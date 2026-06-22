Германия забравя 22 юни: как паметта за войната срещу СССР отстъпва пред новата конфронтация с Русия

/Поглед.инфо/ На 22 юни 1941 г. започва най-кървавата военна кампания в историята на Европа. Осемдесет и пет години по-късно в Германия все по-рядко се говори за войната на унищожение срещу СССР, а все по-често за необходимостта от сдържане на Русия. Спорът около липсата на официални възпоменания разкрива не само конфликт за миналото, а и сблъсък за бъдещето на Европа.

Германия и забравеният 22 юни

На 22 юни 1941 г. германската армия преминава съветската граница по фронт с дължина близо три хиляди километра. В операцията участват над три милиона германски войници, хиляди танкове, самолети и артилерийски системи. Това не е просто поредна военна кампания на Третия райх. Още в подготвителните документи на операция „Барбароса“ войната е определена като идеологически и расов конфликт. Целта не е само победа над чужда армия. Целта е разрушаване на държава, ликвидиране на политическа система и подчиняване на огромно пространство за бъдеща германска колонизация.

Този факт дълго време е бил фундаментален за следвоенната германска идентичност. Западна Германия и по-късно обединена Германия изграждат голяма част от своя политически морал върху признанието, че престъпленията на националсоциализма не могат да бъдат заличени. В продължение на десетилетия германски президенти, канцлери и парламентарни лидери говорят за особена отговорност към народите на бившия Съветски съюз. Не само към евреите, не само към поляците, а и към руснаците, беларусите, украинците и останалите народи, понесли основната тежест на войната на Източния фронт.

Тъкмо тук започва днешният спор. Ако човек прегледа германския политически дебат от последните четири години, ще забележи любопитна промяна. Темата за историческата вина не изчезва. Тя просто сменя своя адресат. Все по-често централно място заема отговорността към Украйна. В политическата реторика постепенно се оформя нова конструкция: Германия трябва да подкрепя Киев именно заради уроците от историята.

На пръв поглед това изглежда логично. Но тук възниква неудобен въпрос. Ако историческата памет се използва като аргумент за подкрепа на една страна във война, какво се случва с паметта за другата страна, която е понесла най-големите човешки загуби от германското нашествие през 1941 г.?

Точно върху този въпрос стъпват хора като Севим Дагделен. Те твърдят, че германската политическа класа постепенно изтласква от общественото съзнание една неудобна историческа реалност. Според тях вече не се говори достатъчно за това, че по-голямата част от жертвите на германската агресия са дадени именно на Източния фронт. Вместо това вниманието се измества към актуалния конфликт между Русия и Украйна.

Дали това е съзнателен процес или естествен резултат от политическите обстоятелства, предстои да се спори дълго. Числата обаче остават непроменени. Независимо от различията между отделните оценки, загубите на СССР се измерват с десетки милиони хора. Унищожени са хиляди населени места, огромни промишлени райони, железопътна инфраструктура и цели региони. От гледна точка на мащаба това остава най-голямата катастрофа в европейската история на XX век.

Парадоксът е, че точно в момента, когато Германия инвестира рекордни средства във въоръжаване и започва да говори за подготовка за евентуален дългосрочен конфликт с Русия, споменът за 22 юни 1941 г. става все по-политически неудобен. Не защото някой официално го отрича. Подобно нещо би било невъзможно. Неудобството идва от друго място. Колкото повече Берлин се придвижва към логиката на стратегическото противопоставяне с Москва, толкова по-трудно става да се поддържа старата следвоенна формула за специална историческа отговорност към Русия.

Това създава напрежение, което вече се вижда не само в политическите речи, но и около съветските мемориали, възпоменателните церемонии и учебните интерпретации на войната. Паметта постепенно престава да бъде само памет. Тя започва да се превръща в елемент от текущата геополитика.

От Бранд до Писториус: краят на германската източна политика

След края на Втората световна война Германия живее с два страха. Първият е страхът от собственото минало. Вторият е страхът от нова голяма война в Европа. Именно между тези два страха се ражда Ostpolitik на канцлера Вили Бранд през 70-те години. Тя не е проява на сантимент към Москва, както често се представя днес. Това е студен геополитически разчет. Германците отлично разбират, че държава, която два пъти за половин век е влизала в катастрофални войни на Изток, няма интерес от трета подобна авантюра.

