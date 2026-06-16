Изтрезняване след еуфорията: Финансовите отчети на руския корпоративен сектор разкриват реалните пробойни от високите лихви

/Поглед.инфо/ Временният оптимизъм на руския фондов пазар бързо се сблъска с логистичната реалност на глобалния суровинен обмен и затягането на паричната политика. Динамиката на борсовите индекси в Москва показва, че геополитическата премия върху цените на петрола и благородните метали вече не е достатъчна, за да компенсира натрупания структурен натиск върху корпоративните баланси. Сривът на благородните метали на международните пазари и маневрите на САЩ в Ормузкия проток за пореден път доказаха, че финансовите потоци зависят пряко от сигурността на танкерния флот и физическия капацитет на заводите за преработка, а не от пазарни лозунги. Руският износ се оказва в сложна позиция на пренасочване към Пекин и Ню Делхи, докато вътрешната инфлация остава основният фактор, определящ решенията на инвеститорите.

Ормузкият възел и застрахователните маневри на Вашингтон

Корекцията на руския пазар от началото на март 2026 година ясно демонстрира, че спекулативният ръст на суровините рядко има дълъг живот, когато срещу него се изправят реалните инструменти на морската логистика и военното присъствие. Индексът MOEX се закови на ниво от 2825 пункта, отбелязвайки спад, който през вечерната сесия се задълбочи с повече от процент, докато деноминираният в долари RTS отчете свиване с близо процент. Тази реакция на инвеститорите в Москва съвпадна по време с рязкото движение на пазара на благородни метали, където златото се коригира надолу до нива от 5 118 долара, а среброто, платината и паладият претърпяха още по-сериозни денонощни разпродажби. Основната причина се крие в очакванията за по-нататъшно затягане на лихвената политика от страна на Федералния резерв на САЩ, провокирано от краткотрайния скок в цените на енергоносителите.

Физическата инфраструктура в Близкия изток остава под постоянен натиск. Нападенията срещу петролни терминали в Обединените арабски емирства и стратегическото пристанище в Оман веднага се отразиха на котировките на сорта Brent, който за период от пет дни записа ръст от 20%, надхвърляйки за кратко границата от 80 долара за барел. Този ръст обаче бързо беше неутрализиран в момента, в който Вашингтон обяви готовност да задейства военни активи за ескортиране и застраховане на танкерния флот, преминаващ през Ормузкия проток. Този ход на практика премахна непосредствения риск от пълно прекъсване на доставките на суровия петрол по море, което моментално свали Brent под психологическата граница. Командното дишане на пазара, осигурявано от геополитическото напрежение, отстъпи място на студения разчет: доставките по море продължават, а заводите в Азия няма да останат без суровина.

В същото време европейският енергиен пазар преживява поредния си шок, след като иранските удари по инфраструктурата на Qatar Energy доведоха до аварийно спиране на мощности. Това събитие съвпадна с появилите се информации, че в Брюксел се обсъжда ревизия на рестрикциите спрямо вноса на руски тръбопроводен газ, тъй като алтернативните доставки се оказват логистично уязвими. В рамките на 48 часа цените на природния газ в Европа се повишиха с над 100%, достигайки котировки от 730 долара за хиляда кубически метра. Ситуацията показва, че въпреки политическите декларации, европейската индустрия не разполага с надежден буфер извън руските доставки, особено когато терминалите за втечнен газ в Близкия изток излизат от строя поради военни действия.

Азиатският маршрут и вътрешните предимства на руските суровинни гиганти

Настоящата блокада на традиционните транспортни коридори в Залива отваря нов прозорец за руските компании, но този процес е обвързан с капацитета на железопътната мрежа и камионите, превозващи товари на изток. Растящият риск за доставките от Близкия изток принуждава рафинериите в Индия и Китай да търсят по-сигурни източници, което неизбежно ще увеличи обема на покупките на руски петрол сорт Urals. Според пазарни анализи, това ще доведе до свиване на дисконта (отстъпката), с който се продава руският суров петрол спрямо световните еталони. Процесът на пренасочване на търговските потоци е бавен и изисква сериозни капиталови вложения в нови терминали и застрахователни споразумения, които да заобикалят западните санкционни механизми, тема, която подробно бе разгледана в анализа на финансовите схеми за износ от изминалата година.

Ефектът от близкоизточната криза се усеща по цялата верига на руския суровинен сектор, като няколко големи компании се очертават като преки бенефициенти от промяната в логистичните маршрути:

„Полюс“: Компанията реагира най-бързо на колебанията в цената на златото, но в момента движението на акциите ѝ отразява по-скоро спекулативни капитали, отколкото реална промяна в обема на добива. Физическото злато остава крайно убежище, но високите лихвени нива в Русия правят банковите депозити сериозен конкурент на акционерния капитал.

