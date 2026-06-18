Русия прехвърля натиска към Славянск, докато информационната война достига до Генералния щаб

/Поглед.инфо/ Докато ожесточените боеве в Константиновка продължават с пълна сила, все повече руски и украински източници насочват вниманието към района на Славянск и Краматорск. На терен се съобщава за нови тактически пробиви, пренасочване на резерви и нарастващи проблеми в координацията на отделни украински подразделения. Паралелно с това се разгаря и друга битка – информационната, която вече достига до висшето военно командване и се превръща в самостоятелен фактор на конфликта.

През последните седмици вниманието на военните наблюдатели постепенно се измества от отделните тактически епизоди към по-широката картина в Донбас. Причината не е само движението на фронтовата линия. Много по-важно е натрупването на признаци, че районът между Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск навлиза в нов етап от конфликта. Дали това действително ще се превърне в решаваща операция предстои да видим, но все повече данни показват, че именно тук се концентрират ресурси, резерви и политическо внимание.

Според публикуваните сведения руските части са затвърдили позиции в района на Кутузовка и продължават натиска около Константиновка. Независимо от неизбежната пропагандна окраска на военните съобщения от двете страни, фактът остава, че този сектор се превръща в една от най-интензивните зони на бойни действия по цялата линия на съприкосновение. В градска среда предимствата на безпилотните системи намаляват. Вниманието отново се прехвърля към пехотата, инженерните подразделения, снабдяването и способността на командирите да поддържат координация между различните бойни групи.

Това е особено важно в Константиновка. Градската война никога не е въпрос само на превзети квартали. Тя е въпрос на складове за боеприпаси, транспортни коридори, възможности за евакуация и постоянен поток от подкрепления. Всяка многоетажна сграда се превръща в отделен укрепен район. Всеки вход може да забави настъпление с часове. Всеки разрушен мост или блокирано кръстовище оказва влияние върху темпа на операцията.

Затова и твърденията за бързи пробиви трябва да се разглеждат внимателно. Историята на войната през последните години многократно показа колко лесно е дадено населено място да бъде обявено за превзето и колко трудно е след това да бъде действително обезпечено и удържано. Немалко населени места в Донбас преминаха по няколко пъти от едни ръце в други. Именно затова сериозните военни анализатори наблюдават не толкова знамената върху административните сгради, колкото логистичните маршрути зад тях.

В този смисъл интерес представлява и нарастващото внимание към трасетата северно от Константиновка. Според различни военни източници основна роля започва да играе контролът върху пътищата, които свързват Краматорск със северните райони на украинската отбрана. Ако тези маршрути бъдат поставени под постоянен огневи контрол, способността за прехвърляне на резерви неизбежно ще намалее. Това не означава автоматичен срив на отбраната, но означава по-висока цена за всяко бъдещо прегрупиране.

Паралелно с това се съобщава за активизиране на действията в района на Красни Лиман. Там картината е още по-сложна. Районът е наситен с естествени прегради, водни рубежи и горски масиви. Традиционно подобен терен забавя настъпващата страна и дава допълнителни възможности за отбранителни действия. Въпреки това наблюдателите отбелязват, че през последните месеци руската армия постепенно увеличава натиска именно в тези участъци, където украинското командване е принудено да разпределя ограничени резерви между няколко едновременно застрашени направления.

Тук се появява един от големите въпроси на настоящия етап от войната. Разполага ли Киев с достатъчно сили за едновременно поддържане на отбраната около Покровск, Купянск, Константиновка и Славянско-Краматорската агломерация? Публичните данни не дават категоричен отговор. Част от западните анализатори смятат, че мобилизационният потенциал на Украйна остава значителен. Други обръщат внимание на растящите проблеми с подготовката, ротацията и попълването на подразделенията.

На практика войната все повече се превръща в състезание между организационни системи. Кой успява по-бързо да ремонтира техника. Кой разполага с повече дронове. Кой може да поддържа стабилни доставки на боеприпаси. Кой има по-устойчиво командно дишане между фронта и щабовете. Именно тези фактори определят успеха далеч повече от шумните политически декларации.

Особено показателен е случаят с информационните операции. Значителна част от публикациите около предполагаеми конфликти в руското военно ръководство не могат да бъдат независимо проверени. Въпреки това самият факт, че подобни кампании се развиват с такава интензивност, показва колко важна е станала информационната среда. Днес не е необходимо да бъде унищожен щаб, за да бъде затруднено неговото функциониране. Понякога е достатъчно да бъде подкопано доверието в него.

Твърденията за атака срещу репутацията на началника на Генералния щаб Валерий Герасимов се вписват именно в тази логика. Независимо дали конкретните обвинения имат реална основа или не, целта изглежда очевидна – да се създаде усещане за разединение, вътрешни конфликти и управленски хаос. Подобни техники не са нови. Те бяха използвани активно още по време на войните в Близкия изток, а след това се превърнаха в стандартен инструмент и в конфликта между Русия и Украйна.

Проблемът е, че информационната война често започва да живее собствен живот. Публикации, създадени първоначално за психологическо въздействие, постепенно започват да влияят върху реални решения. Командири се принуждават да реагират на слухове. Политици се оправдават за събития, които може никога да не са се случвали. Обществото започва да оценява бойните действия през призмата на социалните мрежи, а не през реалното съотношение на силите.

Това се наблюдава и около темата за 29-та армия. В различни канали се появяват взаимно изключващи се версии за успехи, провали и кадрови конфликти. Част от тях очевидно са насочени към вътрешна аудитория. Други изглеждат предназначени за международно разпространение. Общият резултат е един и същ – създаване на информационна мъгла, в която става все по-трудно да се отдели фактът от интерпретацията.

На този фон съобщенията за придвижване към Славянск придобиват по-голямо значение. Ако действително се оформя операция срещу последната голяма украинска агломерация в северната част на Донбас, това би означавало качествено нов етап на конфликта. Славянск и Краматорск не са просто градове. Те представляват транспортен, индустриален и символичен център на украинското присъствие в региона още от 2014 година.

Въпросът обаче не е дали някой ще достигне до тези градове. Въпросът е каква цена ще бъде платена. Досегашният опит показва, че всяка голяма градска операция се превръща в продължителна месомелачка на ресурси, техника и човешки резерви. Именно затова много военни експерти избягват категорични прогнози за срокове и дати. Календарите изглеждат убедително на картите. Реалността на фронта обикновено се оказва значително по-сложна.

Поради тази причина и оптимистичните оценки за бързо развитие на операцията следва да се разглеждат предпазливо. Не липсват примери, при които очаквани пробиви са били забавяни с месеци заради проблеми със снабдяването, времето или необходимостта от прегрупиране на сили. Донбас многократно е доказвал, че дори малки населени места могат да задържат настъпление много по-дълго от предварителните разчети.

Засега изглежда сигурно само едно. Боевете около Константиновка, Красни Лиман и подстъпите към Славянск постепенно се превръщат в основен център на войната. Там се срещат военната логика, политическите очаквания и информационните операции. Там се концентрират не само подразделения и техника, но и огромни надежди, страхове и пропагандни усилия от двете страни. Именно затова през следващите седмици вниманието вероятно ще остане насочено към този сектор, където всяко придвижване от няколкостотин метра може да предизвика политически ефект, несъразмерен на реалните промени на картата.