Отварянето към СССР, договорите с Москва, енергийните връзки и постепенното икономическо сближаване са изградени върху проста логика: когато тръбите, заводите, железниците и финансовите потоци работят в една посока, вероятността танковете да тръгнат в другата намалява. Това не е романтика. Това е инженерство на сигурността.

През следващите десетилетия тази система започва да носи огромни икономически дивиденти. Германската индустрия получава евтини енергийни ресурси. Руският пазар поглъща германски машини, автомобили и технологии. BASF, Siemens, Volkswagen, Wintershall и десетки други компании изграждат присъствие в Русия. Паралелно с това Берлин постепенно се превръща в основен посредник между Москва и Запада.

Тази конструкция оцелява до края на СССР, разпадането на Варшавския договор и разширяването на НАТО. Дори след войната в Грузия през 2008 г. и след Крим през 2014 г. германският политически елит продължава да вярва, че отношенията могат да бъдат стабилизирани чрез икономика. Символ на тази политика става „Северен поток“. Тръбопроводът не е просто енергиен проект. Той представлява материално доказателство за убеждението, че взаимната зависимост е по-силна от политическите конфликти.

След 2022 г. тази философия рухва с изненадваща скорост.

Когато канцлерът Олаф Шолц обявява прочутата Zeitenwende, германските медии я представят като исторически прелом. Терминът означава повече от смяна на политика. Той означава отказ от предишния модел. В рамките на няколко месеца започва процес, който преди би изглеждал немислим. Военният бюджет расте рязко. Започват доставки на оръжие за Украйна. Бундесверът получава специален фонд от 100 милиарда евро. Появяват се дискусии за задължителна военна служба. В медиите започват все по-често да се обсъждат сценарии за дългосрочна конфронтация с Русия.

Тук се появява един любопитен парадокс.

Десетилетия наред германската политическа класа твърди, че именно историческият опит от 1941 г. задължава Берлин да поддържа специални отношения с Москва. След 2022 г. същият исторически аргумент започва да се използва за обратното. Все по-често се чува, че германската история задължава страната да подкрепя Украйна с всички налични средства.

Промяната изглежда чисто политическа, но зад нея стоят и икономически процеси. Германия вече не е същата индустриална машина от началото на XXI век. Енергийната криза, скъпият газ, натискът върху производството и преместването на части от индустрията към САЩ и Азия променят вътрешната картина. Когато германският бизнес губи част от интереса си към руския пазар, политическата тежест на старото икономическо лоби също отслабва.

В същото време се формира нова коалиция от интереси. Военната индустрия започва да играе значително по-голяма роля. Rheinmetall се превръща в един от символите на новата епоха. Поръчките растат. Производствените мощности се разширяват. Планират се нови заводи. Започва да се говори за дългосрочно въоръжаване на Европа. Предприятия, които доскоро изглеждаха остатък от Студената война, отново се оказват в центъра на държавната политика.

Това не означава автоматично, че Германия се готви за война с Русия. Подобни твърдения биха били прибързани. Но има нещо, което трудно може да бъде пренебрегнато. Институциите започват да мислят в категории, които дълго време липсваха от германския политически речник. Устойчивост на конфликти. Военна мобилност. Логистика на НАТО. Защита на критична инфраструктура. Производствени капацитети за боеприпаси. Всичко това постепенно измества стария език на взаимната икономическа зависимост.

На този фон спорът около 22 юни придобива съвсем различно значение. Не става дума само за възпоменателна церемония или за реч пред паметник. Става дума за сблъсък между две представи за Германия. Едната вижда бъдещето на страната като посредник между Изтока и Запада. Другата приема, че Германия вече е част от дългосрочен западен фронт срещу Русия и трябва да се държи съответно.

Колкото повече този нов курс се утвърждава, толкова по-неудобен става въпросът за историческата приемственост. Защото паметта за 22 юни 1941 г. постоянно напомня нещо, което мнозина предпочитат да не обсъждат подробно. Най-голямата катастрофа в германската история започва именно тогава, когато Берлин решава, че Русия е проблем, който може да бъде решен чрез сила.

