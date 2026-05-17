Питър Тийл вече не говори за прогрес. Говори за цивилизация, която започва да се страхува от бъдещето

Интервюто на Питър Тийл изглежда като разговор за изкуствен интелект, Марс и технологии. Под повърхността обаче се вижда друго — страхът на част от американския елит, че Западът постепенно губи способност да произвежда реален прогрес и започва да заменя бъдещето с управление на риска.

Краят на бъдещето

Питър Тийл не звучи като човек, който вярва в бъдещето така, както неговото поколение вярваше преди двайсет години. Това е първото нещо, което прави впечатление. Не думите за изкуствения интелект. Не разговорите за Марс. Не историите за Тръмп. А тонът. В него няма онзи стар ентусиазъм на Силициевата долина от времето, когато интернет още изглеждаше като територия на безкрайно разширяване. Сега по-скоро прилича на човек, който оглежда система, създадена от собственото му поколение, и не е сигурен дали тя изобщо още знае накъде върви.

Това е много по-важно от отделните му политически изказвания.

Защото Тийл не е външен критик. Не е университетски философ. Не е журналист, който наблюдава света от студио в Ню Йорк. Той е част от механизма. PayPal. Palantir. Facebook. Огромни мрежи от капитал, разузнавателни връзки, военни технологии, политически инвестиции. Един от хората, които реално участваха в изграждането на дигиталната Америка след 90-те години.

И когато точно такъв човек започне да говори за застой, това вече не може да се отхвърли като обикновен песимизъм.

Особено защото той не говори за икономическа рецесия. Говори за нещо много по-дълбоко. За цивилизация, която е започнала да губи увереност в самата идея за ускорение.

Тук интервюто рязко сменя посоката си.

На пръв поглед разговорът тръгва от технологиите. После постепенно започва да се връща към 70-те години. И точно там е истинската тема. Тийл почти натрапчиво се връща към периода след края на програмата Apollo, след енергийните шокове, след антиядрените движения, след началото на новата регулаторна епоха в Америка.

Това не е случайно.

За голяма част от американския технологичен елит 70-те години са моментът, в който Западът започва да се страхува от собствената си мощ. Дотогава логиката е проста — повече индустрия, повече енергия, повече инфраструктура, повече скорост. След това започва друга логика — повече регулации, повече контрол, повече екологични ограничения, повече управление на риска.

Тийл не го казва директно, но това виси над цялото интервю.

И честно казано, когато човек погледне инфраструктурната картина на Запада, е трудно напълно да му възрази.

Америка от 50-те и 60-те строи магистрали през целия континент. Междущатската система Interstate Highway System буквално променя географията на страната. Строят се атомни електроцентрали. Разширяват се пристанища, индустриални зони, нефтени терминали, язовири. През 1969 г. американците кацат на Луната. Само три седмици по-късно започва Woodstock. Тийл вижда в това почти символичен прелом. Не защото мрази хипитата, а защото според него именно тогава Западът започва да прехвърля енергията си от инженерството към културната психология.

Това звучи пресилено. Само че има един проблем.

След 70-те години скоростта на реалния материален прогрес наистина започва да пада. Самолетите почти престават да стават по-бързи. Concorde остава екзотично изключение и постепенно умира икономически. Ядрената енергетика влиза в политически и административен капан. Големите инфраструктурни проекти стават все по-трудни. В САЩ днес строежът на нов реактор или нова високоскоростна железница се превръща в почти безкрайна юридическа война.

Точно това е една от централните мании на Тийл — системата вече произвежда повече процедури, отколкото мощности.

И тук разговорът става неприятен.

Защото ако погледнем Европа, картината изглежда още по-тежка. Германия затвори атомните си централи и едновременно започна да говори за „зелена трансформация“, докато BASF прехвърля производства извън страната заради цените на енергията. Франция има ядрена база, но е затънала в дългове и инфраструктурно стареене. Великобритания години наред не може да завърши дори собствения си проект HS2 без бюджетен хаос. Брюксел междувременно произвежда огромни обеми регулации, директиви и въглеродни механизми.

Тук има нещо почти иронично.

Колкото повече Западът говори за бъдещето, толкова по-трудно му става да строи физически настоящето.

Тийл усеща точно това противоречие. Затова постоянно се връща към думата „стагнация“. И не я използва само икономически. При него това вече звучи почти като психологическо състояние на цивилизацията.

Особено когато започва да говори за средната класа.

