тръмп не е човекът, който определя посоката на историята. Той е симптом на процес, започнал много преди неговата поява и вероятно ще продължи дълго след като напусне политическата сцена. Това е съществена разлика спрямо популярния начин, по който се обсъжда американската политика. Огромна част от коментарите се въртят около характера на Тръмп, неговите импулсивни решения, конфликтите му с медиите и постоянната способност да привлича внимание. Фурсов гледа към нещо друго. За него по-важният въпрос е защо значителна част от американския елит въобще допусна фигура като Тръмп до върха на властта и защо тя продължава да бъде необходима.

Тази логика се появява още в началото на неговите разсъждения за Съединените щати. Според него Тръмп не строи нова система. Той демонтира старата. Тук има разлика, която често остава незабелязана. Политиците обикновено печелят подкрепа с обещания за изграждане. Да построят нова икономика, нов международен ред, ново общество. Фурсов вижда мисията на Тръмп по обратния начин. Според него задачата не е съзидателна, а разрушителна.

Причината е проста. Старият модел на глобализацията започва да губи способността си да възпроизвежда собственото си господство. Това не означава, че глобалните корпорации изчезват или че финансовите центрове престават да функционират. Означава, че системата все по-трудно поддържа баланса между различните си части. Натрупаните противоречия стават по-големи от възможностите за управление.

В подобни ситуации исторически често се появяват фигури, които трябва да извършат неприятната работа. Да разрушат структури, които вече не работят, независимо че това поражда хаос и недоволство. Именно така Фурсов интерпретира ролята на Тръмп.

Интересното е, че той не представя американския президент като самостоятелен играч. Напротив. В анализа му Тръмп прилича повече на инструмент на определени групи вътре в американската система. Групи, които са стигнали до извода, че моделът от последните десетилетия не може да бъде запазен в досегашния си вид.

Тук започва и една от най-интересните линии в интервюто. Фурсов разглежда настоящия исторически момент през призмата на формирането на големи макрозони. Според него епохата на единната глобализация постепенно приключва. Светът започва да се разпада на няколко големи геоикономически пространства, които ще разполагат със собствени производствени вериги, финансови механизми, енергийни ресурси и системи за сигурност.

В тази картина Съединените щати се стремят да изградят това, което той нарича „Северна Америка като технат“. Самото понятие е спорно и подлежи на различни интерпретации, но логиката зад него е ясна. Вашингтон все по-малко мисли в категориите на безкрайната глобална интеграция и все повече в категориите на собственото защитено пространство.

Ако подобна хипотеза е вярна, тогава редица действия на Тръмп започват да изглеждат по-разбираеми. Търговските войни, натискът върху съюзниците, опитите за прехвърляне на производства обратно в САЩ, постоянните атаки срещу международни институции и договорености вече не изглеждат като случайни импровизации. Те започват да приличат на части от по-голяма операция по събиране на ресурсите вътре в американското ядро.

Това не означава, че операцията ще бъде успешна. Самият Фурсов не твърди подобно нещо. Но вижда определена логика зад на пръв поглед хаотичните действия.

Особено любопитно е отношението му към Европа. В неговия анализ Европа постепенно престава да бъде привилегирован партньор на Съединените щати и започва да се превръща в проблем. Причината не е идеологическа. Причината е икономическа и стратегическа.

След края на Студената война Европа функционираше като важна част от западната система. Евтините руски енергийни ресурси, достъпът до глобалните пазари и американската военна защита позволяваха на европейските икономики да поддържат относително високо равнище на благосъстояние. След 2022 година значителна част от тази конструкция започна да се променя.

Енергийните разходи нараснаха. Индустриалната конкурентоспособност отслабна. Все повече европейски компании започнаха да разглеждат възможността за преместване на производства извън континента. В същото време военните разходи рязко се увеличиха.

Тук има нещо, което Фурсов многократно подчертава по различни поводи. Историята не се движи само от идеологии. Тя се движи от суровини, фабрики, транспортни коридори и пазари. Зад всяка гръмка политическа декларация стои въпросът кой контролира ресурсите и кой плаща сметката.

