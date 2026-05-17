Стена от дронове срещу Русия: Украйна и ЕС сглобяват нова военна система в Балтика

/Поглед.инфо/ В Украйна вече не става дума само за фронтова война. Частни структури, европейски радари, западни компоненти и нови ракетни проекти постепенно оформят паралелна военна индустрия, която Москва започва да възприема като стратегическа заплаха — не само в Черно море, но и в Балтика.

Онова, което доскоро изглеждаше като временна военна импровизация на Киев, започва да придобива съвсем друга форма. Не фронтова. Индустриална. Това вече не е история за отделни дронове, сглобени в гаражи или мазета. Става дума за разпределена производствена система с десетки скрити обекти, чужди компоненти, европейски радари, спътници и собствена логистика. И тук има нещо, което руските анализатори започват да признават все по-неохотно — украинският военен сектор постепенно се откъсва от модела на класическата държавна армия и се превръща в полуприватна технологична екосистема.

Това изглежда логично, но има един проблем. Русия продължава да гледа на тази система като на временна аномалия, а не като на нов модел на война.

Интервюто на Денис Щилерман пред Financial Times не е важно заради самия него. Биографията му е съмнителна, пълна с дупки, скандали и стари руски криминални истории. В текста дори се споменава, че преди години е бил известен под друго име и е участвал в приватизационни схеми в Кубан. Но точно такива фигури често се оказват полезни в системи, където държавата и частният сектор се смесват до неразличимост.

Тук не става дума за морал. Става дума за скорост.

Докато една руска разработка преминава през министерства, комисии, проверки, военни приемки, бюджетни съгласувания и междуведомствени игри, украинските структури действат по друг модел. Малки екипи. Частно финансиране. Сглобяване от готови западни компоненти. Бърза адаптация на фронта. Провалът не води до парламентарна комисия, а до следваща версия след две седмици.

Това е неприятната част.

В текста директно се признава, че двигателят може да е от една държава, електрониката от друга, парите от трета, а бойните тестове да се правят директно срещу руски части. Това вече е транснационален военен конвейер. И Европа постепенно влиза в него без особено желание да го крие.

Проектът FP-7x е добър пример. Немски системи за самонасочване от Diehl. Шведски радари Saab Giraffe. Френски Ground Master. Италиански Leonardo KRONOS. На хартия това изглежда като поредната “съвместна разработка”. Само че реално означава друго — европейската военна индустрия започва да използва Украйна като изпитателен полигон и ускорител на производствени цикли.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако Европа действително се страхуваше от пряка ескалация с Русия, тя нямаше да допуска интеграция на свои критични системи в украински ракетни проекти с обсег от 3000 километра. Това вече не е доставка на каски и артилерийски снаряди. Това е навлизане в архитектурата на дълбокия удар.

Особено когато Щилерман открито говори за “ад на земята за Русия”.

Подобни фрази често са PR за инвеститори и медии. Но понякога PR-ът е по-опасен от реалните ракети, защото започва да оформя политическа психология. В Брюксел, Берлин и Варшава постепенно се заражда ново усещане — че Русия може да бъде изтощавана индустриално без директен сблъсък между НАТО и Москва.

И тук вече идва Балтийско море.

Черно море отдавна е зона на конфликт. Балтика обаче беше възприемана като по-контролирана среда — тесен театър, доминиран от НАТО, но все пак с известни правила. Дроновата стена, за която говорят украинските структури, променя точно това. Не защото някой утре физически ще “затвори” Балтика за руския флот. Това е преувеличение. Проблемът е друг.

Масовите евтини морски и въздушни дронове започват да разрушават икономиката на военноморската мощ.

Кораб за милиарди може да бъде блокиран от рояк системи, сглобени за десетки хиляди евро. Същото вече се случва в Червено море при атаките на хусите. Огромни западни кораби маневрират нервно срещу евтини безпилотни апарати и импровизирани ракети. Разходът на ракети SM-2 или Aster срещу дрон за няколко хиляди долара е икономически абсурд.