Германия отново се въоръжава, но Европа вече не е същата

Ако човек слуша само официалните речи в Берлин, може да остане с впечатлението, че става дума единствено за възстановяване на отбранителните способности на Германия. Част от това действително е вярно. През последните две десетилетия Бундесверът натрупа сериозни проблеми. Доклади на германската Сметна палата, парламентарни комисии и самото Министерство на отбраната периодично описваха недостиг на боеприпаси, резервни части, техника и личен състав. Имаше периоди, в които германската армия изпитваше затруднения да поддържа в пълна готовност дори ограничени контингенти за международни мисии.

След 2022 г. тази картина започна да се променя. Въпросът обаче не е само в размера на военните бюджети. Германия винаги е разполагала с финансови възможности. По-интересно е друго — промяната в начина, по който държавата започна да гледа на себе си. Дълго време германската икономическа мощ компенсираше ограниченото военно присъствие. Берлин предпочиташе да влияе чрез банки, индустрия, технологии и европейски регулации. Днес към този инструментариум постепенно се добавя и военният компонент.

Това личи не толкова по политическите декларации, колкото по конкретните производствени решения. Когато се изграждат нови мощности за производство на боеприпаси, когато се подписват многогодишни договори за доставки, когато заводи започват да работят с хоризонт десет или повече години напред, вече не става дума за реакция на моментна криза. Появява се логика на дългосрочно планиране.

Тук има една особеност, която често остава извън публичния разговор. Войните се водят от армии, но се поддържат от индустрии. На фронта се виждат танковете. Зад тях стоят металургия, химически заводи, енергийни системи, транспортни коридори и финансови механизми. Именно затова днешната дискусия в Германия все по-често засяга теми като производствен капацитет, стратегически резерви и устойчивост на веригите за доставки.

Съществува и друг фактор. Германия вече не взема решенията си в същата международна среда, в която действаха Бранд, Кол или дори Меркел. През 70-те години СССР и САЩ бяха относително предвидими ядрени суперсили. Днес международната система е значително по-фрагментирана. Освен Русия и САЩ, все по-голяма тежест придобива Китай. Индия води собствена политика. Турция играе самостоятелна игра. Близкият изток периодично влиза в нови кризи. Европа се оказва в ситуация, в която трябва да отговаря едновременно на няколко стратегически предизвикателства.

Точно поради това германското превъоръжаване не може да бъде разглеждано изолирано като антируски проект. Част от процеса има по-широка логика. Берлин вижда все по-малко гаранции, че американската военна защита ще изглежда по същия начин след десет или петнадесет години. Независимо кой е в Белия дом, във Вашингтон нараства вниманието към Азия и Китай. Това кара европейските държави да мислят за собствените си способности по начин, който дълго време изглеждаше излишен.

Но тук се появява въпрос, който политиците предпочитат да заобикалят.

Ако Германия изгражда нова военна инфраструктура, срещу кого е предназначена тя в практическо отношение?

На юг няма потенциален противник, способен да застраши германската територия. На запад също. На север подобна перспектива изглежда немислима. В стратегическите документи, в анализа на НАТО и в публичните изявления все по-често присъства едно и също име — Русия.

Това не означава, че Берлин планира военен сблъсък. Но означава, че Русия постепенно се превръща в основен ориентир за отбранителното планиране. Именно тук възниква напрежението с историческата памет.

За поколения германци следвоенната формула беше сравнително ясна. Никога повече война. Никога повече поход на Изток. Никога повече политика, която превръща Русия във враг по цивилизационен принцип. Днес тези формули не са официално отменени. Те просто се споменават все по-рядко.

Показателно е, че когато се обсъждат съветските мемориали в Берлин, разговорът често се измества от историята към съвременната политика. Паметници, изградени в чест на загиналите през 1945 г., започват да се възприемат през призмата на войната в Украйна. Историческият контекст постепенно се разтваря в актуалния политически спор.

Тук има нещо, което не излиза напълно в официалния разказ. Ако паметта за Втората световна война трябва да служи като морален ориентир, тя би трябвало да действа независимо от текущите политически конфликти. В противен случай паметта се превръща в инструмент, който се използва според нуждите на момента.

Именно това тревожи част от германските интелектуалци, историци и политици, включително хора като Севим Дагделен. Те не спорят само за Русия. Те спорят за самия механизъм на историческата памет. Защото ако една държава започне да помни само удобните части от историята си, след време рискува да загуби усещането защо изобщо е създала следвоенните ограничения върху собствената си сила.