Това е една от най-силните части в интервюто, макар да е казана почти мимоходом. Според Тийл средната класа не е просто въпрос на доход. Тя е очакване. Очакването, че децата ще живеят по-добре от родителите си. И когато това очакване започне да изчезва, политическата система започва да губи стабилност.

Точно тук разговорът изведнъж спира да бъде разговор за технологии.

Защото това вече е темата за легитимността на Запада.

Америка десетилетия наред продаваше на света една проста идея — системата може да има недостатъци, но постоянно произвежда растеж и разширяване на благосъстоянието. Само че след 2008 г. тази идея започна да се пропуква. После COVID я удари още по-силно. След това войната в Украйна показа нещо още по-неприятно — че западният индустриален капацитет вече не изглежда толкова безкраен, колкото изглеждаше през 90-те.

Това беше шок.

Особено във военните среди.

Производството на артилерийски снаряди внезапно се превърна в геополитическа тема. Оказа се, че НАТО има колосални бюджети, но доста ограничен производствен ритъм. САЩ и Европа започнаха панически да увеличават капацитет за 155-mm боеприпаси. Полша започна масово превъоръжаване. Германия започна да говори за „военна икономика“. Франция за „икономика на войната“.

Само че подобни фрази звучат странно в общества, които десетилетия наред прехвърляха индустрията си към Азия.

И тук идва голямото противоречие.

Тийл принадлежи към поколението, което спечели от дигиталната глобализация. Но в интервюто вече се усеща, че дори част от тези хора започват да разбират ограниченията на модела, който създадоха. Интернет, социалните мрежи, платформите, финансовите технологии — всичко това произведе огромни капитали и огромна информационна скорост. Но не реши проблема с инфраструктурата, енергията, производството и демографията.

Напротив.

На места дори ги прикри.

Тук Тийл става особено интересен, защото започва да говори почти срещу собствената си среда. В Силициевата долина от години съществува почти религиозна вяра, че интелигентността автоматично ще реши всички проблеми. Повече алгоритми. Повече изчислителна мощ. Повече данни. Повече AI.

Тийл изглежда много по-колеблив.

И това е важно.

Той буквално казва, че изкуственият интелект може да се окаже просто още един голям дигитален скок, без да произведе реален цивилизационен пробив. Нещо като интернет в края на 90-те — огромно, печелившо, трансформиращо информационната среда, но недостатъчно, за да извади обществото от общото усещане за застой.

Това е много тежко признание.

Защото означава следното — възможно е Западът вече да не може да компенсира реалната материална ерозия чрез дигитална еуфория.

И честно казано, на моменти самият Тийл звучи като човек, който не знае дали системата изобщо има път назад.

Особено когато започва да говори за Тръмп.

Тук разговорът внезапно става нервен. Защото става ясно, че за Тийл Тръмп никога не е бил класически политически проект. По-скоро е бил удар срещу официалния език на системата. Срещу автоматичното повтаряне, че всичко е наред, че глобализацията работи, че американският модел продължава да произвежда растеж.

Тийл почти открито признава, че не е очаквал Тръмп магически да реши проблемите. Искал е друго — някой най-сетне да започне да казва, че нещо в системата вече не работи.

Това е много по-опасно, отколкото изглежда.

Защото когато самият елит започне да губи увереност в собствената си историческа посока, тогава започват наистина нестабилните периоди.

Изкуственият интелект вече не изглежда като спасение

В един момент от разговора Рос Даут задава въпрос, който очевидно дразни Тийл повече, отколкото показва. Въпросът е прост — ами ако изкуственият интелект не доведе до освобождение, а до още по-дълбок застой? Ами ако машините просто направят сегашната система по-ефективна, по-централизирана и по-контролираща? Там за няколко секунди Тийл губи обичайния си ритъм. Появява се пауза. Не театрална. Истинска.

Защото това вече е реалният страх в част от технологическия елит.

Не „Терминатор“.

Не роботи убийци.

Не холивудските сценарии.

А много по-неприятна възможност — че изкуственият интелект ще стабилизира именно онзи модел, който уж трябваше да разруши.

Тук човек трябва много внимателно да гледа какво всъщност казва Тийл. Защото той не вярва напълно в апокалиптичната версия за ИИ, но не вярва и в утопичната. На моменти дори звучи така, сякаш изкуственият интелект е последният технологичен коз на Запада, а не началото на нова епоха.

Това е огромна разлика.

През 90-те години интернет изглеждаше като начало на безкрайно ускорение. Сега ИИ по-скоро прилича на технология, върху която са стоварени прекалено много очаквания. Почти панически очаквания.

