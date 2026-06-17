Младежката безработица и инфлацията в ЕС: Защо 20-годишните българи влизат в пазара на труда вече структурно изтощени

/Поглед.инфо/ Социологическите сондажи и докладите на Института за социални и синдикални изследвания все по-често се сблъскват с един феномен, който класическата икономическа теория трудно дефинира: пазарът на труда получава нов контингент от млади кадри, които са физически и психически амортизирани още преди официалното подписване на първия им трудов договор по специалността. Студентските оплаквания от умора отдавна не са каприз на децата от средната класа, а директно следствие от променената логистика на оцеляването, при която ученето в редовна форма се съчетава с нощни смени в логистичните центрове или почасова работа в платформената икономика. Този ранен сблъсък с пазарната реалност без предпазни мрежи извежда на повърхността сериозни пробойни в социалната система, които дългосрочно подкопават производителността на труда в страната.

Трансформацията на жизнения стандарт и икономическата принуда

Наблюдението над ежедневието на съвременните двадесетгодишни българи показва тежка промяна в сравнение с моделите от края на миналия век. Според данни от секторни проучвания на пазара на труда, над 60 процента от студентите в големите университетски центрове като София, Пловдив и Варна са принудени да работят извън учебното си време. Причината не се корени в желанието за осигуряване на луксозни стоки или развлечения, а в суровите числа на потребителската кошница. Наемите на недвижимите имоти в столицата отбелязаха ръст, който далеч надхвърля темпа на нарастване на стипендиите или родителските субсидии, идващи от провинцията. Когато разходите за едно легло в съквартирантска стая или студентско общежитие, съчетани с консумативите за ток и парно, надхвърлят минималния осигурителен праг, изборът пред младия човек се стеснява до чисто физическо оцеляване.

Тази реалност налага навлизането в специфични сектори с висока интензивност на труда – нощни смени в складове, куриерски услуги, кол-центрове и заведения за бързо хранене. Тук логистиката на денонощието става безмилостна. Липсата на регулация при почасовата заетост и масовото използване на граждански договори вместо трудови лишава тези млади работници от базови трудови права, включително платен отпуск и болнични. Резултатът е натрупване на физическо изтощение, което се превръща в хронично. Версията, че младостта притежава безкраен биологичен ресурс, се сблъсква с докладите на здравните организации, които отчитат рязък скок на сърдечно-съдови и нервни разстройства сред лица под 25-годишна възраст. Числата просто не потвърждават мита за „лежерния студентски живот“.

Дигиталният паноптикум и денонощната заетост

Друг съществен фактор, който деформира състоянието на младото поколение, е характерът на съвременната информационна среда. Преди няколко десетилетия краят на работния ден или лекциите е означавал физическо отделяне от трудовата или учебната среда. Днес, чрез смартфона и корпоративните платформи за комуникация, индивидът е поставен в състояние на постоянна оперативна готовност. Работодателите в сферата на услугите често изискват реакция по всяко време на денонощието, а границата между лично пространство и служебни задължения е напълно заличена. Дори времето, отделено за почивка, се запълва с непрекъснат поток от филтрирана информация, която създава допълнителен психологически натиск чрез налагането на изкуствени стандарти за материален успех.

Този постоянен информационен шум блокира фазите на дълбоко възстановяване на нервната система. Изследвания на съня при младежите показват, че средната продължителност на ефективния отдих е паднала под критичните шест часа на денонощие. Младите хора се намират под постоянна обсада от крайни срокове, изпитни сесии и алгоритмични изисквания на платформите, за които работят. Това състояние на постоянна бойна готовност изразходва ресурсите на организма много преди индивидът да е достигнал пика на своята професионална зрялост. В този контекст умората не е субективно усещане, а обективен дефицит на енергия, породен от лошо разпределение на времето под натиска на икономическата среда.

Структурният песимизъм и липсата на дългосрочна предвидимост

Най-дълбокият проблем обаче остава пълната липса на предвидимост за бъдещето. Младото поколение вижда, че притежанието на висше образование вече не е гаранция за социална мобилност или средна класа. Напротив, пазарът на труда често предлага нископлатени стажове с неясна перспектива за постоянна заетост. Младежите наблюдават как по-възрастните им колеги, въпреки дългогодишния си трудов стаж, се борят с инфлацията и несигурността на работните си места. Това създава усещане за безсмислие на усилията и ражда специфичен структурен песимизъм. Вместо оптимизъм и стремеж към развитие, доминира страхът от грешка и тревожността от утрешния ден.

Това изглежда логично в рамките на неолибералния икономически модел, където всеки индивид е оставен сам да договаря условията си на пазара, но има един проблем: едно общество не може да се възпроизвежда и да развива висока добавена стойност, ако неговата биологична база е изтощена още на старта. Процесите на прегаряне, които преди бяха характерни за мениджъри в средата на кариерата им, сега се наблюдават при младежи на 21-22 години. Когато фразата „Уморен съм“ се превърне в генерално самоописание на поколението, което трябва да изнесе на гърба си пенсионната и социалната системи през следващите десетилетия, проблемът престава да бъде индивидуален и става чисто национален.

Вътрешно линкване към по-ранни анализи на трудовия пазар у нас показва, че демографската криза и емиграцията на квалифицирани кадри допълнително засилват натиска върху оставащите в страната млади хора. Те трябва да покриват недостига на работна ръка, често работейки за двама, без това да се отразява пропорционално на заплащането им. Корпоративните лозунги за „гъвкаво работно време“ и „динамична среда“ всъщност прикриват една сурова месомелачка за човешки ресурс, която изцежда младежите и ги оставя без сили за създаване на семейство или за личностно развитие.

Промяната в обществения разговор като първа защитна линия

Единственият позитивен елемент в тази картина е постепенното отпадане на социалното табу около темата за психичното здраве и умората. Младите хора започват открито да назовават проблемите си и да отхвърлят натиска да изглеждат постоянно успешни и продуктивни. За разлика от предишните поколения, които бяха възпитавани в култура на безпрекословно подчинение и мълчаливо понасяне на трудностите, сегашните двадесетгодишни показват по-висока степен на рефлексия. Те открито признават, че системата, в която са принудени да функционират, е деструктивна за тяхното здраве.

Това признание обаче е само първата стъпка. Без реални структурни промени в законодателството, които да гарантират правата на работещите студенти, без овладяване на спекулативния ръст на наемите и цените на основните стоки, и без промяна в отношението на работодателите към младите кадри, тенденцията няма да бъде обърната. Обществото трябва да разбере, че икономическият растеж, постигнат за сметка на здравето на най-младата му част, е илюзорен и води до дългосрочен фалит на човешкия капитал. Пазарът на труда не може да продължава да функционира на принципа на изгарянето на ресурси, без да инвестира в тяхното възстановяване.