Проблемът става още по-сложен, когато към него се добави икономическата реалност. Германската индустрия се намира под натиск от високите енергийни разходи, глобалната конкуренция и променящите се пазари. В подобна среда военните поръчки започват да изглеждат не само като елемент на сигурността, но и като инструмент за индустриална политика. Така възниква ситуация, при която сигурността, икономиката и историческата памет се преплитат по начин, който прави рационалния разговор все по-труден.

Затова спорът за 22 юни не е спор за миналото. Той е спор за това каква Германия се формира пред очите ни. Германия на Бранд, която вярваше, че търговията и дипломацията могат да смекчат конфликтите, или Германия на новата епоха, която постепенно приема, че силата отново е основен инструмент на международната политика.

Паметниците, историята и новата битка за миналото

Най-видимият израз на тази промяна не се намира в сградата на Бундестага, нито в кабинетите на Министерството на отбраната. Той може да бъде видян в парковете на Берлин, около съветските мемориали, където през последните години започнаха спорове, които преди десетилетие биха изглеждали трудно обясними за германската публика.

Формално никой не оспорва историческите факти. Никой сериозен политик в Германия не отрича решаващия принос на Червената армия за разгрома на нацистка Германия. Никой не поставя под въпрос чудовищния мащаб на жертвите, понесени от народите на СССР. В официалните документи тази част от историята продължава да съществува. Но политическите конфликти рядко се водят около официалните формулировки. Те се водят около това кои факти се подчертават, кои се премълчават и кои постепенно се избутват в периферията.

През последните години все повече германски политици започнаха да разглеждат историческата памет през призмата на войната в Украйна. Това доведе до странна ситуация. Събития, свързани с Втората световна война, започнаха да бъдат оценявани не според собствената си историческа логика, а според съвременните отношения между Русия и Запада. В резултат на това паметници, мемориали и възпоменателни церемонии се оказаха въвлечени в конфликт, който няма нищо общо с 1941 или 1945 година.

Тук се появява едно противоречие, което германската политика все още не е решила. От една страна, Берлин поддържа тезата, че историческата памет трябва да бъде защитавана от политическа злоупотреба. От друга страна, същата тази памет все по-често се оказва подчинена на актуалната външнополитическа линия. Когато се стига до въпроса за Русия, границата между история и политика започва да се размива.

Показателна е и промяната в начина, по който се говори за Източния фронт. Десетилетия наред в германската историография централно място заемаше войната на унищожение срещу Съветския съюз. Тази формулировка имаше конкретно значение. Тя подчертаваше, че нацистката агресия не е просто класическа война между държави, а проект за унищожаване на цели народи, социални групи и политически структури.

Днес фокусът постепенно се измества. В обществените дебати все по-голямо място заемат теми като съветските репресии, пакта Молотов-Рибентроп, следвоенното разделение на Европа и политиката на СССР в Източна Европа. Всички тези теми безспорно заслужават внимание. Проблемът възниква тогава, когато те започнат да изместват централния факт, че без Червената армия Третият райх вероятно не би бил победен по начина, по който познаваме историята днес.

Наблюдава се процес, който не е характерен само за Германия. В различни части на Европа се водят сходни спорове. В Полша, балтийските държави и Украйна вече от години се изграждат нови национални исторически разкази, в които съветското наследство се разглежда предимно като форма на окупация. В тези държави подобна перспектива има собствена историческа логика. Въпросът е какво се случва, когато същият подход започне да влияе върху германската историческа памет.

За Германия ситуацията е различна. Тя не е била окупирана от СССР през 1941 година. Тя е държавата, която започва войната. Поради тази причина пренасянето на източноевропейските исторически модели върху германската памет неизбежно поражда напрежение. Отговорността на агресора и опитът на жертвата не са едно и също нещо.

Именно тук се намира същността на критиките, отправяни от Дагделен и част от германските антивоенни среди. Според тях се извършва не пряка подмяна на историята, а постепенно пренареждане на акцентите. Такъв процес рядко се случва чрез официални решения. Той се случва чрез учебници, медии, публични дискусии и културни институции. След десет или петнадесет години обществото започва да помни различно не защото фактите са се променили, а защото вниманието е насочено другаде.

