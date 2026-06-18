Полша започва контролирано отстъпление от украинската политика на ЕС

/Поглед.инфо/ Полша все по-открито показва признаци на дистанциране от украинската война. Отказът за нови оръжейни доставки, нежеланието да се участва в нови военни формати и нарастващото обществено недоволство срещу Киев очертават процес, който надхвърля шумния спор около историческата памет и фигурата на Зеленски. Зад политическия театър все по-ясно се вижда опитът на Варшава да избегне ролята на следваща фронтова държава в конфронтацията между Русия и Запада.

През последните две години Полша беше представяна като най-твърдия и най-последователен съюзник на Украйна в Европа. Полските летища, складове, железопътни възли и магистрали се превърнаха в основната логистична артерия между НАТО и украинската армия. Огромна част от западната военна помощ премина именно през полска територия. Варшава предостави танкове, артилерия, боеприпаси, самолети и политическа подкрепа в момент, когато много западноевропейски столици все още се колебаеха.

Днес обаче започват да се появяват признаци, че тази политика постепенно достига своите граници. Не става дума за внезапен обрат или за драматично скъсване с Киев. Такива процеси рядко се случват по този начин. По-скоро става дума за серия от на пръв поглед отделни решения, които започват да образуват обща картина.

В рамките на няколко дни полското ръководство направи две важни изявления. Първо беше подчертано, че военното оборудване, закупувано със средства и кредити за модернизация на полската армия, няма да бъде прехвърляно към Украйна. След това последва и отказ за предаване на изтребители МиГ-29, за които дълго време се предполагаше, че могат да бъдат включени в бъдещи пакети помощ.

Разбира се, официалното обяснение е напълно логично. Полша действително провежда една от най-мащабните програми за превъоръжаване в Европа. Страната инвестира десетки милиарди евро в американски танкове Abrams, южнокорейски танкове K2, самоходни гаубици K9, ракетни системи HIMARS, бойни самолети F-35 и модерни системи за противовъздушна отбрана. Подобна програма изисква огромни ресурси и неизбежно поставя въпроса дали националната армия или украинската армия трябва да получават приоритет.

Тук се появява една неудобна подробност. Колкото по-дълго продължава войната, толкова по-очевидно става, че ресурсите не са безкрайни. Производствените мощности в Европа остават ограничени. Заводите за боеприпаси работят на максимален капацитет, но търсенето продължава да изпреварва предлагането. Складовете, натрупвани десетилетия след края на Студената война, вече не съществуват в предишния си вид.

Полша отлично разбира тази реалност. Страната се намира на източния фланг на НАТО и нейното военно планиране винаги е било основано върху предположението, че при евентуална криза първият удар ще бъде понесен именно там. Това обяснява защо във Варшава започват все по-често да говорят за собствена отбрана вместо за помощ за други.

Паралелно с това се развива и друг процес. Полското общество постепенно променя отношението си към Украйна. Първоначалната вълна на солидарност след началото на конфликта беше реална и масова. Полша прие милиони украински граждани, отвори социалните си системи и осигури значителна подкрепа. Но с течение на времето започнаха да се натрупват икономически и социални противоречия.

Конфликтите около украинското зърно бяха първият сериозен сигнал. Полските фермери започнаха да се противопоставят на неконтролирания внос, който според тях подкопава местното производство. След това се появиха спорове около социалните плащания, трудовия пазар и достъпа до различни публични услуги. Всяка от тези теми сама по себе си изглежда ограничена, но заедно създадоха нов политически климат.

Именно в тази среда отново изплува въпросът за Волинското клане и историческата памет. Формално темата винаги е присъствала в отношенията между двете държави. На практика обаче тя често беше поставяна на втори план заради необходимостта от общ фронт срещу Русия. Сега балансът изглежда различен.

Дискусиите около възможното отнемане на полско отличие на Зеленски вероятно имат по-голямо вътрешнополитическо значение, отколкото международно. Те позволяват на управляващите да демонстрират твърдост пред избирателите, без да се налага официално да променят външнополитическата си линия. Историческите спорове се превръщат в удобен език, чрез който могат да бъдат обяснявани решения, продиктувани от съвсем други съображения.

Тук обаче има нещо, което не излиза напълно. Ако ставаше дума само за историческа памет, трудно може да се обясни защо именно сега се появяват ограничения върху военната помощ. Съвпадението е прекалено удобно.

По-вероятно изглежда, че във Варшава се опитват да подготвят общественото мнение за нов етап. Полските елити внимателно наблюдават както бойната обстановка, така и политическите процеси във Вашингтон. Изборите в САЩ, дебатите около бъдещото финансиране на Украйна и различията между европейските държави създават усещане за несигурност относно дългосрочната стратегия на Запада.

Полските анализатори все по-често поставят въпроса какво ще се случи, ако войната продължи още години. Колко средства могат да бъдат отделяни? Колко техника може да бъде предоставяна? Колко време обществото ще поддържа същото ниво на мобилизация? Това не са идеологически, а чисто практически въпроси.

Особено чувствителна е темата за евентуалното разширяване на конфликта. Варшава няма желание да се превръща в територия, през която преминава не само логистика, но и непосредствен риск. В този смисъл отказът от участие в различни инициативи за изпращане на военни контингенти в Украйна изглежда напълно последователен.

Полша продължава да бъде член на НАТО и продължава да подкрепя Украйна политически. Това не се променя. Променя се мащабът на готовността за поемане на нови рискове. Разликата е съществена.

Допълнителен фактор е промяната в европейския баланс на силите. Берлин и Брюксел все по-често говорят за дългосрочно военно противопоставяне с Русия. Полша обаче гледа на тези призиви през собствената си география. За германския политик войната е стратегическа концепция. За полския политик тя е потенциално събитие на няколкостотин километра от националната столица.

Затова днес Варшава изглежда все по-заинтересована от ограничаване на ангажиментите, които биха могли да я превърнат в главен участник в следващата фаза на конфликта. Не е случайно, че акцентът постепенно се измества към националната армия, отбранителната индустрия и собствените запаси от въоръжение.

Тази политика може да изглежда противоречива. От една страна Полша продължава да говори за руската заплаха. От друга страна започва да намалява част от практическите си ангажименти към Киев. Всъщност противоречието е само привидно. Ако политическото ръководство смята, че заплахата е реална, то би било логично първо да укрепва собствените си способности.

Предстои да видим докъде ще стигне този процес. Засега няма признаци за рязък разрив между Варшава и Киев. Но има достатъчно сигнали, че безусловната подкрепа постепенно се превръща в подкрепа с условия, ограничения и внимателно пресметнати граници.

В политиката подобни промени рядко започват с големи декларации. Обикновено започват с отказ от една доставка, след това от втора, после с промяна на публичния тон и накрая с нова стратегическа рамка. Дали Полша вече е навлязла в този процес, засега не може да бъде категорично потвърдено. Но все повече наблюдатели обръщат внимание именно на тази тенденция. А понякога отказът да направиш следващата крачка се оказва по-показателен от всички официални речи.