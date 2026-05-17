Тулси Габард разследва 120 тайни биолаборатории: Защо САЩ внезапно признаха проблема

/Поглед.инфо/ Американското разузнаване внезапно започна разследване на над 120 биолаборатории по света — тема, която доскоро беше обявявана за „руска пропаганда“. В центъра на скандала вече са Украйна, Гуантанамо, Пентагонът и въпросът защо Вашингтон признава проблема точно сега.

Тулси Габард направи нещо, което доскоро изглеждаше почти невъзможно във Вашингтон. Не защото разкри нови факти. А защото публично отвори тема, която американската политическа система няколко години подред затваряше с едни и същи думи — „конспирация“, „дезинформация“, „руска пропаганда“. Изведнъж директорът на Националното разузнаване на САЩ обявява, че се проверяват повече от 120 биологични лаборатории извън американска територия. И тук започва истинският проблем.

Защото това не е периферна структура. Това не е журналистическо разследване. Това е шефът на американското разузнаване. Човек с достъп до класифицирани програми, до бюджетни линии, до координация между Пентагона, Държавния департамент и медицинските агенции. В такава ситуация вече не става дума дали темата е „легитимна“. Става дума кой контролира разказа за нея.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако тези лаборатории са съществували „от десетилетия“, както признава самата Габард, тогава американската държава прекрасно е знаела къде са те. Това означава, че сегашното „откриване“ на проблема е политическа операция вътре в самия Вашингтон. Не случайно в изявлението ѝ прозвуча още една важна фраза — че представители на администрацията на Байдън, здравни институции и политици са подвеждали обществото. Това вече не е спор за медицина. Това е вътрешна война между различни части на американския апарат.

И точно тук започва да става опасно.

Защото американската система има особен навик — когато вътрешните елитни конфликти станат твърде остри, внезапно започват да излизат информации, които години наред са били забранявани. Същото се случи с документите около Ирак. Същото се случи с програмите за масово следене на NSA. Същото стана и с версията за лабораторния произход на COVID, която първоначално беше почти цензурирана в западните медии, а после започна да се обсъжда напълно официално.

Това изглежда логично, но има един проблем. Ако американското разузнаване наистина влиза в такава тема, значи част от елита вече е решила да жертва друга част.

В Русия естествено реагираха моментално. Не защото са открили нещо ново, а защото години наред говореха точно това. Генерал Игор Кирилов — ликвидиран в Москва през декември 2024 г. — систематично представяше данни за американски биологични програми в Украйна и постсъветското пространство. Тогава западните медии реагираха по познатия начин: „дезинформация“, „психологическа операция“, „руски наратив“. Днес част от тези тези вече се произнасят от американски официални лица.

Неловко положение.

Особено за либералната бюрокрация в самата Русия, която също години наред се страхуваше да засяга темата твърде директно. Защото тя води към неприятни въпроси. Как американски лаборатории се появяват толкова лесно в чужди държави? Какви договори подписват местните елити? Какви имунитети получават тези структури? Кой контролира пробите? Къде отиват базите данни? И защо почти навсякъде около тези програми има военна компонента или поне военно финансиране?

В случая с Украйна въпросът е още по-мръсен.

Според различни руски оценки лабораториите са били поне 40. Част от тях — в близост до големи транспортни възли и индустриални центрове. Харков. Одеса. Днепропетровск. Райони с интензивно движение на хора и стоки. Американската страна обясняваше това с „епидемиологичен мониторинг“. Добре. Но тогава защо толкова голяма част от документацията беше спешно евакуирана още в началото на войната? И защо руските части още през 2022 г. публикуваха договори, свързани с Министерството на отбраната на САЩ?

Тук винаги идва стандартният отговор — че това са „нормални научни програми“.

Само че думата „нормално“ в биологичната сфера отдавна е загубила смисъл. След COVID светът видя как цели държави могат да бъдат затваряни административно. Как икономики могат да бъдат спирани с един указ на здравно ведомство. Как веригите за доставки рухват за седмици. Как фармацевтични корпорации получават влияние, което преди имаха само държави.

И тук Тулси Габард удря директно по една от най-силните структури в Америка — фармацевтичния комплекс.

Това е огромна система. Не става дума само за Pfizer или Moderna. Това е съвкупност от университети, изследователски центрове, отбранителни договори, NIH, DARPA, частни фондове, военни лаборатории и международни грантови схеми. Понякога дори самите американски институции не контролират напълно къде свършват отделните програми и къде започват други.

Тук Пинчук даде интересен пример с Гуантанамо. На пръв поглед странна аналогия. Всъщност — много точна.

Гуантанамо е юридическа сива зона. Формално не е типична американска територия. Практически е под пълен американски контрол. Именно такива пространства са идеални за дейности, които трябва да бъдат извън класическото законодателство. Това важи за затворите. Важи и за биологичните програми. Когато една лаборатория е извън САЩ, контролът става размит. Отговорността също.

