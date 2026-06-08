Технология на чувствата: как капитализмът превърна човешката душа в последния си пазар

/Поглед.инфо/ В своята книга „Технология на чувствата“ Ева Илуз проследява една от най-дълбоките трансформации на съвременния свят – начина, по който чувствата постепенно се превръщат в икономически, културен и технологичен ресурс. От корпоративната култура и пазара на труда до социалните мрежи и интимните отношения, вътрешният живот на човека все по-често се оказва вплетен в механизми, които го наблюдават, оценяват и превръщат в част от нов тип обществен ред. Това е анализ не само на любовта и самотата, а на самия човек в епохата на дигиталния капитализъм.