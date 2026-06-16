Анатомия на дигиталната манипулация: Как алгоритмите на социалните мрежи монетизират депресията на средната класа

/Поглед.инфо/ Съвременният пазар на труда и разпадащата се индустриална структура на Източна Европа родиха нов, изключително печеливш сегмент – индустрията на индуцирания оптимизъм и така нареченото личностно развитие. Зад фасадата на добронамерените съвети за преодоляване на „вътрешните ограничения“ и преодоляването на прокрастинацията се крие мащабен бизнес модел, разработен за изпомпване на финансов ресурс от застаряващото и деиндустриализирано население. Този феномен не е случаен, а представлява директен отговор на невъзможността на текущата икономическа система да осигури реална заетост, стабилни доходи и предвидимо бъдеще. Чрез прехвърляне на структурните проблеми на капитализма върху плещите на отделния индивид, коучинг платформите генерират милионни обороти, използвайки сложни маркетингови фунии и психологически натиск.

Пазарният дефицит и генезисът на псевдокултурния коучинг

Наблюдението на процесите в българското и източноевропейското медийно пространство през последните години показва рязък скок в предлагането на дигитални продукти, обещаващи бърза психологическа трансформация и икономически просперитет. Текстът, разпространяван масово из руски и впоследствие превеждан за български платформи, лансира тезата, че двама души при еднакви обстоятелства постигат различни резултати единствено поради вътрешни бариери. Числата и суровата логистика на пазара обаче не потвърждават тази версия. При средна цена на енергийните ресурси за индустрията в Европа, надвишаваща нивата отпреди пет години, и прогресивно затваряне на производствени мощности, реалните възможности за стартиране на устойчив малък бизнес са ограничени от липсата на евтин кредит и свитото вътрешно потребление.

Твърдението, че обстоятелствата са просто „удобно обяснение защо не променяме нищо“, изглежда логично на повърхността, но съдържа фундаментален структурен дефект. То напълно игнорира факта, че достъпът до суровини, цената на логистичните вериги и административният натиск са обективни дадености, които не се влияят от менталната нагласа на субекта. Според официални данни на браншовите организации, над 80 процента от новорегистрираните микропредприятия в сектора на услугите фалират през първите 24 месеца поради липса на оборотен капитал и невъзможност да издържат на конкуренцията на големите транснационални вериги. Прокарването на тезата за „мързела“ и „страха от грешки“ служи за социална упойка, която снема политическата отговорност от държавните институции и регулаторите.

Инфраструктура на дигиталната фуния и монетизация на несигурността

Зад привидно безплатните съвети и тестове от типа „Какво ви спъва?“ стои строго разчетена софтуерна и финансова инфраструктура. Механизмът е стандартен: потребителят бива привлечен от емоционално ангажиращ текст, след което бива насочен към целева страница (landing page), хоствана на платформи като руската hakamaton.ru или нейни западни аналози. Използването на UTM маркери (като utm_source=dzen&utm_medium=STAR) доказва, че не става въпрос за спонтанно споделяне на житейска мъдрост, а за хладнокръвно планирана рекламна кампания. Целта на тези тестове е събирането на лични данни – електронни пощи, телефонни номера и профили в социалните мрежи, които по-късно се използват за агресивен ремаркетинг на скъпи онлайн курсове, уебинари и затворени менторски програми.

Този бизнес модел оперира в сивата зона на дигиталната икономика, където реалната стойност на продавания продукт е практически нулева, тъй като се състои от компилация от общодостъпни психологически клишета. Финансовите потоци от тези платформи често се насочват към офшорни зони или се разпределят чрез мрежи от кухи фирми, за да се избегне данъчното облагане в страните, където се генерира трафикът. Докато заводите за авточасти в Югоизточна Европа изпитват пробойни в доставките на суровини и съкращават персонал, дигиталните търговци на надежда отчитат рекорден ръст на приходите, капитализирайки върху колективната тревожност на населението.

Идеологическата функция на индивидуализма в епоха на криза

Препоръката да се правят „малки стъпки“ и да се започне „днес“ е класическа неолиберална доктрина, маскирана като прагматизъм. Тя раздробява колективните проблеми на обществото на микроскопични индивидуални задачи. Ако една шивашка фабрика в Благоевград затвори, защото собственикът е преместил производството в Бангладеш заради по-евтина жива сила, коучът ще каже на съкратената работничка, че проблемът е в нейния „страх да започне нещо ново“. Това е перфектният механизъм за атомизация на обществото – хората спират да се организират в синдикати, спират да изискват адекватна социална политика и защита от държавата, защото са убедени, че техният неуспех е изцяло техен личен грях.

Подобни текстове умишлено поддържат високо ниво на несигурност, като същевременно предлагат фалшиво усещане за общност чрез използването на емотикони и призиви за споделяне. Те се опитват да заместят традиционните институции на подкрепа, които бяха методично унищожени през последните десетилетия. Процесът на превръщане на психологията в пазарна стока е симптом за дълбока криза в реалния сектор, където липсата на мащабни индустриални проекти принуждава интелигенцията и средната класа да се занимават с преливане на пусто в празно в дигиталното пространство.