Русия превръща руския език в държавна стратегия и отговор на западния натиск

/Поглед.инфо/ На фона на продължаващия конфликт с колективния Запад и ускореното преформатиране на международната система, в Москва все по-открито поставят руския език в центъра на държавната стратегия. Темата вече не се разглежда само като културен или образователен въпрос, а като инструмент за национално единство, историческа приемственост и политическа устойчивост. Решенията, обявени около Петербургския международен икономически форум, показват, че Русия вижда бъдещето си не само през технологиите и икономиката, но и през собствената си цивилизационна идентичност.

В продължение на години Русия свикна да бъде разглеждана през призмата на своите суровини, армията си, ядреното си оръжие или отношенията си със Запада. Много по-рядко вниманието се насочваше към нещо, което на пръв поглед изглежда далеч по-малко драматично – езика. А всъщност именно езикът често се оказва най-точният показател за това накъде се движи една държава. Защото когато политиците започнат да говорят за граматика, учебници, литература и културен код, обикновено става дума за много повече от образователна политика. Става дума за начина, по който една нация разбира себе си и за инструментите, чрез които се опитва да съхрани собствената си устойчивост.

Заседанието на Съвета по държавна политика за подкрепа на руския език в навечерието на Петербургския международен икономически форум беше представено като културно събитие. Само че в сегашната международна среда културата все по-трудно може да бъде отделена от политиката, а политиката – от въпросите на сигурността. Русия навлиза в четвърта година на мащабен военен конфликт, живее под натиска на санкции, ускорено изгражда нови транспортни, финансови и производствени връзки и едновременно с това води собствена битка за обществената устойчивост вътре в страната. В подобна ситуация темата за езика престава да бъде академичен въпрос и постепенно се превръща в част от държавната стратегия.

Любопитното е, че този процес не започва от идеологията, а от практиката. Големите държави никога не са съществували само благодарение на армията или администрацията си. Те са се крепели върху обща комуникационна система. Британската империя остави след себе си английския език дори там, където политическата ѝ власт отдавна е изчезнала. Франция десетилетия наред инвестира огромни ресурси във Франкофонията именно защото разбира, че културното влияние носи стратегически дивиденти. Китай днес изгражда институти „Конфуций“ по цял свят по същата причина. Нищо от това не е случайно.

В руския случай обаче има и друг пласт. След разпадането на СССР страната премина през период, в който западните модели бяха възприемани почти безусловно. Заедно с тях навлязоха нови икономически практики, нова терминология, нови културни ориентири. Англицизмите започнаха да запълват речта на бизнеса, медиите и рекламата. В много случаи това беше естествен процес, свързан с технологичното развитие. В други изглеждаше като своеобразен комплекс за малоценност, при който чуждата дума автоматично изглеждаше по-престижна от собствената. Подобни явления се наблюдаваха в почти всички източноевропейски държави, включително България.

Москва дълго време не възприемаше това като проблем. Днес очевидно мисли различно. Не защото някой в Кремъл внезапно е открил красотата на класическата литература, а защото държавата започна да разглежда културната среда като част от собствената си устойчивост. В условията на продължителен конфликт всеки център на власт започва да търси опорните точки, върху които може да се задържи общественото единство. Едни държави ги търсят в националните митове. Други в религията. Трети в гражданската идентичност. Русия все по-видимо ги търси в съчетанието между държавност, историческа памет и руски език.

Тук обаче има нещо по-прагматично от патриотичните лозунги. Огромна територия не може да бъде управлявана само чрез укази. От Калининград до Владивосток разстоянията се измерват не в километри, а в цивилизационни мащаби. Такава система изисква общ език на администрацията, правото, образованието и управлението. Още преди железопътните линии Руската империя е функционирала чрез мрежа от чиновници, куриери, пощенски станции и документи. Всичко това е работело благодарение на единен административен език. Не случайно образът на руската тройка присъства толкова силно в историческото съзнание. Тя не е просто романтичен символ от литературата. Тя е била логистична система на своята епоха.

Днес мястото на тройката е заето от цифровите платформи, телекомуникационните мрежи и изкуствения интелект. Само че принципът не се е променил. Ако през XIX век държавата се е движела по пощенските пътища, днес тя се движи по оптични кабели, сървъри и цифрови платформи. И отново възниква въпросът на какъв език функционира тази система и какви ценности пренася.

Именно тук се появява връзката между езика и технологичния суверенитет, която все по-често се чува от руските власти. Защото зависимостта не възниква само когато купуваш чужди микрочипове или използваш чужд софтуер. Зависимостта възниква и когато основните културни ориентири, образователни стандарти и информационни модели идват отвън. В Москва очевидно са стигнали до извода, че технологичният суверенитет и културният суверенитет са части от един и същ процес.

Това не означава автоматично успех. Напротив. Тук възникват сериозни въпроси. Историята показва, че държавата не винаги успява да произведе културно възраждане чрез административни решения. Могат да бъдат създадени нови катедри. Могат да бъдат написани нови учебници. Могат да бъдат приети десетки програми и стратегии. Но ако младите поколения живеят в глобална информационна среда, където основните влияния идват от международни платформи, задачата става значително по-сложна.

Тук се крие и едно от големите противоречия на съвременна Русия. От една страна тя демонстрира впечатляващи резултати в сфери като дигиталните услуги, платежните системи и част от високите технологии. На Петербургския форум това беше показано съвсем открито. От друга страна същата тази цифровизация неизбежно отваря обществото към глобални културни процеси, които трудно могат да бъдат контролирани от държавата. Възниква въпросът доколко е възможно едновременно да бъдеш технологично модерен и културно защитен. Отговорът все още не е очевиден.

Затова и речите за руския език не трябва да се възприемат буквално. Зад тях стои много по-мащабен разговор. Разговор за това каква ще бъде Русия след конфликта, който промени не само международните отношения, но и начина, по който самата страна гледа на себе си. В продължение на десетилетия Москва се опитваше да намери мястото си в западноцентричния свят. Днес тя все по-ясно демонстрира намерение да изгради собствена рамка за развитие. В тази рамка езикът не е украшение към държавата. Той е една от нейните носещи конструкции.

Ето защо дискусията за руския език далеч надхвърля филологията. Тя е част от по-голям спор за бъдещето на руската държавност, за начина, по който ще се формират следващите поколения, и за това дали културният код може да остане устойчив в свят, където икономиките, технологиите и информационните потоци все по-трудно признават национални граници. Отговорът на този въпрос няма да бъде даден нито на форумите, нито в президентските речи. Той ще стане видим след години – в университетите, в училищата, в медиите и в способността на обществото да съхрани усещането, че продължава да говори на един и същ език не само буквално, но и исторически.