Именно затова той гледа на геополитиката като на продължение на икономическата борба с други средства. В неговия прочит настоящото напрежение между Русия и Европа не е просто конфликт на ценности. Зад него стоят въпроси за контрол върху пазари, ресурси и бъдещи сфери на влияние.

Тук анализът става още по-спорен. Фурсов допуска, че определени американски кръгове биха могли да разглеждат продължителното изтощаване както на Европа, така и на Русия като приемлив сценарий. Не защото желаят пряк конфликт, а защото отслабването на двата потенциални конкурента би улеснило бъдещото противопоставяне с Китай.

Това е хипотеза, а не факт. Самият той не разполага с доказателства в класическия смисъл на думата. Но изгражда разсъждението си върху исторически аналогии. Най-вече върху начина, по който големите сили са използвали конфликти между други държави за постигане на собствени стратегически цели.

Доколко подобна схема е реалистична предстои да видим. Има обаче един проблем, който самият Фурсов косвено признава. Историята никога не следва напълно предварителните планове на своите архитекти. Твърде много играчи участват едновременно. Твърде много интереси се пресичат.

Това се вижда и в отношението му към Китай. От една страна той смята, че Вашингтон продължава да разглежда Пекин като основен стратегически съперник. От друга страна подчертава огромната взаимозависимост между двете икономики. Именно тази взаимозависимост прави директния сблъсък много по-сложен, отколкото често изглежда в медийните заглавия.

В света на Студената война американската и съветската икономика практически не зависеха една от друга. Днешната ситуация е коренно различна. Производствени вериги, финансови потоци и технологични зависимости свързват Китай и Съединените щати по начин, който прави всяка рязка конфронтация изключително рискована.

Затова Фурсов не вижда непосредствена перспектива за голяма война между Вашингтон и Пекин. Не защото противоречията липсват. А защото цената на подобен конфликт остава прекалено висока за всички участници.

Така постепенно зад фигурата на Тръмп започва да се появява по-голямата картина. Светът, който възникна след края на Студената война, вече не изглежда устойчив. Старите механизми се износват. Старите правила престават да работят. Големите държави започват да се подготвят за среда, в която глобалните вериги могат да бъдат прекъснати, съюзите да се окажат временни, а икономическата сигурност да стане по-важна от идеологическите декларации.

Именно в тази среда Фурсов поставя следващия голям въпрос – кой всъщност печели от разпадането на глобалния модел и защо според него борбата между различните елитни групи тепърва навлиза в решаваща фаза.

Кой управлява прехода и защо елитите вече не са единни

Една от причините Андрей Фурсов да предизвиква толкова силен интерес е, че той последователно отказва да обяснява света чрез прости конспиративни схеми. В неговите разсъждения няма единен световен център, който дърпа всички конци. Няма и единна група, която да контролира напълно процесите. Напротив. Колкото повече говори за властта, толкова по-сложна става картината.

Това е особено важно днес, когато голяма част от политическите анализи изпадат в две крайности. Едната вижда навсякъде всемогъщи глобалисти, които управляват всяко събитие до последния детайл. Другата представя света като хаотична съвкупност от случайности, в която никой не влияе върху нищо. Реалността вероятно е някъде между тези две крайности.

Фурсов предлага модел, в който различни елитни групи се конкурират помежду си, сключват временни съюзи, водят скрити конфликти и непрекъснато променят позициите си. Според него именно това прави сегашния исторически период толкова нестабилен. Старият баланс е разрушен, но новият още не е оформен.

Любопитно е, че той разглежда световния елит като исторически наслоена конструкция. Част от тези групи съществуват от векове. Аристократични фамилии, финансови династии, религиозни структури, търговски мрежи, които са преживели империи, войни и революции. До тях през последните десетилетия се присъединяват нови центрове на влияние – цифровите корпорации, технологичните платформи, финансовите гиганти и транснационалните инвестиционни структури.

