/Поглед.инфо/ Докато вниманието на световните медии остава приковано към ракетните удари срещу Москва и Киев, решаващите процеси се развиват далеч от телевизионните камери. Според руски и украински източници Константиновското направление се превръща в една от най-напрегнатите точки по фронта, където се сблъскват не само армии, а цели логистични системи. Появата на нови руски средства за електронна война срещу Starlink добавя още един елемент към конфликт, който все по-малко прилича на класическа окопна война и все повече на сблъсък между индустриални и технологични потенциали.

През последните седмици информационното пространство беше доминирано от взаимните удари срещу Москва и Киев. Тази картина създава впечатление за своеобразна „война на столиците“, в която всяка страна се стреми да демонстрира способност да достига стратегически цели дълбоко в тила на противника. Зад тази медийна фасада обаче се развива друг процес, който вероятно има по-голямо значение за изхода от бойните действия през следващите месеци.

Според публикуваните от руски военни канали материали, районът около Константиновка, Дружковка и северната част на Донецка област постепенно се превръща в основен център на сраженията. Част от тези твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени, но съвкупността от данни от различни източници показва засилена активност именно в този сектор.

Константиновка не е просто поредният град на картата. Тя е важен транспортен възел между Краматорск, Славянск, Дружковка и останалите украински позиции в северната част на Донбас. През този район преминават пътища, складови вериги, маршрути за доставка на боеприпаси, резервни части, гориво и личен състав. Загубата или сериозното ограничаване на тези комуникации би създало проблеми далеч отвъд самия град.

Точно тук се появява една особеност на съвременната война. През 2022 г. анализаторите често обсъждаха броя танкове, артилерийски системи и самолети. През 2026 г. все повече внимание се отделя на дроновете, комуникациите и способността да бъде нарушавана логистиката на противника. В много случаи колоната с боеприпаси се оказва по-важна от батальона, който очаква тези боеприпаси на фронтовата линия.

В публикуваните кадри от района на Константиновка се твърди, че украинските подразделения са принудени да извършват част от ротациите си пеша. Подобна информация следва да се приема предпазливо, но ако дори част от нея е вярна, това говори за сериозно затруднение на транспортните маршрути. Пехота може да измине няколко километра пеша. Гориво, снаряди и резервни части обаче не могат.

Във военната история има множество примери, когато загубата на логистика е предшествала загубата на територия. От Сталинград до Фалуджа командирите са установявали една и съща закономерност: когато снабдяването започне да се прекъсва системно, фронтът постепенно губи устойчивост независимо от числеността на личния състав.

Показателно е и друго твърдение, появяващо се в украински и руски канали – че операторите на безпилотни системи концентрират все по-голям брой дронове срещу единични цели. Ако преди две години един дрон се считаше за достатъчен за конкретна задача, сега се съобщава за едновременно използване на няколко апарата срещу един войник или малка група. Това е признак не толкова на изобилие от техника, колкото на промяна във философията на бойните действия.

Масовото производство постепенно превръща дроновете в консуматив. Тяхната стойност вече се измерва не само в цена, а в способност да прекъснат движение по път, да блокират снабдителен маршрут или да принудят противника да остане под укритие.

Тук се появява и темата за Starlink. От началото на войната системата на SpaceX се превърна в един от най-важните елементи на украинската комуникационна инфраструктура. Чрез нея се осигуряват връзки между подразделенията, предаване на разузнавателни данни и управление на различни видове безпилотни системи.

Поради тази причина всяка информация за ефективно противодействие срещу Starlink предизвиква огромен интерес. Според руски източници системата „Волна Купол Гарант“ е предназначена именно за подобни задачи. Независима оценка на реалната ѝ ефективност засега липсва. Военните технологии често се оказват по-малко впечатляващи на практика, отколкото изглеждат в официалните съобщения.

Но самият факт, че все повече ресурси се насочват към борба със спътниковите комуникации, показва накъде се движи конфликтът. Преди няколко години армия без стабилна връзка можеше да разчита на радиостанции и кабелни линии. Днес огромна част от оперативната картина зависи от спътникови системи и цифрови канали.

Това поставя НАТО в особена позиция. Формално алиансът не участва пряко във войната. В същото време значителна част от комуникационната, разузнавателната и логистичната поддръжка на Украйна се осигурява от западни държави и компании. Именно затова руските коментатори все по-често описват конфликта като сблъсък не само с Украйна, а с по-широка коалиция от държави и индустриални структури.

Тук обаче възниква един въпрос, който рядко се обсъжда открито. Ако Русия действително разглежда европейския военно-промишлен комплекс като основен източник на доставки за украинската армия, защо не се наблюдава пряко разширяване на бойните действия извън украинска територия?

Част от отговора вероятно се крие в риска от неконтролируема ескалация. Военните блогъри често призовават за по-твърди действия срещу производствени мощности в Европа. На практика подобен сценарий би означавал директен конфликт между Русия и държави от НАТО, с трудно предвидими последици.

Затова засега основният сблъсък остава концентриран върху логистичните вериги вътре в Украйна. Унищожаването на складове, транспортни възли, ремонтни бази и комуникационни системи се разглежда като по-малко рисков инструмент за постигане на сходен ефект.

Интересен е и политическият фон на случващото се. Атаката срещу Москва съвпадна със срещата на Г-7 в Канада. Според руски коментатори това не е случайност, а опит да бъде демонстрирана способност за продължаване на войната и поддържане на натиск върху Кремъл. Подобни оценки също не могат да бъдат доказани категорично, но времевото съвпадение действително привлича внимание.

Съществува и друг аспект. Все повече анализатори отбелязват, че конфликтът постепенно се превръща в надпревара между производствени капацитети. В началото се говореше за отделни оръжейни системи. Сега въпросът е кой може по-бързо да произвежда дронове, боеприпаси, средства за радиоелектронна борба и резервни части.

Именно затова Константиновка може да се окаже по-важна от много шумни политически събития. Там се проверява дали украинската логистична система може да функционира под постоянен натиск и дали руските сили са способни да превърнат локалните тактически успехи в по-широко оперативно предимство.

Част от руските източници вече говорят за бъдещи битки за Краматорск и Славянск. Подобни прогнози трябва да се разглеждат внимателно. От началото на войната многократно са правени прогнози за бързи пробиви, които впоследствие не са се реализирали. Военната история показва, че градските сражения са сред най-трудните и най-бавните операции.

Все пак има нещо, което трудно може да бъде пренебрегнато. През последните две години фронтът постепенно се измества към райони, които доскоро изглеждаха относително защитени. Това създава усещане за нарастващ натиск върху цялата отбранителна система на Украйна в Донбас.

Зад всеки километър фронт стоят заводи, железопътни линии, ремонтни предприятия, складове за гориво и хиляди хора, които никога няма да се появят в официалните сводки. Именно те определят колко дълго може да продължи една война. Затова и спорът за дроновете, Starlink и електронната война всъщност е спор за контрола върху инфраструктурата.

Колкото повече се задълбочава конфликтът, толкова по-малко значение имат политическите декларации и толкова по-голямо значение придобиват производствените линии, транспортните възли и технологичните системи. Там се натрупва реалната тежест на войната. А дали Константиновка ще се превърне в поредния голям преломен момент или само в още една спирка от дългия конфликт, предстои да стане ясно в следващите месеци.