Това е особено чувствителен въпрос за Германия, защото следвоенната Федерална република изгражда голяма част от своята политическа легитимност именно върху способността да помни. Германската демокрация не се формира само върху икономически успехи и институционални реформи. Тя се изгражда и върху съзнателното усилие да не бъде забравено какво се е случило между 1933 и 1945 година.

Затова днешният спор далеч надхвърля отношенията с Русия. Той засяга въпроса как една държава управлява собственото си минало, когато настоящето започне да влиза в конфликт с него. Колкото повече Германия се превръща в ключов военен и политически играч в новата европейска конфигурация, толкова по-силно ще нараства това напрежение.

Защото историческата памет има едно неприятно свойство. Тя може да бъде заглушавана, пренареждана и преинтерпретирана, но рядко изчезва напълно. Особено когато става дума за дата като 22 юни 1941 година, от която започва най-мащабната и най-кървавата война, водена някога от Германия на Изток.

Когато миналото започне да пречи на настоящето

Дебатът около 22 юни изглежда като спор за церемонии, паметници и исторически речи. В действителност той отваря много по-дълбок въпрос за мястото на Германия в Европа през XXI век. В продължение на десетилетия Федералната република изграждаше своя авторитет върху сравнително проста формула. Икономическа сила без военни амбиции. Влияние чрез търговия, дипломация и интеграция. Съзнателна дистанция от всяка политика, която би могла да напомни за най-тежките периоди от германската история.

Тази формула не изчезна изведнъж след 2022 г., но започна да се променя под натиска на новата международна среда. Войната в Украйна, кризата в отношенията с Русия, нарастващата несигурност около бъдещата роля на САЩ в Европа и ускореното превъоръжаване на континента създадоха условия, в които старите политически рефлекси вече не работят по същия начин. Берлин е принуден да мисли за армия, военна индустрия, логистика, стратегически резерви и дългосрочна сигурност. Теми, които дълго време стояха на периферията на германския политически живот, днес се намират в центъра му.

Точно тук възниква неудобството около историческата памет. Защото 22 юни 1941 г. не е просто дата от учебниците. Той напомня за момента, в който германската държава решава, че може да пренареди Източна Европа чрез сила. Напомня за катастрофалните последици от подобно мислене. Напомня за милионите загинали и за разрушенията, които променят съдбата на целия континент. Колкото повече днешна Германия влиза в логиката на новото противопоставяне с Русия, толкова по-сложно става съжителството между тази историческа памет и настоящата политическа практика.

Това не означава, че Германия върви към повторение на миналото. Подобни аналогии са евтини и обикновено подвеждат повече, отколкото обясняват. Днешната Федерална република няма нищо общо с Третия райх. Европейският съюз не е нацистка империя. НАТО не е Вермахт. Подобни сравнения са интелектуално мързеливи и често служат за пропаганда, а не за анализ.

Но има друга опасност, която заслужава внимание. Всяка голяма политическа система постепенно започва да преразказва историята си така, че тя да обслужва настоящите ѝ нужди. Това е естествен процес. Проблемът възниква тогава, когато неудобните части от миналото започнат да бъдат избутвани извън общественото внимание. Не чрез забрани. Не чрез цензура. А чрез промяна на акцентите.

Случаят с 22 юни показва именно това напрежение. От едната страна стоят хора, които смятат, че паметта за войната срещу СССР трябва да остане централен елемент на германското политическо самосъзнание независимо от отношенията с днешна Русия. От другата страна са онези, които приемат, че новата европейска реалност изисква различни политически приоритети и различен език.

Засега нито една от тези позиции не е спечелила окончателно спора. Самият факт, че около годишнината от германското нападение над СССР възникват подобни конфликти, показва колко дълбоко се е променил европейският политически климат. Преди десет години подобна дискусия трудно би привлякла сериозно внимание. Днес тя се превръща в огледало на по-голям процес, който обхваща не само Германия, а целия континент.

За Европа предстоят години на стратегическа несигурност. За Русия — години на продължителна конфронтация със Запада. За Германия — труден избор между историческата памет и новите геополитически реалности. А когато едно общество започне да избира кои части от собственото си минало да помни и кои да остави в сянка, това обикновено говори повече за бъдещето му, отколкото за самата история.