Тук възниква един интересен въпрос. Ако световният елит е толкова силен, защо светът изглежда все по-хаотичен?

Отговорът на Фурсов е, че самият елит е разделен. При това разделен не по дребни тактически въпроси, а по отношение на бъдещия модел на света. В продължение на десетилетия глобализацията позволяваше различните групи да съществуват в рамките на обща система. Всички печелеха от разширяването на пазарите, от свободното движение на капитали и от нарастващата интеграция.

Когато обаче ресурсите започнат да се свиват, ситуацията се променя. Тогава въпросът вече не е как да се разшири общата система, а кой ще контролира останалото пространство.

Тази промяна според Фурсов е фундаментална. В продължение на десетилетия политиката беше организирана около идеята за растеж. Дори конфликтите се развиваха в рамките на свят, който продължаваше да увеличава производството, потреблението и финансовите потоци. Днес все повече анализатори обръщат внимание на обратния процес. Темповете на растеж се забавят. Дълговете растат. Социалните системи стават все по-скъпи. Населението застарява.

Това не означава, че светът обеднява моментално. Означава, че започва борба за достъп до ограничени ресурси. А подобна среда неизбежно променя поведението на елитите.

Особено показателно е отношението му към глобалисткия проект, доминирал след края на Студената война. В продължение на десетилетия изглеждаше, че светът върви към все по-голяма интеграция. Международните организации разширяваха влиянието си. Националните граници губеха част от значението си. Производството се разпределяше по цялата планета. Финансовите потоци се движеха практически без ограничения.

Днес голяма част от тези процеси започват да се обръщат. Производства се връщат обратно. Появяват се нови митнически бариери. Геополитиката все по-често измества икономическата логика. Дори държави, които дълго време бяха символ на свободната търговия, започват да защитават стратегически отрасли и вътрешни пазари.

Фурсов вижда в това не временно отклонение, а началото на по-дълбока трансформация.

Любопитното е, че той не представя този процес като плавен и организиран преход. Напротив. Колкото повече слуша човек интервюто, толкова по-ясно става, че според него никой не разполага с готов план за бъдещето. Съществуват различни проекти. Съществуват различни групи. Съществуват различни интереси. Но няма универсален сценарий, който всички следват.

Това обяснява и защо толкова много събития през последните години изглеждат противоречиви. Част от политическите решения взаимно си противоречат. Част от икономическите стратегии изглеждат нелогични. На много места различни институции работят в противоположни посоки.

Тук има нещо, което често се подценява. Когато една система навлезе в криза, объркването не е страничен ефект. То става част от самия процес. Старите правила продължават да действат частично. Новите още не са установени. Различните групи започват да експериментират.

Затова Фурсов постоянно се връща към идеята за адекватната картина на света. Според него най-голямото предимство в подобни периоди не са парите и дори не са ресурсите. Най-голямото предимство е способността да разбереш какво действително се случва.

Тази теза може да звучи абстрактно, но има напълно практическо измерение. Държава, която неправилно оценява реалността, започва да инвестира в грешни приоритети. Компания, която не разбира средата, губи пазари. Политическа система, която не разчита вярно процесите, започва да реагира със закъснение.

Историята е пълна с подобни примери. Империи са рухвали не защото са били бедни, а защото са продължавали да действат според картина на света, която вече не съществува. Военни сили са губили войни не заради липса на ресурси, а защото са се подготвяли за предишния конфликт вместо за следващия.

Именно тук Фурсов вижда едно от основните предизвикателства пред Русия, Европа и Запада като цяло. Не просто икономическите трудности или военните рискове. А способността правилно да бъде разбрана новата среда.

Колкото повече се задълбочава разговорът, толкова по-малко той прилича на анализ на конкретни събития и толкова повече се превръща в размисъл за края на една историческа епоха. В света, който се оформя, старите идеологически етикети все по-трудно обясняват случващото се. Ляво и дясно се смесват. Глобалисти и националисти често защитават сходни икономически интереси. Технологичните корпорации придобиват влияние, което някога принадлежеше на държавите.

