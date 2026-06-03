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След унищожаването на медийната свобода идва и премахването на политическата свобода

/Поглед.инфо/ В Европейския парламент българският евродепутат Петър Волгин отправи едно от най-острите обвинения срещу политическата и медийната система на Европейския съюз. Според него демокрацията в Европа не е застрашена от външни сили, а от институциите, които претендират да я защитават. Волгин предупреди, че след ограничаването на медийната свобода идва и ограничаването на политическата конкуренция чрез натиск върху неудобни партии и кандидати. Изказването му поставя неудобен въпрос пред европейските институции – може ли една система да се нарича демократична, ако все по-често определя кои мнения и кои политически сили са допустими.

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След унищожаването на медийната свобода идва и премахването на политическата свобода
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„Европейската демокрация отстъпва под ударите, които й нанасят Европейската комисия, ръководителите на редица европейски държави, както и безбройните НПО-та, които се правят на „гражданско общество“. От години всички тези убиват плурализма и свободата на словото. Евросъюзът забранява неудобните медии и подлага на натиск все още действащите. В ефира все по-рядко присъстват опозиционно настроени политици и коментатори. Целта е да бъде установен абсолютен диктат на официозното, на „правилното“ говорене.“

Това заяви българският евродепутат от „Възраждане“ Петър Волгин на заседание на Специалната комисия за Европейския щит за демокрация (EUDS), където евродепутатите размениха мнения със зам.-председателя на Европейската комисия Вера Йоурова, относно демокрацията в Европа. Волгин обърна внимание още в началото на своето изложение, че за да можем да дадем адекватен отговор на въпроса „как да подкрепим демокрацията в Европа“, първо трябва да кажем кой застрашава нашата демокрация. Според Волгин, няма смисъл да си губим времето, като търсим тези заплахи на хиляди километри от Брюксел, защото тези, които са се посветили на унищожаването на демокрацията в Европа, не са в Москва и в Пекин, а се намират в Брюксел.

„След унищожаването на медийната свобода съвсем естествено идва и премахването на политическата свобода!“, каза Волгин, който дълги години беше изразителен представител на медийната среда в България, а провокативните му радиопредавания често предизвикваха тревоги сред политическата класа, както и директен или прикрит натиск за цензура.

Петър Волгин обясни, че неудобните на статуквото кандидати, като румънеца Калин Джорджеску, биват отстранявани от изборите, които са спечелили, и дори биват преследвани. „Преди няколко дни разбрахме, че Европейският надзорен орган за политическите партии е задействал процедура, която може да доведе до забрана на „Европа на суверенните нации“. Мотивът бил „неспазване на европейските ценности“. С подобен мотив европейските органи на цензурата могат да забранят всяка партия и всеки кандидат, които им се сторят неудобни“, заключи Петър Волгин, самият той представител на групата „Европа на суверенните нации“, иронизирайки понятието „европейски ценности“, в името на които Европа парадоксално се превръща в недемократична.

„Ето защо казвам, че рушителите на европейската демокрация се намират в сърцето на Европа. Те искат да забранят всички опозиционни медии и всички опозиционни партии. Ако това наистина се случи, ще видим окончателния край на демокрацията в Европа, предизвикан от собствените й власти“, завърши Петър Волгин.

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Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
Препоръчано събитие

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.