Точно това се усеща в САЩ през последните две години.

След ChatGPT, Claude, Gemini и цялата вълна от генеративен ИИ американският технологичен сектор започна да говори така, сякаш внезапно е открил нова индустриална революция. Само че ако човек махне маркетинга и погледне реалната икономика, картината е доста по-сложна.

Да, Nvidia експлодира. Да, Microsoft и OpenAI наливат колосални ресурси. Да, data центровете започнаха да поглъщат чудовищни количества енергия. Но в същото време американската инфраструктура продължава да старее. Жилищната криза продължава. Производителността не избухва драматично. Демографията остава проблем. Дълговете растат.

Тук има нещо подозрително.

Колкото повече системата започва да губи увереност в собственото си бъдеще, толкова по-месиански започва да говори за ИИ.

Това вече не е технологична тема. Това е психологическа.

Тийл усеща точно това. Затова многократно се опитва да охлажда разговора. Казва, че ИИ вероятно ще бъде „по-голям от бургер, но по-малък от пълна трансформация на цивилизацията“. Странна фраза. Нарочно груба. Нарочно почти банална. Но всъщност зад нея стои доста мрачна мисъл — възможно е изкуственият интелект да се окаже просто още един мощен дигитален слой върху система, която структурно вече се задъхва.

И тук започва истинската тревога.

Защото ако ИИ не произведе нов енергиен режим, нов индустриален скок, нов производствен капацитет и нова инфраструктурна епоха, тогава какво остава? Остава оптимизацията. Управлението. Контролът. Автоматизацията на съществуващата система.

Това вече е съвсем различен разговор.

Особено когато става дума за държавата.

След 11 септември американската система започна бавно да се трансформира в машина за сигурност. Patriot Act. NSA. Масово следене. Интеграция между технологични корпорации и федерални структури. После дойде COVID и процесът се ускори още повече. След това — Украйна. След това — ИИ.

Всяка следваща криза увеличава апетита към наблюдение.

Това е може би най-важната скрита тема в интервюто. Не технологията сама по себе си, а политическата архитектура около нея.

Palantir тук стои почти като символ. Компанията дълго беше представяна като някакъв мистичен високотехнологичен мозък на американската сигурност. Реално обаче става дума за нещо много по-прозаично и много по-опасно — способност да се интегрират огромни масиви информация в реално време. Военни данни. Медицински данни. Финансови модели. Поведенчески профили. Гранични системи. Логистика. Полицейски анализи.

Това е инфраструктура.

И въпросът, който Тийл очевидно не иска да задава директно, е следният — какво става, когато такава инфраструктура бъде комбинирана с достатъчно мощен ИИ?

Тук разговорът започва да става наистина нервен.

Защото част от американския технологичен елит вече осъзнава, че проблемът не е дали ИИ ще стане достатъчно умен. Проблемът е кой ще контролира системите, в които този интелект ще бъде вграден.

Това е огромна разлика.

Масовата публика още мисли за ИИ като за чатботове, изображения и автоматизация на офис работа. Държавите мислят за друго. Военни автономни системи. Разузнавателен анализ. Predictive policing. Финансово наблюдение. Алгоритмично управление на потоци и поведение.

И тук вече започва да се вижда защо Тийл непрекъснато се връща към темата за „мир и сигурност“.

Тази фраза не е случайна.

През последните години почти всяка форма на разширяване на контрола се продава чрез езика на сигурността. Биологична сигурност. Информационна сигурност. Климатична сигурност. Киберсигурност. AI safety. Дори езикът е един и същ — огромен риск, който изисква централизирано управление.

Тийл очевидно вижда историческа опасност в този модел. Само че парадоксът е жесток — собствената му среда създаде технологичните инструменти за подобен тип управление.

И тук вече в разговора започва да прозира нещо почти екзистенциално.

Силициевата долина дълго вярваше, че технологиите автоматично водят до повече свобода. После започнаха алгоритмите за модериране. После платформената цензура. После координацията между корпорации и държавни структури. После дигиталното профилиране. После AI системите.

В един момент дори самите технократи започнаха да се питат дали не строят инфраструктура за свят, който всъщност не искат.

Точно затова темата за Марс е толкова важна в интервюто, макар много хора да я възприемат повърхностно. Историята за разговора между Мъск и шефа на DeepMind всъщност няма почти нищо общо с космоса. Това е разговор за невъзможността да избягаш от системата.

