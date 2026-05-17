Китай предлага на САЩ „управлявана конкуренция“, но Вашингтон още мисли в логиката на хегемонията

/Поглед.инфо/ Пекин предложи на Вашингтон нов модел за китайско-американски отношения — „управлявана конкуренция“ и „стратегическа устойчивост“. Зад дипломатическия език обаче стои по-твърда реалност: САЩ вече не могат едновременно да ограничават Китай и да зависят от китайския пазар, китайските минерали и китайските производствени вериги.

Пекин започна да говори различно със Съединените щати. Не по-меко. По-хладно. Това е по-важното.

Доскоро китайската дипломация използваше предимно формулировки за „взаимно уважение“, „многополюсен свят“, „сътрудничество“. Сега вече се появява друг термин — „управлявана конкуренция“. Това не е семантика. Това е признание, че китайското ръководство окончателно е приело факта, че стратегическото съперничество със САЩ няма да изчезне. В Пекин вече не говорят за връщане към периода отпреди търговската война. Никой сериозен човек в Китай не вярва, че Вашингтон ще се откаже доброволно от опита да задържи китайския възход.

Но тук има нещо по-интересно. Китайците предлагат рамка, в която конфликтът да бъде ограничен, регулиран и поставен под контрол. Това е различно от американската логика през последните години, която непрекъснато смесва икономика, технологии, сигурност, санкции и идеология в една обща система за натиск.

Срещата между Си Дзинпин и Доналд Тръмп в Пекин изглеждаше спокойна на повърхността. Протокол. Усмивки. Големи делегации. Бизнес форуми. Но реалният разговор очевидно е бил много по-тежък. Двете държави вече не спорят само за мита. Спорът е за инфраструктурата на XXI век — чипове, изкуствен интелект, редкоземни метали, морски маршрути, логистични вериги, технологичен суверенитет.

Вашингтон опитва да прекъсне зависимостта си от китайската индустрия. Проблемът е, че американската икономика е твърде дълбоко влязла в китайската производствена система. Това не е въпрос само на евтина работна ръка. Това беше вярно преди двадесет години. Сега зависимостта е в други сегменти — рафиниране на редкоземни елементи, батерийни компоненти, сглобяване на електроника, индустриални химикали, части за соларни панели, обработка на графит, галий, германий.

И числата не излизат.

САЩ говорят за технологическо отделяне от Китай, но американските корпорации продължават да се държат така, сякаш това е временен политически епизод. Самият състав на делегацията около Тръмп казва много повече от официалните декларации. Тим Кук. Дженсън Хуанг. Илон Мъск. Qualcomm. Хората, които реално движат американската технологична икономика. Те не отидоха в Пекин заради церемонии. Те отидоха, защото китайският пазар остава критичен за приходите им.

Apple без Китай има огромен проблем с производството. Nvidia без Китай губи колосален пазар за AI ускорители. Tesla без китайските батерийни вериги става много по-скъпа и по-бавна. Qualcomm без китайските производители на смартфони губи мащаб.

Американската държава и американските корпорации започват да говорят на различни езици.

Това изглежда логично, но има един проблем. Вашингтон продължава да разглежда Китай едновременно като стратегически противник и като незаменим икономически партньор. Подобна конструкция трудно издържа дълго. Особено когато става дума за технологии с двойна употреба — цивилна и военна. AI системите, високопроизводителните чипове, квантовите изчисления, сателитната комуникация — всичко това вече се третира от Пентагона като елемент на националната сигурност.

Точно тук Пекин предлага „стратегическа устойчивост“. Китайците реално казват следното: добре, конкурирайте се с нас, но не унищожавайте системата, от която самите вие зависите.

Много западни анализатори подценяват тази промяна. Те я четат като дипломатическа реторика. Не е. Китайската политическа система не обича подобни концепции без причина. Когато Пекин официално въвежда нов термин, това обикновено означава, че различни държавни структури вече са получили сигнал каква линия трябва да следват — министерства, банки, университети, технологични компании, външнотърговски агенции.

Четирите принципа, които китайците описват — „положителна стабилност“, „ограничена конкуренция“, „управляеми разногласия“ и „дългосрочна предвидимост“ — изглеждат почти скучно на дипломатически език. Само че зад тях стои много конкретен страх. Китайската икономика започва да усеща ограниченията на американския технологичен натиск. А американската икономика започва да усеща цената на прекалено агресивното отделяне.

Редкоземните метали са идеален пример.

Вашингтон говори постоянно за полупроводници. Китайците говорят за минерали. И това не е случайно. Китай контролира около 70% от добива на редкоземни елементи и още по-важното — над 85% от преработката. Това са различни неща. Много държави могат да извадят руда от земята. Малко могат да я преработят индустриално в нужните химически форми.

Неодим. Диспрозий. Тербий. Самарий.

Тези думи не звучат особено политически. Докато не стане ясно, че без тях няма ракети Patriot, F-35, електромобили, дронове, радари и AI сървъри.

Американците се опитват да изградят алтернативни вериги — Австралия, Канада, Чили, дори Гренландия започна да влиза в разговорите. Но това не става за две години. Не става и за пет. Особено когато екологичните регулации в САЩ правят подобни проекти бавни и скъпи.

Китай знае това.