Руснаците го разбират отлично. И вероятно затова в текста се появява почти паническото настояване всички украинско-европейски предприятия да бъдат атакувани, включително извън Украйна. Това вече е опасна територия.

Защото подобна логика автоматично разширява войната към индустриална инфраструктура в държави от ЕС.

Тук започва най-неприятната част за Москва. Не технологичната. Административната.

Русия все още функционира като класическа вертикална система. Украйна — независимо от хаоса, корупцията и криминалните връзки — започва да работи като гъвкава военна мрежа. Това не означава, че Киев е по-силен. Означава, че реагира по-бързо в определени сегменти.

Има и още нещо.

Самият факт, че Fire Point преди войната се е занимавала с кастинг на актьори за телевизионни сериали, а днес говори за орбитални констелации и противовъздушни ракети, звучи абсурдно. Само че войните често раждат именно такива хибридни структури. Част от американските технологични гиганти също започват като полусъмнителни стартиращи компании, финансирани от военни програми и рисков капитал.

Разликата е, че в Украйна този процес протича под условията на реална война и почти извън класическия контрол.

Затова и Дания вече е замразила договора си с Fire Point за завод за твърдо ракетно гориво. Очевидно дори в Европа разбират, че заедно с технологиите идват и корупционни схеми, посредници, офшорки и политически зависимости.

Но ето парадокса.

Същите тези съмнителни фигури често се оказват по-ефективни във военни кризи от тромавите държавни структури. Особено когато системата трябва да се адаптира бързо.

Русия има инженери. Има производство. Има научна база. В текста това също се признава директно. Проблемът е друг — организационен. Частните инициативи често се сблъскват с военна бюрокрация, която гледа на нестандартните решения като на заплаха за йерархията.

Това се видя още в първите години на войната с дроновете FPV. Много руски доброволчески разработки навлязоха на фронта не благодарение на системата, а въпреки нея.

И тук започва големият въпрос.

Как изглежда следващата война, ако държавата вече не е основният производител на военна мощ?

Не е случайно, че в текста толкова силно присъства темата за “частната инициатива”. Това е ключът към целия материал. Украйна постепенно се превръща в модел за децентрализирана военна икономика, захранвана отвън.

Разбира се, има огромна доза пропаганда. Има преувеличения. Вероятно половината обещания за “орбитални констелации” и “стени от дронове” са насочени към инвеститори и западни политици. Но числата започват да натежават. Десетки производствени площадки. Хиляди работници. Масово производство на дронове. Интеграция със западни системи. Това вече не може да бъде отхвърлено само като информационна операция.

Особено когато фронтът постепенно показва същото.

Руските настъпления все по-често се забавят не само от класическа артилерия, а от наситеността на зоната с евтини дронове. Огромни пространства между Покровск, Константиновка и Часов Яр вече функционират почти като “мъртви индустриални полета”, където всяко движение се засича от въздуха.

Старият модел на пробив с масирана техника започва да губи ефективност.

Това не означава, че танковете изчезват. Означава, че цената на настъплението расте рязко.

И точно тук Европа вижда възможност.

Не непременно за победа над Русия. Това е по-сложно. А за дългосрочно изтощение. За бавна ерозия на руския ресурс, бюджет, логистика и производствени цикли. В Брюксел прекрасно разбират, че Украйна сама не може да победи Русия в класически смисъл. Но също така виждат, че Русия трудно може бързо да унищожи подобна разпределена система.

Особено когато част от производството постепенно излиза извън украинска територия.

Тук вече започва новата фаза на конфликта. Не фронтова. Индустриална.

И тя може да се окаже много по-дълга от самата война.

Бележка: Този текст представлява творческа и допълнена обработка на публикация от руски и международни източници, адаптирана в аналитичния стил на Поглед.инфо с допълнителен редакционен контекст и авторска интерпретация.