Точно тук Фурсов насочва вниманието към друга тема, която постепенно започва да определя бъдещето на обществата – изкуствения интелект, цифровия контрол и формирането на ново социално разделение, което може да се окаже по-дълбоко от класовите различия на индустриалната епоха.

Изкуственият интелект, поколението на комфорта и новото социално разделение

Най-интересната част от разговора започва тогава, когато темата постепенно се измества от геополитиката към човека. След всички разсъждения за Тръмп, Китай, Европа, Русия и елитите Фурсов стига до въпрос, който вероятно ще се окаже много по-важен през следващите десетилетия от повечето днешни дипломатически кризи. Какво се случва с обществото, когато удобството започне да замества способността за самостоятелно действие?

Темата изглежда битова, но всъщност засяга самите основи на цивилизацията. Историята познава десетки случаи, когато сложни общества започват да губят устойчивост не защото врагът става по-силен, а защото самите те постепенно губят способността да реагират на извънредни ситуации. В продължение на поколения хората престават да вършат сами неща, които техните предци са приемали за естествени. Уменията изчезват. Навиците се променят. Комфортът се превръща в норма.

Фурсов разглежда именно този процес, когато говори за поколението, което е израснало през последните три десетилетия. Тук той очевидно съзнателно преувеличава в отделни моменти, за да подчертае проблема, но зад думите му има тема, която се обсъжда все по-често и на Запад. Как изглежда общество, в което огромна част от младите хора никога не са живели в условия на недостиг, не са преживявали сериозна икономическа катастрофа и не са били принудени да поемат тежка отговорност за собственото си оцеляване?

Разбира се, всяко поколение гледа подозрително на следващото. Още в древността могат да се намерят текстове, в които възрастните се оплакват от младите. Но сегашната ситуация има една особеност. За първи път технологиите започват да поемат не само физическата работа, но и част от интелектуалните функции.

Това променя всичко.

Когато през индустриалната епоха машините заменят физическия труд, хората все още остават необходими за планирането, анализа, вземането на решения и създаването на нови идеи. Изкуственият интелект засяга именно тази сфера. И затова предизвиква толкова противоречиви реакции.

Фурсов гледа на процеса преди всичко като историк. Той не се страхува от изкуствения интелект в апокалиптичния смисъл, който често доминира в популярната култура. Не говори за бунт на машините или за роботи, които ще завладеят света. Неговото опасение е по-прозаично и затова може би по-реалистично.

Проблемът според него е, че изкуственият интелект може да ускори деградацията на човешките способности, ако бъде използван като заместител на мисленето, а не като инструмент.

Тук той посочва нещо, което вече се наблюдава в образованието. Все повече университети приемат използването на генеративни системи за подготовка на курсови работи, дипломни проекти и анализи. Формално резултатът изглежда впечатляващ. Студентът предава добре оформен текст. Задачата е изпълнена.

Само че остава един неудобен въпрос. Кой е свършил реалната интелектуална работа?

Това изглежда като дребен академичен проблем, но последиците могат да бъдат значително по-големи. Ако няколко поколения свикнат да получават готови отговори вместо да изграждат самостоятелно логически вериги, това постепенно променя начина, по който функционира обществото.

Историята познава общества с високо ниво на грамотност. Познава и общества с високо ниво на образование. Това не винаги е едно и също нещо.

Човек може да разполага с огромен обем информация и едновременно с това да бъде неспособен да направи самостоятелен анализ. Днешната информационна среда все по-често създава именно такъв тип поведение. Огромно количество данни, съчетано с намаляваща способност за критично осмисляне.

Тук Фурсов прави още едно интересно наблюдение. Според него бъдещото разделение на обществото може да не преминава между богати и бедни в класическия смисъл на думата. Възможно е новата граница да бъде между хората, които запазват способността си да мислят самостоятелно, и онези, които постепенно се превръщат в потребители на готови решения.

