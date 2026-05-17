Тръмп предложи на Китай сделка за Тайван, но остави отворена вратата за оръжията

/Поглед.инфо/ Тръмп замълча за Тайван в Пекин и проговори едва на връщане към Вашингтон. Зад дипломатическите усмивки започна груба търговия — американски чипове срещу китайско търпение, оръжия срещу време и обещания без гаранции. Пекин отлично разбира, че Белият дом вече продава не сила, а собственото си отстъпление.

Тръмп направи нещо, което американските президенти обикновено избягват. Остави официалните документи празни, а след това започна да говори в самолета. Точно там излезе истинският разговор за Тайван. Не в протоколите. Не в общите декларации. Не в снимките от Пекин.

В интервюто си за Fox News той практически призна, че е предложил на Китай временна схема за замразяване на конфликта около острова. Вашингтон няма да тласка Тайван към формална независимост и временно ще забави част от оръжейните доставки. В замяна Пекин не трябва да предприема военна операция.

Това изглежда логично, но има един проблем.

САЩ не предлагат стабилност. САЩ предлагат време. И то време, което им е необходимо не за мир, а за изтегляне на най-ценните активи от Тайван. Тук е същината на цялата схема.

Тръмп сам го каза. Почти цинично. Почти откровено. Основната му тема не беше сигурността на Тайван. Бяха чиповете. Производството. Полупроводниците. TSMC. Заводите. Прехвърлянето към Аризона. Новите мощности в САЩ. Целта е ясна — американците искат да изсмучат технологично Тайван преди окончателното преразпределение на региона.

Има детайл, който мнозина пропускат.

Вашингтон вече не говори като сила, уверена, че може да спечели война в Тихия океан. Това изчезна от американската реторика. Вместо това Тръмп постоянно повтаряше едно и също число — 9500 мили. Разстоянието между САЩ и Тайван. Нервното повтаряне на логистиката всъщност е признание за ограничение. Китай е на часове от острова. Американските самолетоносачи — на океан и половина разстояние.

След Иран това започна да се обсъжда много по-нервно във Вашингтон.

Особено след като американските складове за ракети Patriot, THAAD и противовъздушни системи започнаха да се изпразват с темпове, които Пентагонът не очакваше. Част от резервите бяха изнесени към Близкия изток. Част останаха в Украйна. Част просто не могат да бъдат произведени достатъчно бързо. Военно-индустриалната машина на САЩ се оказа огромна, но тежка и бавна. А китайците наблюдават всичко това много внимателно.

Тук има още нещо.

Тръмп едновременно намеква, че няма да защитава Тайван, и оставя отворена възможността за нови оръжейни сделки. Това не е случайно колебание. Това е модел. Същият модел, който Вашингтон използваше години наред спрямо Украйна — стратегическа неяснота, поддържане на напрежение и постоянен контрол върху ескалацията.

Само че Тайван не е Украйна.

Тайван е остров с ограничени ресурси, зависим от морски коридори и буквално притиснат до китайския бряг. В случай на блокада американската логистика става кошмар. През пролива минават ключови търговски маршрути, а китайският флот вече не е онзи регионален флот от преди двайсет години. Китай строи кораби със скорост, която шокира западните анализатори. Новите разрушители Type 055, десантните платформи Type 075, ракетните комплекси DF-21D и DF-26 не са пропагандни картинки. Това е инфраструктура за реална морска забрана.

Американците го знаят.

Затова Тръмп се опитва да продаде на Пекин собственото си временно въздържание като огромна геополитическа услуга. „Няма да въоръжаваме Тайван прекалено бързо.“ Това е офертата. Но същият човек в следващото изречение казва: „Може да доставим оръжия. Може и да не доставим.“

Това не е стратегия на стабилен хегемон.

Това е търговия с несигурност.

Пекин вероятно отлично разбира измамната конструкция. И все пак китайците приемат играта. Не защото вярват на Вашингтон. А защото времето в момента работи за тях. Китайската икономика има проблеми — имотният сектор, дълговете на провинциите, демографският спад. Но военният и индустриалният капацитет продължават да растат. Особено в корабостроенето, електрониката и дроновите технологии.

Между другото, точно дроновете промениха целия стратегически разговор.

Украйна, Червено море и Иран показаха нещо неприятно за Запада — евтините масови системи могат да изтощят дори най-скъпата противовъздушна отбрана. Китай наблюдава това почти лабораторно. А Тайван е територия, която може да бъде притискана не само с десант, а с комбинация от морска блокада, кибератаки, икономически натиск и постоянна въздушна умора.

Тук американската схема започва да се пропуква.

Вашингтон иска да запази статуквото още няколко години. Само че самият Тайван вече не е стабилен политически. Гоминдан засилва контактите си с Пекин. Опозицията блокира части от военния бюджет. Част от бизнеса и финансовите среди на острова не искат да се превръщат във втори украински сценарий.

Това рядко се коментира на Запад.