Преди десетилетия Силициевата долина мечтаеше за нови пространства. Интернет. Виртуални светове. Нови държави в океана. Космос. Технологични утопии. Всичко беше построено около идеята за frontier — нова територия, където старите структури няма да стигнат.

Сега започва да се усеща нещо друго.

Че системата ще стигне навсякъде.

На Земята.

В мрежата.

Във финансовите системи.

В космоса.

В Марс.

Навсякъде.

И това вече плаши дори хората, които създадоха самите мрежи.

Тук Тийл звучи почти уморено. Особено когато говори за трансхуманизма. В края на 90-те години хора като него още вярваха, че науката може радикално да удължи живота, да преодолее биологичните ограничения, да отвори нова човешка епоха. Крионика. Генетика. Безсмъртие. Сливане между човек и машина.

Сега всичко това звучи много по-неуверено.

Почти като остатък от стара еуфория.

И честно казано, това е една от най-интересните части на интервюто — усещането, че самият технологичен елит започва да губи вяра в собствените си митове. Не напълно. Не окончателно. Но достатъчно, за да се появи нервността.

Точно затова Тийл непрекъснато се колебае. В едно изречение защитава технологичния риск. В следващото говори за опасността от глобален контрол. После пак се връща към необходимостта от ускорение. После към страха от стагнацията. После към ИИ. После към религията.

Това не е хаотичен разговор.

Това е разговор на човек, който усеща, че системата е стигнала точка, в която самият прогрес започва да произвежда страх, а страхът започва да произвежда нови системи за контрол.

И точно там интервюто става много по-опасно, отколкото изглежда на пръв поглед.

Елитът започна да губи увереност в собственото си бъдеще

Най-интересното в интервюто на Тийл всъщност не е нито Тръмп, нито изкуственият интелект, нито дори разговорът за глобалния контрол. Най-интересното е друго — усещането, че част от самия американски елит започва да се страхува, че системата е стигнала до граница, отвъд която вече не може лесно да произвежда нова историческа енергия.

Това е много различно от обикновения политически песимизъм.

Америка е преживявала войни, кризи, инфлация, вътрешни конфликти. Но почти винаги е имала усещане за движение. Дори когато е грешала, е вярвала, че се движи нанякъде. Сега започва да се появява друго настроение — огромна технологична мощ, огромни капитали, огромни мрежи за влияние и едновременно с това странното усещане, че цивилизацията започва да се върти около самата себе си.

Това личи навсякъде.

Колкото повече Западът говори за бъдещето, толкова по-малко изглежда способен да го материализира. Огромни конференции за ИИ, докато електропреносните мрежи се претоварват. Разговори за зелена икономика, докато индустрията напуска Европа. Приказки за „ново технологично столетие“, докато жилищната криза удря цели поколения. Говори се за Марс, а в същото време големи части от американската инфраструктура изглеждат така, сякаш са останали в края на XX век.

И тук се появява нервността.

Защото цивилизациите понасят бедност по-лесно, отколкото усещането, че са изгубили посоката. Особено имперските цивилизации. Особено такива, които десетилетия наред са били убедени, че историята работи в тяхна полза.

Тийл очевидно усеща точно това. Затова непрекъснато прескача между технологиите, религията, политиката и страха. На моменти звучи като човек от Силициевата долина. След това почти като разочарован консерватор. После като технократ. После като човек, който подозира, че системата вече не контролира напълно собствените си машини.

И вероятно най-важното е, че той няма решение.

Това също е ново.

Преди десет години Силициевата долина продаваше увереност. Днес все по-често продава тревожност. ИИ ще промени всичко. Климатът е риск. Демокрацията е уязвима. Дезинформацията е опасна. Нужни са нови системи за контрол. Нови алгоритми. Нови регулации. Нови механизми за безопасност.

Все едно самата система постепенно започва да се страхува от собственото си ускорение.

Точно там разговорът на Тийл става ценен. Не защото дава отговори. А защото показва нещо, което допреди няколко години американският елит се опитваше да скрие — зад технологичната еуфория вече стои огромна несигурност.

И може би точно затова в края на интервюто всичко започва да звучи толкова странно. Марс. Безсмъртие. Антихрист. Глобално управление. Ядрена енергия. Трансхуманизъм. Сякаш една цивилизация едновременно иска да ускори бъдещето и се страхува какво ще види вътре в него.

А такива периоди обикновено не са спокойни.

БЕЛЕЖКА: Текстът представлява творческа и допълнена аналитична обработка на интервюто с Питър Тийл от Поглед.инфо, публикувано в New York Times и базирано на разговора му с Рос Даут.





