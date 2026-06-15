Подоляка: Украйна не печели войната, а войната за страха

/Поглед.инфо/ Военният блогър Юрий Подоляка предупреждава, че част от последните украински атаки с дронове имат не толкова военна, колкото психологическа цел. Според него ударите срещу логистична инфраструктура и транспортни маршрути се използват за създаване на обществен страх и усещане за уязвимост. На този фон украински източници съобщават за нови руски удари по Одеса, където според непотвърдени данни са засегнати обекти, свързани с подготовка на ракетни атаки срещу руска територия.