Затова Пекин не реагира истерично на всяка американска санкция. Китайците чакат. Понякога дори прекалено спокойно. Това дразни Вашингтон, защото американската политическа система е изградена върху кратки цикли — избори, медийни удари, тримесечни отчети. Китайската система мисли по-дълго. Поне засега.

Тайван остава другият голям проблем. И тук атмосферата е още по-сложна.

Официално САЩ продължават политиката на „стратегическа неяснота“. На практика обаче американското военно присъствие около острова постепенно расте — съветници, военноморски патрули, доставки на технологии, интеграция на тайванските системи със структури на Пентагона. Китай вижда това отлично. Пекин не вярва особено на официалните декларации.

Но и тук има интересен детайл.

САЩ временно замразиха част от оръжейните доставки за Тайван. Засега. Това може да изглежда дребно, но не е. Китайската дипломация следи подобни сигнали почти счетоводно. Кои ракети са забавени. Кои системи са прехвърлени към Украйна. Кои доставки се отлагат заради производствени проблеми в американската индустрия.

А там проблемите растат.

Американският военно-промишлен комплекс се оказа много по-малко подготвен за дълги конфликти, отколкото се предполагаше. Производството на артилерийски снаряди, ракети, системи за ПВО — всичко това се оказа ограничено от фабрики, компоненти, персонал и дори елементарна логистика. След десетилетия на аутсорсинг и финансова оптимизация индустриалният капацитет на САЩ вече не изглежда толкова безкраен.

Пекин вижда и това.

Тук има още нещо, което не излиза съвсем в официалната картина. Китай постоянно говори за мир около Тайванския проток, но едновременно с това ускорява военноморското строителство с темпове, които започват да тревожат дори американските военни анализатори. Нови разрушители Type 055. Десантни кораби. Хиперзвукови системи DF-17. Разширяване на корабостроителниците в Дзяннан и Далян.

Китай се подготвя за дълга конфронтация, докато официално предлага „устойчивост“.

Няма противоречие.

Това е класически китайски подход — максимална икономическа интеграция плюс ускорена военна модернизация. Русия прави нещо подобно, но с по-малки ресурси и при много по-тежък санкционен натиск.

Интересно е и друго — темата за Иран и Ормузкия проток очевидно е била много по-важна, отколкото официално се признава. Американците разбраха нещо неприятно през последните месеци. Те могат да изпращат самолетоносачи в региона, но не могат напълно да контролират енергийния поток през Персийския залив. Това е различно от 90-те години.

Китай има огромен интерес Ормуз да остане отворен и без такси. Причината е проста — около 40% от китайския внос на петрол минава през тази зона. Ако някой започне да превръща проливите в платени геополитически бариери, Китай ще бъде сред първите губещи. Малакският пролив, Баб ел-Мандеб, Суец — цялата китайска търговска архитектура зависи от свободното движение по море.

Затова Пекин реагира толкова нервно на идеите за контрол върху Ормуз.

Тук вече разговорът не е само за Иран. Разговорът е за бъдещия модел на световната търговия. Дали морските маршрути ще останат глобално отворени или постепенно ще се превърнат в инструменти за геополитически натиск.

Американците още имат огромно предимство във флота. Но китайците строят кораби с темпове, които във Вашингтон вече открито наричат тревожни. Някои оценки показват, че китайските корабостроителници произвеждат повече тонаж годишно от американските и европейските взети заедно. Това звучи почти невероятно, но индустриалните данни вървят точно натам.

И тук се появява голямата нервност в САЩ.

Американската система може да приеме икономически конкурент. Може да приеме и военен противник. Трудно приема комбинацията между индустриален мащаб, технологичен капацитет и дългосрочно планиране. Именно затова във Вашингтон постепенно се формира двупартиен консенсус срещу Китай. Републиканци и демократи спорят за всичко друго, но по темата за ограничаването на Китай различията започват да намаляват.

Тръмп може временно да смекчи тона. Но самата американска система върви в друга посока.

Пекин отлично разбира това. Затова китайската дипломация вече не предлага „приятелство“. Предлага управление на конфликта. Това е много по-реалистично.

Само че и китайската версия има слабости.

Китайската икономика влиза в труден период — дългове на провинциите, проблеми в строителния сектор, демографски спад, безработица сред младите, свръхкапацитет в индустрията. Част от западните анализи преувеличават кризата, но проблемите съществуват. Китай вече не расте с темповете отпреди десет години. А политическата система в Пекин е свикнала именно с този тип растеж.

Това също обяснява защо Си Дзинпин търси предвидимост в отношенията със САЩ. Китай не иска едновременно вътрешно икономическо напрежение и външен стратегически хаос.

Въпросът е дали Вашингтон изобщо е способен да приеме подобен модел.

Защото „управляваната конкуренция“ означава нещо много конкретно — признание, че има две глобални сили с право на влияние и интереси. А част от американския елит още мисли в категориите на еднополюсния свят. Дори след Украйна. Дори след провала в Афганистан. Дори след факта, че санкционният натиск срещу Русия не унищожи руската икономика по начина, по който прогнозираха във Вашингтон.

Китайците наблюдават всичко това внимателно.

И вероятно си правят доста неприятни изводи.

БЕЛЕЖКА: Този текст представлява творческа и допълнена редакционна обработка по материал на Виктор Пироженко и е адаптиран за аналитичния стил на Поглед.инфо.