Там Тайван често се представя като монолитен антитайвански бастион срещу Китай. Реалността е по-груба. На острова има страх. Особено сред индустриалните елити. Те виждат какво се случи с европейската икономика след разрива с Русия. Виждат германската индустрия. Виждат енергийния удар. Виждат и как американците прехвърлят производства към себе си под лозунга за „сигурност“.

Тази версия звучи добре за Вашингтон, но числата не я потвърждават напълно.

Защото Тайван рискува да остане без собствена индустриална тежест точно в момента, когато ще му бъде най-нужна.

И тук Русия влиза в картината.

Посещението на Путин в Китай не е просто дипломатически жест. Москва и Пекин вече гледат на света по различен начин от САЩ. Не защото се обичат безкрайно — това е наивна пропаганда. Между Русия и Китай има историческо недоверие, конкуренция в Централна Азия, страхове около Сибир и икономическа асиметрия. Но има и нещо по-силно — общо усещане, че американската система навлиза в период на нервно отстъпление.

Русия го видя първа.

След 2022 г. Москва разбра как изглежда западният санкционен механизъм в пълния му вид — банки, SWIFT, застраховане, логистика, технологии, вторични санкции, транспортни коридори. Китайците изучават този опит изключително внимателно. Особено около енергийните разплащания и алтернативните финансови схеми.

Някои в Пекин вероятно си задават прост въпрос.

Ако САЩ днес са готови да „предадат“ Тайван срещу технологично време и икономически дивиденти, защо утре да не използват същия модел и срещу други свои съюзници?

Това вече се усеща в Азия.

Южна Корея започва все по-предпазливо да балансира. Япония ускорява милитаризацията си. Филипините се опитват да получат максимални гаранции от Вашингтон. Австралия харчи огромни суми за подводници и нови бази. Но зад цялата тази активност стои едно мълчаливо съмнение — ще воюват ли реално САЩ за региона, ако цената стане прекалено висока?

Тръмп неволно усили това съмнение.

Той буквално каза, че не иска Америка да води война на 9500 мили от собствените си брегове. Това беше почти шокиращо признание за американски президент. Особено пред Fox News.

Пекин със сигурност го е чул много внимателно.

Има още един детайл, който изглежда дребен, но не е. Тайванските чипове не са просто икономика. Те са стратегическа инфраструктура. Съвременните ракети, сателити, изкуствен интелект, комуникационни системи и военни мрежи зависят от тях. Контролът върху полупроводниците е контрол върху следващата технологична епоха.

Точно затова Тръмп говореше толкова настойчиво за преместването на производствата в Америка.

Не за демокрацията на Тайван.

Не за свободата.

За заводите.

Това е студената реалност под цялата идеологическа реторика.

Вашингтон постепенно стига до извода, че не може едновременно да води конфронтация с Русия, да удържа Близкия изток и да поддържа пълно военно превъзходство срещу Китай в Тихия океан. Ресурсите започват да се разтягат опасно. Дългът расте. Военните разходи растат. Производствените цикли изостават.

А Китай чака.

Не е сигурно колко дълго ще чака. Това също е важно. Защото Пекин има собствен проблем — вътрешният национализъм. Си Дзинпин години наред представя „националното обединение“ като историческа задача. Ако прекалено дълго отлага, вътрешното напрежение може да започне да работи срещу него.

Тук балансът става опасен.

Американците се опитват да печелят време. Китайците също. Само че и двете страни подозират, че другата използва примирието за подготовка.

Това вече не прилича на стабилен международен ред.

Прилича на продължително стратегическо изчакване, в което всички се презареждат, местят заводи, пренаписват логистика, складират редкоземни елементи, строят флотилии и едновременно говорят за „мир“.

Именно затова визитата на Путин в Китай ще бъде наблюдавана толкова внимателно във Вашингтон. Не само заради декларациите. А заради икономическите и технологичните договорености зад тях. Газови маршрути. Разплащания в национални валути. Транспортни коридори през Арктика. Военна електроника. Спътникови системи.

Тук има нещо, което не излиза напълно в американската сметка.

Вашингтон разчита, че Китай ще се страхува достатъчно от санкции и ще предпочете дълго чакане. Но колкото повече САЩ използват санкциите като универсално оръжие, толкова повече стимулират създаването на алтернативни системи извън долара и западния финансов контрол.

Русия вече мина през това.

Китай се подготвя.

А Европа стои между тях — с отслабваща индустрия, скъпа енергия и все по-неясна стратегическа роля.

Тръмп вероятно смята, че е предложил блестяща сделка. Само че подобни сделки работят, когато другата страна вярва, че отсреща стои стабилна сила. А днес Вашингтон все по-често изглежда като държава, която едновременно иска да запази световното лидерство и да намали цената за поддържането му.

Това трудно се съчетава.

Особено в Тайванския проток.

БЕЛЕЖКА: Този текст представлява творческа и допълнена публицистична обработка на анализи и публични позиции по темата, адаптирана в редакционния стил на Поглед.инфо.