Това е особено важно, когато той говори за образованието.

В интервюто се появява примерът с тестовата система. Според него тя не учи човека да формулира проблем. Не го учи да търси решение. Тя го учи да избира между предварително подготвени варианти. На пръв поглед разликата изглежда малка. В действителност става дума за две напълно различни интелектуални култури.

Едната създава хора, които могат да задават въпроси.

Другата създава хора, които избират между вече зададени въпроси.

Това различие може да изглежда абстрактно, но именно то често определя кой управлява и кой изпълнява.

В тази част от разговора започва да се оформя една от най-мрачните идеи на Фурсов. Според него новите технологии няма да премахнат социалното неравенство. Те могат да го направят по-дълбоко.

През XX век масовото образование беше представяно като инструмент за социална мобилност. Теоретично всеки можеше чрез знания да подобри позицията си. Днес ситуацията става по-сложна. Ако достъпът до истинско образование постепенно се концентрира в ограничени елитни институции, а масовото образование се превръща в система за подготовка на послушни потребители, разликата между двете групи започва да расте.

Тук не става дума само за доходи. Става дума за способност за управление на реалността.

Именно затова Фурсов отделя толкова внимание на семейството. За него основната линия на защита срещу манипулацията не е технологията. Не е държавата. Не е дори училището.

Семейството е първата и най-важна среда, в която човек изгражда вътрешна устойчивост.

Любопитно е, че той се връща към стара психологическа теза, според която хората, получили стабилна емоционална основа в ранното си детство, много по-трудно се поддават на външни манипулации. Независимо дали тези манипулации идват от медии, политически кампании, социални мрежи или технологични платформи.

Тази идея става особено актуална в свят, който все повече прилича на гигантска система за непрекъснато въздействие върху вниманието. Алгоритмите не принуждават хората да мислят по определен начин. Те влияят върху това какво виждат, какво пропускат и колко време прекарват в определени информационни среди.

Постепенно разговорът за изкуствения интелект престава да бъде разговор за компютри.

Той се превръща в разговор за човека.

За това какво остава от неговата автономност.

За способността му да носи отговорност.

За готовността му да понася трудности.

За умението му да живее без непрекъсната технологична опора.

И именно тук анализът на Фурсов достига до може би най-голямата тема в цялото интервю – кризата на самия западен модел, появата на нови макрозони и въпросът дали светът навлиза в период, който ще прилича повече на епоха на империи, отколкото на познатата ни глобализация.

Светът след глобализацията и дългият преход към неизвестното

Когато човек проследи цялото интервю на Андрей Фурсов от началото до края, постепенно става ясно, че неговият основен сюжет не е нито Украйна, нито Тръмп, нито Китай. Всички тези теми присъстват постоянно, но изпълняват по-скоро ролята на ориентири, чрез които той се опитва да опише нещо по-голямо. Става дума за разпадането на исторически модел, който определяше света през последните няколко десетилетия.

Любопитното е, че Фурсов не гледа на този процес като на внезапен срив. В неговия разказ няма дата, след която старият свят приключва и започва новият. Напротив. Създава се впечатление за дълъг преход, който вече е започнал, но чийто край все още не се вижда. Именно затова толкова много процеси изглеждат противоречиви. Част от институциите продължават да действат според логиката на глобализацията. Част от държавите вече се подготвят за свят след глобализацията. Част от корпорациите все още печелят от стария модел. Други се опитват да заемат позиции в новия.

Това обяснява защо толкова често наблюдаваме привидно несъвместими явления. От една страна светът остава технологично свързан както никога досега. Финансовите пазари продължават да реагират почти мигновено на събития от другия край на планетата. Производствените вериги все още пресичат континенти. От друга страна държавите започват все по-активно да говорят за икономическа сигурност, стратегическа автономия и защита на собствените ресурси.

