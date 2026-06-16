Русия обсъжда балтийски натиск срещу Европа чрез Калининград и морските маршрути

/Поглед.инфо/ Докато вниманието на света е насочено към Близкия изток и Ормузкия проток, в Русия все по-често се появяват сравнения между иранския контрол върху стратегически морски маршрути и потенциалните възможности на Москва в Балтийско море. Изказване на полковника от резерва Вячеслав Калинин поставя отново на дневен ред въпроса доколко Калининград може да бъде използван като инструмент за натиск върху европейската логистика и какво всъщност показват реалните военни, икономически и транспортни възможности в региона.