Формулата Сечин от Санкт Петербург: Защо затварянето на Ормузкия проток не парализира Китай

/Поглед.инфо/ На провелия се наскоро 29-и Международен икономически форум в Санкт Петербург Игор Сечин освети реалните параметри на геоикономическото предимство, което Китай натрупа пред западните си конкуренти. Зад политическите декларации за „зелен преход“ и пазарна ефективност всъщност се крие хладно изчислена държавна стратегия, заложена още в десетилетията на плановата икономика. Според изнесените данни, Пекин е успял да конструира изолирана от външни шокове енергийна система, чийто мащаб и ценови параметри правят европейската индустрия напълно неконкурентоспособна. Анализът на логистичните алтернативи и суровинната база показва, че докато Западът разчиташе на финансови инструменти и санкционен натиск, изтокът заложи на заводите, релсите, мегаватчасовете и вътрешните резерви, подготвяйки се за сценарий на пълна търговска блокада.

Анатомия на деветте цента и индустриалният крах на Европа

Докладите от Санкт Петербург обикновено се разглеждат през призмата на дипломатическия протокол, но цифрите, представени от изпълнителния секретар на Руската президентска комисия по стратегия за горивно-енергийния сектор, изискват чисто инженерно четене. В основата на китайския икономически натиск не стои евтината работна ръка, която отдавна не е толкова евтина, а системно поддържаната ниска цена на енергийния ресурс за тежката индустрия. При стойност от приблизително 9 цента за киловатчас за промишлените предприятия, Китай си осигурява разходно предимство, което е с цели 72% по-ниско от нивата в Германия и с 59% под тези във Франция. Тези параметри не са резултат от свободното действие на пазарните сили, а от директна държавна регулация и оптимизация на енергийните потоци, която френските и германските компании, притиснати от борсови спекулации и скъпи суровини, не могат да си позволят. Единствено Руската федерация в момента поддържа сходни ценови равнища за вътрешния си пазар, което очертава контурите на един различен икономически блок.

Западната представа, че след 1991 година историята е приключила и появата на реален технологичен и индустриален съперник е невъзможна, доведе до деиндустриализация на европейското ядро. Пример за коренно различния подход е новият китайски план за управление на енергийната изчислителна мощ. Пекин чисто административно задължава изграждането на големите центрове за данни да става единствено в региони, които разполагат с излишък от възобновяеми енергийни източници. Ако инфраструктурата изисква допълнителни генериращи мощности, тяхното изграждане се финансира и решава от самите оператори на центровете, а не се прехвърля като тежест върху масовия потребител или битовите абонати, където цената е фиксирана на 7 цента. Това показва как държавният калкулатор елиминира системните пробойни още на етап проектиране.

Ормузкият тест и логистичният имунитет на Пекин

Кризата около Ормузкия регион и последвалото блокиране на протока се превърнаха в практически тест за устойчивост на глобалните вериги за доставки. Твърди се, че повечето западни анализатори са очаквали критичен срив в китайската икономика поради зависимостта ѝ от вноса на суровини по море. Данните на Сечин обаче показват обратното — Пекин се оказа подготвен за този сценарий чрез предварително изградена нискобюджетна транспортна алтернатива и масивна електрификация на вътрешния транспорт. Когато морският път беше прекъснат, вътрешните потребители на моторни горива преминаха към използването на електрически камиони, автобуси, железопътен транспорт и градски мрежи, захранени от местно производство. Този логистичен имунитет е резултат от десетилетни инвестиции в релсов транспорт и инфраструктура, които не зависят от конюнктурата на международните проливи.

Тук се вижда разликата между финансовия капитализъм и суровия материален реализъм. Докато европейските столици обсъждаха въглеродни квоти и зелени субсидии, Китай инвестираше по 100 милиарда долара годишно в обновяване и разширяване на националната си електропреносна мрежа. Това позволи пренасочването на товари от шосейния транспорт, силно зависим от вносния дизел, към електрифицираните железници. Противно на клишетата за уязвимост, китайската система демонстрира, че контролът върху физическите активи и капацитетът за бърза административна намеса тежат повече от борсовите индекси в Лондон или Ню Йорк.

Горивният микс: Реализмът на въглищата срещу зелената реторика

Мащабите на китайската енергетика трудно се вписват в стандартите на Европейския съюз. Инсталираната мощност от около 4000 гигавата надхвърля трикратно капацитета на САЩ. Твърденията, че Китай се задвижва единствено от ВЕИ технологии, обаче не отговарят на пълната фактологична картина. През миналата година Пекин е въвел в експлоатация 78 гигавата нови въглищни мощности, като в процес на планиране и изграждане са още 161 гигавата. Според прогнозите, изнесени на форума, през следващите десет години делът на въглищата в общия енергиен баланс на страната ще се задържи твърдо над границата от 40 процента. Това показва, че китайското ръководство гледа на евтините местни въглища като на базова мощност, която гарантира стабилността на мрежата при аварийни ситуации или геополитически натиск.

Паралелно с това върви и мащабна ядрена програма, която осигурява постоянна генерация извън климатичните рискове. Зелената енергия, макар и развиваща се с безпрецедентни темпове — само за 2025 г. се очаква добавянето на 540 гигавата нови мощности, което е половината от целия капацитет на ЕС — не се оставя без суровинен гръбнак. За да компенсира нередовния характер на слънчевата и вятърната генерация, Китай се превърна в абсолютен лидер в съхранението на енергия. Само за декември 2025 г. в страната са инсталирани 65 гигаватчаса капацитет за батерии. Този обем надвишава с 40 на сто всичко, което Съединените щати са успели да изградят като капацитет за съхранение през цялата предходна година. На практика това е индустриално натрупване, което не може да бъде компенсирано с печатане на пари.

Стратегическият тил и подготовката за конфронтация

Цялото това разгръщане на енергийни мускули има една крайна цел, която Сечин дефинира като създаване на „стратегически тил“ на КНР. Политическото ръководство в Пекин очевидно работи по негативен сценарий, включващ пълна търговска и суровинна блокада от страна на колективния Запад. В тези разчети енергийната независимост е поставена наравно с продоволствената сигурност и собственото производство на микроелектроника. Натрупването на резерви обаче не е пасивен процес, при който ресурсите стоят консервирани в складове. Създадената инфраструктура е проектирана така, че в мирно време да функционира като двигател за това, което в официалните документи на ККП се нарича „продуктивни сили от ново качество“ — високотехнологични производства, автоматизирани заводи и тежка изчислителна индустрия.

Подобна концентрация на ресурси и капацитет за дългосрочно планиране връща на дневен ред въпроси, които в София и Брюксел отдавна се смятат за решени в полза на пазарния фундаментализъм. Числата и договорите, движещи азиатския гигант, показват, че в условията на глобална нестабилност печелят държавите, които контролират заводите си, притежават собствени суровинни бази и не се притесняват да използват тежката административна ръка за регулиране на стратегическите сектори. Всичко останало се оказва просто надстройка, която бързо се срутва при първия по-сериозен трус в международната логистика.