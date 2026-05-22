При друг американски президент Брюксел отново ще се превърне в пудела на САЩ!

/Поглед.инфо/ Петър Волгин атакува ръководството на ЕС от трибуната на Европейския парламент с обвинение в двойни стандарти, политическа зависимост от Вашингтон и мълчание за действията срещу Иран и Венецуела. Кая Калас изслуша критиките, но избегна директен отговор.

„Г-жо Калас, в Европейския съюз има държави, които казват ДА, преди още да са чули какво ги питат от Вашингтон. Този факт бе потвърден от Марко Рубио, който, за съжаление, посочи и моята страна България сред тези страни“, припомни българският евродепутат Петър Волгин на заседание на ЕП, на което се обсъждаше стратегията на ЕС за справяне с настоящите кризи в Близкия изток в присъствието на Кая Калас.

Петър Волгин се обърна към върховния представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, като посочи, че в Европа има и други правителства, подчинени на Вашингтон.

„Ръководството на Европейския съюз също не показва, че е склонно да води независима от САЩ политика. Да, в момента вие демонстрирате недоволство срещу Доналд Тръмп, но това е недоволство от сегашния президент. Ако във Вашингтон управлява друг президент, например Камала Харис, то тогава брюкселският елит отново ще се превърне в пудела на САЩ!“, каза Петър Волгин и отправи следния въпрос към еврокомисаря Калас, като избори няколко факта:

„Моят конкретен въпрос към вас, г-жо Калас, е защо Европейската комисия страда от такава липса на принципност? Не реагирахте, не осъдихте отвличането на законно избрания венецуелски президент Николас Мадуро, не реагирахте на абсолютно незаконните атаки на американските и израелските сили срещу Иран? Кога Европейската комисия ще прояви повече смелост и повече принципност?“

Върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас изслуша внимателно обръщението на българския евродепутат Петър Волгин, но политически некоректното му съдържание предизвика леко неудобство на фона на общия формален тон. Кая Калас прояви словесна еквилибристика и избегна директния отговор на въпроса, като отклони вниманието на аудиторията в друга посока.



















