Руският посланик/ТАСС/: Новото българско правителство все още не е подобрило отношенията с Русия

/Поглед.инфо/ Терминът „руска агресия“ продължава да доминира в българската реторика на международната сцена, заяви руският посланик в София Елеонора Митрофанова в интервю за ТАСС по повод Деня на Русия.

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Според нея новото българско правителство, оглавявано от Румен Радев от 8 май, засега демонстрира готовност за подобряване на двустранните отношения основно на думи.

„Румен Радев говори много внимателно и призовава към възстановяване на дипломацията и към по-прагматичен подход. На практика обаче на международните форуми не се наблюдава промяна в позициите нито на външния министър, нито на българските дипломати. Терминът „руска агресия“ продължава да се използва активно в българската реторика извън страната“, отбелязва Митрофанова.

По думите ѝ ситуацията вътре в България е различна.

„Тук тонът е значително по-умерен. Представителите на институциите се стремят да избягват тази тема“, посочва тя.

Според руския дипломат това се дължи на факта, че Румен Радев е постигнал убедителна изборна победа, включително с подкрепата на част от българското общество, което изпитва симпатии към Русия и очаква положителна промяна в двустранните отношения.

„На практика обаче виждаме по-умерена реторика, докато в икономическата сфера не се случва нищо съществено“, допълва тя.

Замразени икономически отношения

Митрофанова признава, че икономическите и бизнес контактите между двете страни са сведени до минимум.

„Връзките са прекъснати в много области. Реално икономическите отношения са силно ограничени. Разбира се, има компании, които продължават да работят с Русия, както и руски компании, които поддържат дейност в България. Това обаче се случва по-скоро въпреки политическата среда, отколкото благодарение на нея. Става дума за инициативи на отделни предприемачи, които намират начин да работят в настоящите условия“, казва посланикът.

По думите ѝ липсва и диалог по въпросите на енергетиката.

„Не е ясно кои сфери биха могли да бъдат предмет на нови преговори. Възможно е да се обсъжда темата за природния газ, но Европейският съюз едва ли би позволил подобно развитие. Затова не гледам с особен оптимизъм на перспективите за разширяване на сътрудничеството между двете държави“, добавя тя.

Първият месец на новото правителство

Според Митрофанова е все още рано да се правят окончателни оценки за работата на кабинета, тъй като той е на власт едва от месец.

„Много трудно е да се даде оценка на правителството на този етап. Изминало е твърде малко време. Основните обещания бяха свързани с борбата срещу корупцията, укрепването на държавните институции и подобряването на финансовото управление. Виждаме обаче, че парламентът все още не е приел бюджета. По отношение на ограничаването на влиянието на олигархичните кръгове също не са предприети съществени действия. Разбира се, от изборите и встъпването в длъжност на кабинета е изминал твърде кратък период“, отбелязва тя.

Въпреки това дипломатът определя наблюдението на първия месец от работата на новото управление като интересно.

Първите официални контакти

Руският посланик съобщава, че вече са проведени първи работни срещи с представители на българското Министерство на външните работи.

„Не сме отправяли искане за среща с Румен Радев. Смятам, че за това е необходимо още време. Но проведохме разговори с представители на българското външно министерство. Срещата беше конструктивна. Обсъдихме актуални и технически въпроси, свързани с работата на руската дипломатическа мисия“, казва тя.

По време на разговорите българската страна е повдигнала въпроса за изучаването на български език в Запорожка област, Мариупол и Бердянск.

Според Митрофанова не става дума за забрана.

„В Русия няма забрани за изучаване на езици. Съществува определен ред за организиране на учебния процес. Всичко зависи от броя на желаещите ученици. Ако бъде събрана необходимата група, училището може да организира обучение по български, литовски, грузински или друг език. След като българската страна постави този въпрос, ще поискам допълнителна информация от отговорните институции, за да бъде изяснена реалната ситуация“, обяснява дипломатът.

По отношение на перспективите пред двустранните отношения тя е предпазлива.

„Румен Радев и неговото правителство ще правят това, което е възможно в рамките на ограниченията, произтичащи от членството на България в Европейския съюз и НАТО. Тези ограничения съществуват и ще продължат да съществуват. Поради това не очаквам фундаментални промени в отношенията между двете държави в близко бъдеще. Следим внимателно развитието на ситуацията, но все още е твърде рано за окончателни заключения“, заявява тя.

Приемът по случай Деня на Русия/По информация на Поглед.инфо/

Приемът по случай Деня на Русия, организиран от посолството в София, е преминал при значителен интерес и с широко участие на представители на българския обществен и политически живот.

На събитието са присъствали представители на политически партии, обществени организации, неправителствения сектор, журналисти, анализатори и други гости, с които руската дипломатическа мисия поддържа контакти.

В рамките на тържеството е била представена изложба, посветена на постиженията на Русия в областта на науката, строителството и културата, а за гостите е била подготвена и музикална програма.



