Тръмп замрази оръжията за Тайван и върна „стратегическата неяснота“

/Поглед.инфо/ Вашингтон внезапно върна старата формула за Тайван – оръжия без ясни гаранции за война. След срещата със Си Дзинпин Доналд Тръмп постави на пауза голяма военна сделка и демонстративно отказа да обещае защита на острова. В Пекин чуха внимателно всяка дума.

Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин в Пекин не произведе шумния медиен ефект, който мнозина очакваха. Нямаше исторически декларации. Нямаше „ново начало“. Нямаше и демонстративен срив. Но точно в такива срещи се вижда как реално работят големите държави. Без лозунги. Без идеологически спектакъл. С няколко изречения, които после военните щабове, финансовите институции и разузнаванията започват да разшифроват дума по дума.

Тайван беше в центъра на този разговор, независимо че официално фигурираше наред с търговията, Иран и технологичните ограничения. Китайската страна направи нещо характерно за Пекин – използва максимално хладен език, зад който стоеше директно предупреждение. Си Дзинпин нарече Тайван „най-чувствителния въпрос“ в отношенията между двете държави. Китайците използват този израз от десетилетия. Но тук имаше нещо друго. В Пекин очевидно искаха публично да фиксират американската позиция още преди разговорите да приключат.

И Тръмп не даде това, което Тайпе очакваше.

Тук има нещо, което не излиза от официалната американска реторика през последните години. При Байдън имаше поредица от почти импулсивни изказвания, че САЩ ще защитават Тайван военно. После Белият дом ги „редактираше“. После пак ги повтаряше. Получи се странна ситуация – Вашингтон уж запазваше старата доктрина за „един Китай“, но паралелно започна да говори така, сякаш Тайван вече е полуофициален военен съюзник.

Това не беше случайно. След 2022 г. американската стратегия в Азия рязко се ускори. Разширяване на базите в Окинава. Разширяване на американското присъствие във Филипините. Нови логистични коридори през Гуам. Натиск върху Япония да увеличи военните разходи до нива, които преди десет години биха изглеждали политически невъзможни. Австралия влезе в AUKUS. Тайван започна масови покупки на Harpoon Block II, HIMARS, Stinger, AGM-84 и модернизирани F-16V.

Числата са показателни. Само през последните години Тайпе натрупа договори за десетки милиарди долари американско оръжие. Не символично въоръжаване. Реална подготовка за морска блокада и асиметрична война. Американците настояваха островът да премине към т.нар. „porcupine strategy“ – стратегия на таралежа. Малки мобилни ракетни системи. Дронове. Крайбрежни батареи. Миниране. Разпръснати командни центрове. Всичко това изглежда логично, но има един проблем. Ако Вашингтон наистина вярваше, че Китай няма да използва сила, подобна мащабна трансформация нямаше да е необходима.

И тогава идва Тръмп.

В Пекин той отказа да каже онова, което тайванското ръководство и американските ястреби очакваха. Отказа да гарантира военна намеса. Отказа дори да повтори формулите на Байдън. А фразата му, че САЩ няма да „летят 9500 мили, за да се бият“, прозвуча почти като студен душ за администрацията на Лай Циндъ.

Особено в Тайпе.

Защото островът живее с едно фундаментално предположение – че в критичен момент Седмият американски флот ще се намеси. Че ударните групи около самолетоносачите ще прекосят Филипинско море. Че базите в Кадена, Йокосука и Гуам ще заработят в пълен режим. Че американските подводници клас Virginia ще започнат лов по китайските морски маршрути около Тайванския проток.

Но самите американци вече не звучат убедени.

Това е голямата промяна. Не в документите. Не в официалната доктрина. В интонацията.

Вашингтон всъщност се връща към старата формула от 70-те години – стратегическата неяснота. Политика, при която САЩ едновременно въоръжават Тайван, поддържат неофициални отношения с острова и едновременно отказват да кажат дали ще воюват за него. Формулата беше създадена след нормализирането на отношенията между САЩ и Китай. Тогава Вашингтон прие принципа „един Китай“, но остави отворена врата за подкрепа към Тайпе.

Тази неяснота не е дипломатическа случайност. Това е инструмент за контрол.

Ако обещаеш твърдо защита на Тайван – рискуваш островът да тръгне към формална независимост. Ако пък напълно се откажеш от него – рискуваш Китай да реши, че моментът за военен натиск е настъпил.

Така работеше системата десетилетия.

После започнаха отклоненията. Буш. После Байдън. Изпускания на реплики. „Ще защитим Тайван.“ „Да, имаме ангажимент.“ После администрацията обясняваше, че нищо не се е променило. Но Пекин не гледа само официалните документи. Китайците следят нюансите. Думите. Паузите. Дори това кой седи къде по време на разговорите.

И сега виждат друго.

Тук има и чисто вътрешноамерикански проблем. Тръмп може да говори едно, но системата около него функционира по друга логика. Конгресът, Пентагонът, Държавният департамент и военнопромишленият комплекс имат собствена инерция. В САЩ има почти двупартиен консенсус срещу Китай. Републиканци и демократи спорят за всичко друго, но не и за необходимостта Пекин да бъде ограничаван технологично, военно и икономически.

Това не е антикитайска емоция. Това е страх от загуба на позиция.

