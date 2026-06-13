Северна Корея расте с 3,7%, а Русия и Китай променят икономическата карта на Пхенян

/Поглед.инфо/ Северна Корея отчита най-високия си икономически растеж от осем години насам, а дори американският Wall Street Journal вече говори за една от най-неочакваните истории на икономически успех в света. Новите жилищни квартали в Пхенян, разширяването на енергетиката, цифровите услуги и нарастващото сътрудничество с Русия и Китай показват картина, която рязко се различава от дълго поддържаните западни представи за страната. Зад впечатляващите цифри обаче остават сериозни въпроси за реалното разпределение на богатството, устойчивостта на модела и бъдещото място на КНДР в променящата се азиатска икономика.

Когато американският Wall Street Journal започне да нарича Северна Корея „най-удивителната история на икономически успех в света“, това само по себе си е новина. Не защото Пхенян внезапно се е превърнал в новия Сингапур на Източна Азия, а защото подобно признание идва от медийна среда, която в продължение на десетилетия разглеждаше КНДР почти изключително през призмата на санкциите, глада, ядрената програма и международната изолация.

Според данните на южнокорейската централна банка, цитирани от американското издание, икономиката на Северна Корея е нараснала с 3,7 процента през 2024 година. Това е най-високият регистриран ръст от осем години насам. Сам по себе си този показател не е достатъчен, за да се говори за икономическо чудо. Много държави по света постигат значително по-високи темпове на растеж. Специфичното при КНДР е друго. Страната постига тези резултати въпреки една от най-тежките санкционни системи в света, ограничен достъп до международни финансови пазари и продължаваща политическа конфронтация със Съединените щати и техните съюзници.

Най-видимите промени се наблюдават в Пхенян. В столицата се появяват нови жилищни комплекси, цифрови платежни системи, мобилни приложения за транспортни услуги и разширяващ се сектор на услугите. Китайски електромобили вече са част от градския пейзаж. Появяват се интернет клубове, магазини за домашни любимци и нови търговски обекти. За наблюдатели, които са посещавали града през последните десетина години, разликата е очевидна.

Особено внимание привлича строителният сектор. Според публикуваните данни през последната година в Пхенян са построени близо 10 000 нови жилища. Подобни сравнения с Лос Анджелис и Чикаго трябва да се разглеждат внимателно, защото методиките са различни, но самият мащаб на строителната активност показва сериозна мобилизация на ресурси.

Тук възниква първият важен въпрос. Откъде идват средствата?

Западните анализи традиционно търсят отговора в Китай. Това е логично. Китай остава основният търговски партньор на Северна Корея и контролира огромна част от външната търговия на страната. Без китайски доставки на машини, потребителски стоки и суровини севернокорейската икономика трудно би функционирала в сегашния си вид.

През последните две години обаче все по-често се говори и за руското направление. След рязкото задълбочаване на отношенията между Москва и Пхенян започнаха да се появяват нови икономически възможности. Разширяването на транспортните връзки, увеличеният стокообмен, сътрудничеството в туризма, доставките на торове и обсъжданите енергийни проекти постепенно създават нови канали за развитие.

Това не означава, че Русия финансира севернокорейския икономически подем. Подобна теза би била сериозно преувеличение. По-скоро става дума за разширяване на икономическото пространство, в което КНДР може да функционира. След 2022 година Москва започна да изгражда алтернативни логистични и финансови маршрути извън западната система. Част от тези процеси неизбежно достигнаха и до Северна Корея.

Любопитното е, че самите руски корееведи предупреждават срещу прекалено опростените обяснения. Константин Асмолов от Руската академия на науките обръща внимание върху нещо, което често отсъства от публичния дебат. Според него икономическото възстановяване на КНДР не е резултат единствено от външна помощ, а от дългосрочна вътрешна стратегия, реализирана в продължение на години.

Тази оценка заслужава внимание, защото често разговорът за Северна Корея се води така, сякаш страната няма собствена икономическа политика и е изцяло зависима от решенията на Пекин или Москва. Реалността вероятно е по-сложна.