Тук се появява и едно от най-интересните противоречия в анализа на Фурсов. Той постоянно говори за нарастващата роля на големите блокове и макрозони, но същевременно признава, че никой от основните играчи не разполага с пълен контрол върху процеса. Това е съществено. В много геополитически анализи съществува скритото предположение, че някъде има група хора, които знаят точно накъде върви светът. В интервюто подобна увереност отсъства.

Напротив. Колкото повече Фурсов разсъждава върху бъдещето, толкова по-често се връща към непредсказуемостта. Не защото историята е случайна, а защото броят на факторите става прекалено голям. Държави, корпорации, финансови центрове, технологични гиганти, военни структури, национални елити, транснационални мрежи – всички те влияят върху общата картина. Никой не разполага с монопол върху бъдещето.

Именно тук се крие причината той да отделя толкова внимание на способността за разбиране. През целия разговор непрекъснато се повтаря една мисъл, макар и в различни форми. Най-голямото предимство в епоха на преход не е ресурсът сам по себе си. Не е дори военната сила. Най-важно става разбирането на процесите.

Историята дава достатъчно примери за държави, които са разполагали с армии, ресурси и пари, но са загубили способността правилно да интерпретират реалността. Те са продължавали да решават вчерашните проблеми, докато пред тях вече са се появявали новите. В подобни моменти натрупаната мощ престава да бъде гаранция за успех.

Това важи и за обществата. В края на интервюто Фурсов постепенно се връща към темата за поколенията и културната устойчивост. Тази линия може да изглежда второстепенна след всички геополитически разсъждения, но всъщност е логично продължение на цялата му аргументация. Ако светът навлиза в по-труден период, ако конфликтите се увеличават, ако икономическата и политическата среда стават по-нестабилни, тогава въпросът за качеството на човешкия материал неизбежно излиза на преден план.

Тук той не говори толкова за военна подготовка или за някаква романтика на лишенията. Говори за способността да се носи отговорност. За готовността човек да живее в условия, които не са идеални. За умението да продължи напред, когато обстоятелствата се влошат. Това е тема, която присъства в почти всички големи исторически преходи. Когато старият ред започне да се разпада, обществата неизбежно се сблъскват с въпроса дали разполагат с хора, способни да преминат през периода на несигурност.

В този смисъл разговорът за изкуствения интелект, за образованието, за семейството и за поколенията не е отделна тема. Той е част от същия процес, който Фурсов описва и на международно ниво. Разпадат се не само геополитически конструкции. Променят се и механизмите, чрез които обществата възпроизвеждат себе си.

Особено показателно е отношението му към бъдещето. В интервюто почти липсват категорични прогнози. Има предположения, сценарии, исторически аналогии, но няма обещания за неизбежни резултати. Това отличава разговора от голяма част от съвременния геополитически коментар, който често се опитва да продава увереност там, където тя обективно не съществува.

По тази причина най-ценното в интервюто вероятно не са конкретните прогнози за Тръмп, Европа или Китай. Най-ценно е напомнянето, че историческите процеси рядко се развиват по права линия. Светът не влиза в предварително подготвен сценарий. Той навлиза в зона на повишена неопределеност, в която различни сили ще се опитват да наложат собствените си проекти.

Някъде между разговорите за войни, технологии, елити и държави остава и едно по-лично наблюдение. Фурсов не изглежда като човек, който очаква бързо решение на натрупаните проблеми. По-скоро гледа на настоящия момент като на начало на продължителен исторически цикъл. Цикъл, който вероятно ще продължи десетилетия и ще бъде определен не толкова от отделни събития, колкото от способността на обществата да се адаптират към новите условия.

Това прави интервюто интересно дори за хора, които не споделят неговите оценки. Защото зад конкретните прогнози стои по-голям въпрос. Ако действително навлизаме в период след глобализацията, ако старите механизми постепенно губят ефективност, ако елитите вече не са единни и ако технологичната революция променя самия човек, тогава основният проблем няма да бъде кой ще спечели следващия политически сблъсък. Основният проблем ще бъде кой ще успее да се приспособи към свят, който все по-малко прилича на онзи, в който живяхме през последните тридесет години.