Вашингтон гледа как Китай постепенно навлиза в територии, които доскоро бяха американски монопол – полупроводници, корабостроене, редкоземни елементи, батерии, AI инфраструктура, 5G, квантови технологии. Дори контейнерният флот вече изглежда различно. Китай контролира огромна част от световния корабостроителен капацитет. Американците го знаят прекрасно. Има доклади в Конгреса, които директно признават, че САЩ не могат бързо да възстановят индустриалната си база при продължителен конфликт в Тихия океан.

Това звучи абстрактно, но не е.

Един сериозен конфликт около Тайван веднага удря през Малакския пролив, Южнокитайско море, контейнерните маршрути към Ротердам, LNG доставките към Япония и Южна Корея, производството на чипове на TSMC в Синджу и глобалната финансова система. Тайван произвежда над 90% от най-модерните полупроводници в света. Нито Вашингтон, нито Пекин могат спокойно да наблюдават подобен риск.

Затова Тръмп вероятно се опитва да печели време.

Но и тук има противоречие.

Защото паралелно с по-меката реторика, американската военна инфраструктура в региона не се свива. Напротив. Разширява се. Американският флот увеличава присъствието си около Първата островна верига. Япония изгражда ракетни позиции по островите Нансей. Филипините предоставят нови бази по EDCA. Морската пехота на САЩ експериментира с Expeditionary Advanced Base Operations – мобилни островни позиции за удари срещу китайски кораби.

Тоест политическият език се омекотява, но военната подготовка продължава.

Това е класическа американска техника. Преговори и натиск едновременно.

Пекин също играе двойна игра. Китайците говорят за мирно обединение, но паралелно увеличават натиска около острова. Военните учения около Тайван вече почти не спират. Китайската авиация системно преминава средната линия на протока. Военноморските сили работят по сценарии за блокада. Има постоянни тренировки за десантни операции във Фудзиен. Сателитните снимки показват макети на тайвански инфраструктурни обекти за тренировки на ракетните сили.

Това изглежда като подготовка.

Но китайците все още избягват пряка ескалация.

Причината е проста – Китай не е сигурен, че цената си струва. Тайван е икономически критичен, но една война може да унищожи точно онова, което Пекин иска да получи. Полупроводниковата инфраструктура не може просто да бъде „превзета“. Един ракетен удар по електрозахранването около Hsinchu Science Park и глобалната индустрия влиза в криза за години.

Има и още нещо.

Китай наблюдава Русия в Украйна много внимателно. Не идеологически. Технически. Как работят санкциите. Колко бързо се изчерпват боеприпасите. Какви са реалните възможности на западната логистика. Какво става с финансовите резерви. Как работят морските застраховки при конфликт. Какво се случва с износа на енергия при блокирани маршрути.

Тайван за Китай не е само въпрос на национализъм. Това е тест за бъдещата архитектура на света.

И тук започва най-неприятната част за Вашингтон.

САЩ все по-трудно могат едновременно да удържат Европа, Близкия изток и Тихия океан. Военнопромишлената база не произвежда достатъчно бързо. Американски анализатори вече открито говорят за дефицит на ракети JASSM, Patriot, Standard Missile и дори 155-милиметрови снаряди. Част от производствените линии бяха изграждани за антитерористични операции, не за индустриална война между суперсили.

Това не означава, че Америка отслабва фатално.

Но означава, че започва да избира.

И Тайван постепенно се превръща не в символ на американска сила, а в тест докъде реално стига американската готовност за риск. Тръмп очевидно усеща това. Затова избягва категоричните обещания. Той разбира нещо, което част от вашингтонските идеолози отказват да признаят – пряк конфликт с Китай не прилича на Ирак, Сърбия или Либия. Става дума за ядрена държава с индустриален капацитет, огромен флот, собствена технологична база и контрол върху критични производствени вериги.

Тук няма „бърза операция“.

А Тайван е само повърхността на конфликта.

Истинският спор е кой ще определя правилата на XXI век – Вашингтон или Пекин. Китай отказва ролята на евтин производствен придатък. САЩ отказват да приемат равностоен конкурент. Оттам идва напрежението. Не от романтични разговори за демокрация.

Тази версия звучи грубо, но числата я потвърждават.

Когато Тръмп поставя оръжейната сделка „на пауза“, това не означава капитулация пред Китай. Означава, че Белият дом търси пространство за маневра. Вероятно временна сделка. Вероятно опит да се избегне едновременно взривяване на търговската и военната конфронтация.

Но системата вече се движи по инерция.

И това е опасното.

Защото стратегическата неяснота работеше в свят, където САЩ бяха безспорният център на глобалната сила, а Китай – регионален гигант с ограничени възможности. Днес ситуацията е друга. Китай има флот, който по численост вече превъзхожда американския. Има хиперзвукови системи DF-17. Има противокорабни ракети DF-21D и DF-26, които директно са проектирани срещу самолетоносачи. Има индустриален капацитет, който Западът подцени десетилетия.

Вашингтон усеща промяната.

Затова езикът става по-внимателен.

Но никой не се отказва.

И точно това прави ситуацията по-нестабилна, отколкото изглежда от официалните прессъобщения след срещата в Пекин.

БЕЛЕЖКА: Този текст представлява творческа и допълнена редакционна обработка по материал на Андрей Резчиков за Поглед.инфо, с добавен аналитичен контекст, геополитически детайли и авторска интерпретация.