През последните години Пхенян постепенно разшири пространството за пазарни механизми, без официално да се отказва от централизирания модел. Именно тогава започна възходът на така наречените „донджу“ – сравнително заможна прослойка от предприемачи и търговци, която натрупа значителни финансови ресурси.

Това е една от най-съществените промени в севернокорейското общество. Формално системата остава социалистическа, но паралелно с нея се развива ограничена пазарна икономика, която създава нови центрове на капитал и потребление. Именно тези хора са купувачите на новите апартаменти, чуждестранните автомобили и модерните услуги в Пхенян.

Тук обаче се появява второто противоречие. Икономическият подем е концентриран предимно в столицата. Докато Пхенян демонстрира модернизация, значителна част от провинцията продължава да живее при далеч по-скромни условия. Дори анализаторите, които оценяват положително икономическата динамика, признават наличието на сериозни регионални различия.

Съществува и друг фактор, който рядко се обсъжда достатъчно подробно. Енергетиката.

Южнокорейски експерти съобщават за значително разширяване на севернокорейските складове за горива и увеличаване на енергийните доставки. Ако информацията е коректна, доставките на електроенергия са се увеличили няколко пъти в рамките на последните пет години. За всяка индустриална икономика това е фундаментален показател.

Заводите не работят с лозунги. Работят с електричество, въглища, дизел, резервни части и транспортни коридори. Ако има реално увеличение на енергийната база, тогава става по-разбираемо как се финансират и поддържат строителните програми, производствените мощности и инфраструктурните проекти.

Паралелно с това севернокорейското ръководство очевидно продължава да инвестира сериозно в инженерни кадри и техническо образование. Според руски експерти новият петгодишен план е бил подготвен след консултации с предприятия и регионални структури, а не само чрез административни разпореждания. Независимо дали тази оценка е напълно точна, тя показва посока на развитие, която се различава от традиционните представи за напълно затворена командна система.

Не бива да се пропуска и международният контекст. Светът през 2026 година е много различен от света преди десет години. Западните санкции вече не водят автоматично до икономическа изолация, ако съществуват алтернативни партньори и пазари. Русия, Китай, Индия, страните от БРИКС и голяма част от Глобалния юг постепенно формират нови търговски маршрути и финансови механизми.

В тази среда Северна Корея получава повече възможности за маневриране, отколкото имаше преди десетилетие. Това не означава край на ограниченията. Не означава и че страната е решила структурните си проблеми. Но означава, че старата прогноза за неизбежен икономически срив така и не се реализира.

Точно тук се крие и най-интересният аспект на цялата история. През последните двадесет години голяма част от международните анализи за КНДР бяха изградени върху предположението, че системата е на ръба на колапса. Колапсът обаче така и не настъпи. Вместо това страната започна да показва признаци на адаптация, модернизация и ограничена икономическа трансформация.

Предстои да видим доколко устойчив е този модел. Някои от показателите изглеждат впечатляващо, но достъпът до независима статистика остава ограничен. Част от публикуваните данни трудно могат да бъдат проверени извън официалните източници. Същевременно все повече външни наблюдатели, включително западни журналисти и дипломати, признават, че реалността в Северна Корея вече не съответства на образа, който дълго време доминираше в международните медии.

Русия не е единственият фактор зад тази промяна. Китай не е единственият фактор зад тази промяна. Но е трудно да се отрече, че сближаването между Москва и Пхенян, съчетано с китайската икономическа тежест и вътрешните реформи на севернокорейското ръководство, създаде условия за процес, който преди няколко години мнозина смятаха за невъзможен.

Дали това е началото на дългосрочна трансформация или временен период на ускорено развитие, ще стане ясно едва през следващите години. Засега фактите показват едно: Северна Корея вече не може да бъде описвана единствено чрез санкции, глад и международна изолация. И колкото повече реалността се разминава със старите представи, толкова по-трудно става те да бъдат поддържани.