Компанията реагира най-бързо на колебанията в цената на златото, но в момента движението на акциите ѝ отразява по-скоро спекулативни капитали, отколкото реална промяна в обема на добива. Физическото злато остава крайно убежище, но високите лихвени нива в Русия правят банковите депозити сериозен конкурент на акционерния капитал. „Русал“: Конфликтът поставя под заплаха около 7% от световния износ на алуминий, който преминава през застрашените зони. Всяко прекъсване на веригата за доставки в Близкия изток работи в полза на руския металургичен гигант, тъй като цените на алуминия на Лондонската борса за метали (LME) показват тенденция към покачване при дефицит на суровина.

Конфликтът поставя под заплаха около 7% от световния износ на алуминий, който преминава през застрашените зони. Всяко прекъсване на веригата за доставки в Близкия изток работи в полза на руския металургичен гигант, тъй като цените на алуминия на Лондонската борса за метали (LME) показват тенденция към покачване при дефицит на суровина. „ФосАгро“: Ситуацията на пазара на торове е може би най-показателна за важността на регионалния капацитет. Близо 40% от глобалния износ на карбамид (азотни торове) е концентриран в зоната на близкоизточния конфликт. Спирането или забавянето на тези заводи автоматично предизвиква недостиг на световно ниво, което позволява на руския производител да реализира продукцията си при значително по-високи маржове.

Корпоративните баланси през призмата на високите лихви и реалния добив

Ако разгледаме техническите нива, индексът MOEX е изправен пред тест на подкрепата от 2800 пункта. Числата не потвърждават версията за мащабен срив, но пробив под това ниво е напълно възможен, ако напрежението в Близкия изток деескалира бързо, което би изтеглило спекулативния капитал от петролните фючърси. Вниманието на пазара в Москва е насочено и към вътрешните събития – публикуването на седмичните данни за инфлацията от страна на Росстат и подготовката за новия кръг от преговори по украинския въпрос. Тези фактори ще определят дали индексът ще успее да атакува нивото на съпротива от 2850 пункта или ще продължи низходящото движение.

На корпоративно ниво отчетите по Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) показва сериозни разминавания в различните сектори на руската икономика. Държавната корпорация DOM RF докладва сериозен ръст на нетната печалба за януари 2026 година – увеличение с 2.1 пъти на годишна база до 8.9 милиарда рубли, като нетният лихвен доход е нараснал с 44%. Това показва, че банковият сектор, тясно свързан с държавните програми за субсидиране на инфраструктурата, продължава да генерира ликвидност въпреки рестриктивната политика на Централната банка.

Напълно различна е картината при ритейлъра Fix Price, чийто отчет за цялата 2025 година разкрива сериозни пробойни в потребителския сектор. Нетната печалба на компанията се е свила с 47.8% на годишна база до 11.2 милиарда рубли, въпреки лекия ръст на приходите с 4.3% (до 313.3 милиарда рубли). Тези данни ясно илюстрират как инфлацията на разходите, поскъпването на логистиката и недостигът на работна ръка изяждат маржовете на компаниите, които оперират на нискобюджетния пазар. Независимо от спада в печалбата, ръководството планира да препоръча изплащане на дивиденти в размер на 11 милиарда рубли (по 11 копейки на акция) до края на април 2026 година, което доведе до временен спекулативен ръст на акциите им с над 7% в рамките на деня.

На този фон „Норилски никел“ залага на разширяване на индустриалния си капацитет, за да запази лидерските си позиции. Компанията започна строителството на третия етап на обогатителния завод в Талнах. Проектът има за цел почти двойно увеличение на капацитета за преработка на руда, което в дългосрочен план ще оптимизира разходите за тон готова продукция. Това изглежда логично, но има един проблем: реализацията на подобни мащабни индустриални обекти изисква внос на оборудване под режим на строги санкции и сериозен ресурс от инженерни кадри, каквито на пазара на труда в момента липсват поради ангажираността на военно-промишления комплекс.

Днешната търговска сесия очерта ясни лидери и аутсайдери на Московската борса. Към компаниите с ръст се присъединиха „РуссНефт“ (+5.63%) и „Башнефт“ (+5.44%), подкрепени от високите цени на суровините преди вечерната корекция. Сред губещите се наредиха Московската кредитна банка (MKB) със спад от 4.8%, „Ростелеком“ (-3.83%) и компанията „Базис“ (-3.8%). Инвеститорите избягват сектори с висока задлъжнялост, където обслужването на кредитите при текущите лихвени нива се превръща в тежко бреме за бизнеса. Предстоящите финансови резултати на „Аерофлот“ и МТС Банк за 12-те месеца на 2025 година, заедно с решението на съвета на директорите на „Черкизово“ за дивидентите, ще покажат дали руската икономика успява да адаптира производствените си разходи, или месомелачката на високата инфлация ще продължи да свива корпоративните печалби през следващите тримесечия.