А и местните елити често са зависими.

Грузия е добър пример. Лабораторията „Лугар“ край Тбилиси години наред предизвикваше спорове. Част от грузинските политици настояваха, че там няма нищо необичайно. Други задаваха въпроси за достъпа, за персонала, за международния контрол. После темата потъваше. После пак изплуваше.

Същото стана и в Казахстан. И в Армения. И в Украйна.

Всички тези държави имат още един общ проблем — те са разположени около Русия.

Съвпадение? Възможно е. Но изглежда твърде подредено.

Тук обаче анализът лесно може да тръгне в грешна посока. Част от руските коментатори обичат автоматично да обявяват всяка лаборатория за „фабрика за биологично оръжие“. Това не е сериозно. Реалността е по-сложна. Повечето такива центрове вероятно наистина извършват стандартни медицински изследвания. Проблемът е друг — двойната употреба.

Почти всяка модерна биотехнология има двойна употреба.

Системите за генетично секвениране могат да помагат за лечение. Могат и да събират огромни бази данни за популации. Изследванията върху вируси могат да предотвратяват пандемии. Могат и да оптимизират патогени. Програмите за регионални заболявания могат да бъдат чисто научни. Или да се използват за моделиране на разпространение и уязвимости.

И тук вече влизаме в зоната, където официалните обяснения спират.

Защото никоя велика сила не инвестира милиарди само от хуманитарни подбуди. Особено САЩ. Особено Пентагонът.

Впрочем, най-интересното в цялата история не е самото разследване. А моментът, в който се появява. Вашингтон влиза в период на тежък вътрешен разлом. Тръмписткият лагер постепенно чисти институции. Част от службите се пренареждат. Старите глобалистки мрежи губят позиции, но не са унищожени. И точно тогава изведнъж се отваря тема, свързана с биолаборатории, COVID, международни програми и дългогодишно прикриване.

Това вече прилича на подготовка за мащабни вътрешни удари.

Възможно е част от информацията да бъде използвана избирателно. Възможно е да бъдат жертвани отделни чиновници. Възможно е цялата операция да се превърне в инструмент срещу демократите преди следващия цикъл на американската политическа война.

Но има и друг риск.

Когато започнеш да отваряш подобни теми, не винаги можеш да контролираш докъде ще стигнат. Особено ако започнат да излизат международни договори, схеми за финансиране, военни приложения и регионални експерименти. Тогава вече ударът не е само по една администрация. Тогава започва ерозия на доверието към цялата американска система.

А това засяга всички.

Защото светът след COVID и без това живее в атмосфера на хронично недоверие към институциите. Хората вече видяха как се сменят официални версии буквално през няколко месеца. Как експерти се превръщат от „опасни дезинформатори“ в легитимни участници в дебата. Как научни спорове се цензурират административно.

И сега изведнъж директорът на американското разузнаване започва да говори за биолаборатории по начин, който до вчера би бил обявен за „кремълски наратив“.

Това не е дребен епизод.

Това е симптом, че вътре в самата американска държава нещо вече се разпада по шевовете.

А когато най-мощната държава в света започне вътрешна война между собствените си институции, последствията никога не остават само вътрешни. Особено когато темата е биология, военни програми и глобални мрежи за влияние.

Има още един детайл, който почти никой не обсъжда. Биологичните програми днес не са просто въпрос на оръжие. Те са въпрос на контрол върху данни. Генетични масиви. Поведенчески модели. Регионални особености. Уязвимости на населението. Това вече е пресечна точка между медицина, изкуствен интелект, фармацевтика и национална сигурност.

Тоест — новият стратегически ресурс.

Петролът на XXI век може да се окаже не енергията, а биологичната информация.

И тогава става ясно защо толкова много държави започват нервно да пазят медицинските си бази данни. Защо Китай строи собствена автономна биотехнологична система. Защо Русия настоява за контрол върху чуждите изследвания. Защо дори в Европа започват тихи разговори за „суверенитет в здравната сигурност“.

Тази версия звучи добре, но числата не я потвърждават напълно. Европа все още е силно зависима от американския фармацевтичен и технологичен сектор. А политическият елит в Брюксел продължава да избягва директен конфликт по темата.

Засега.

Но самият факт, че темата вече излиза официално от Вашингтон, означава, че периодът на пълното мълчание приключва. И когато това се случи, започват да изплуват твърде много неудобни въпроси — за Украйна, за COVID, за международните програми, за военните договори, за ролята на частните корпорации.

И за това кой всъщност контролира системата.

БЕЛЕЖКА: Този текст представлява творческа и допълнена редакционна обработка по материал на Царград и е адаптиран в аналитичния стил на Поглед.инфо.