Димитър Благоев като последна надежда за БСП

/Поглед.инфо/ Историята понякога си прави нелепи и груби шеги като тази от последните месеци и дни: създателят на БСП да бъде нейната последна надежда за възстановяване и продължаване на живота. Другата шега на историята, че последната надежда обикновено не се осъществява, защото в паниката от смъртта не се разчита правилно и дори не се осъзнава какво именно предвещава.

/Поглед.инфо/ Историята понякога си прави нелепи и груби шеги като тази от последните месеци и дни: създателят на БСП да бъде нейната последна надежда за възстановяване и продължаване на живота. Другата шега на историята, че последната надежда обикновено не се осъществява, защото в паниката от смъртта не се разчита правилно и дори не се осъзнава какво именно предвещава.

Новото ръководство на БСП обяви, че от тук насетне идеологическата програма и политическите му действия ще бъдат формулирани и осмислени от идеите и делата на Димитър Благоев. И вече демонстрира желание да покаже, че не говори празни приказки, а се е заело сериозно с обещанието си.

Неотдавна се проведе е кръгла маса за живота и делото на Димитър Благоев.

До тук, както се казва, добре! Фактът си е факт, шумът беше достатъчно силен, особено като се има предвид състоянието на партията и нейните съюзници. Страничните наблюдатели, а още и тези, които все още не вярват, че БСП е мъртва партия, бяха обнадеждени. Благоев, смятаха те, ще ни спаси!

Как обаче ще те спаси Димитър Благоев, когато не си го прочел, не го познаваш и разчиташ на общи знания, придобити в училище или в кръжоците от партийната учебна година. С такива познания, за съжаление, бяха пълни докладите и съобщенията на кръглата маса. Съдя по репортажите за мероприятието и изявленията на някои от участниците и докладчиците. Не съм присъствал, пък и никой не ме е канил.

Защото ако Димитър Благоев бе прочетен, а не се разчиташе на заглавието на най-популярната му книга “Що е социализъм и има ли той почва у нас?” (1891), за да се правят опити за един или друг отговор на въпроса в него, щяха да се видят много неща, които не са изгубили смисъла си и днес. Понеже не е прочетен, смисълът на книгата остава извън дискусията на кръглата маса, а и в средите на социалистите и левите сили в България.

Именно тръгвайки от този смисъл, трябва да забележим най-важното за социализма и неговата почва у нас! Социализмът се организира като политическо движение и формира своя политически субект не за да води синдикални борби и да спори със себе си дали е нужен плоския данък или е вреден, а за да се положи началото на организираната борба срещу капитала и капитализма и се организира българският пролетариат за предстоящата социалистическа революция и смяната на социално-политическата и икономическата система.

На фона на този смисъл трябва най-сетне да се открои ролята на партията в организирането и провеждането в края на ХХ век на контрареволюция и реставрация на капитализма. Ще се види колко деградирала е била партията в края на миналия век и колко лъжливи са нейните действия в цялостното управление на държавата и особено в очертаването на нейното политическо, социално и икономическо бъдеще.

Тази деградация я направи жертва на либерализма и социалдемокрацията, които я измамиха да се откаже от миналото си, за да се превърне в “модерна лява партия”. И в крайна сметка да стигне до тук, каквато я виждаме всички.

Димитър Благоев постави началото на социалистическата революция в България! Затова той не може да се разглежда извън марксизма в целия му комплекс на учение за радикално преобразуване на света и установяване на нов обществен ред, нов тип собственост и нов тип държава, организирана и управлявана от пролетариата. Само в тази държава и в това общество е възможна демокрация, социална справедливост, солидарност и тържество на доброто.

Идеологията на Благоев е друга идеология, не тази, към която уж се стреми БСП. Благоев е друг свят, друго мислене и политическо поведение. Това мислене и това поведение не могат да бъдат разбрани и оценени от либерали, социалдемократи и соросоиди. Защото имат радикален характер, но са мотивирани с дълбок и правдив анализ на общественото обстановка, с реалностите в икономиката и тенденциите в глобалното развитие и повелите на историята. То не се изчерпва с триумфално изкачване на връх Бузлуджа, к патетични речи за вярност към делото “на първите”.

Благоев подчертава, че социализмът е упорита и продължителна работа, много трудна и сложна.

И изисква жертви.

Но преди това каузата трябва да бъде осъзната, а социалистическата идея формулирана изчерпателно и достоверно.



