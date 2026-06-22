Полша удари Зеленски по най-болезнената тема – историята

/Поглед.инфо/ Полша и Украйна навлязоха в най-сериозния си политически спор от началото на руско-украинската война. Президентът Карол Навроцки отне на Володимир Зеленски Ордена на Белия орел след решението на Киев да даде на украинско военно подразделение почетното име „Героите на УПА“. Последва верижна реакция от върнати отличия, взаимни обвинения и предупреждения, че старите исторически рани започват да подкопават един от най-важните съюзи в Източна Европа.

Войните рядко унищожават старите исторически спорове. По-често ги замразяват за известно време и после ги връщат с още по-голяма сила. Точно това се случва между Полша и Украйна през юни 2026 г. На пръв поглед става дума за орден. В действителност става дума за памет, идентичност, жертви и за границите на допустимото в политиката на историческата памет.

Фактите са относително ясни. Полският президент Карол Навроцки официално отне на Володимир Зеленски Ордена на Белия орел – най-високото държавно отличие на Полша. Като основание беше посочено решението на украинския президент да даде на подразделение от украинските специални сили почетното наименование „Героите на УПА“. Решението беше обявено официално от президентската институция във Варшава и не оставя съмнение за мотивите на полската страна. Според Навроцки прославянето на УПА преминава червена линия за полското общество.

Тук започва сложната част. За значителна част от украинското общество Украинската въстаническа армия е символ на борбата за независимост срещу съветската власт. За огромна част от поляците същата организация остава свързана преди всичко с Волинските кланета от 1943-1944 г., при които според полските оценки са убити около 100 000 полски цивилни. Полският парламент още през 2016 г. определи тези събития като геноцид. Украинската интерпретация е различна и често говори за двустранен етнически конфликт и взаимни престъпления. Именно тук се намира политическата мина, върху която днес стъпват и Варшава, и Киев.

Любопитното е, че спорът избухва в момент, когато двете държави формално са по-близки от всякога. След 2022 г. Полша се превърна в ключов логистичен тил на Украйна. През полска територия преминава значителна част от военната помощ, хуманитарните доставки и транспортните коридори към украинския фронт. Полските железници, складове, летища и пътна инфраструктура фактически се превърнаха в част от огромната система за снабдяване на Киев. Милиони украински граждани преминаха през Полша, а стотици хиляди останаха да живеят и работят там.

Точно поради това настоящият конфликт изглежда толкова парадоксален. Рационалната логика би предполагала максимално избягване на подобни спорове. Вместо това и двете страни избраха ескалация. След отнемането на отличието Зеленски върна ордена обратно във Варшава. Украински министри, дипломати и висши представители също започнаха демонстративно да връщат полски отличия. Външният министър Андрий Сибиха определи решението на Навроцки като стратегическа грешка. Подобни оценки направиха и други представители на украинската власт.

Тук обаче възниква неудобният въпрос. Ако Полша е жизненоважен съюзник на Украйна, защо Киев избра точно този момент за символични жестове около УПА? Отговорът вероятно трябва да се търси във вътрешната политика. След четири години война украинската държава все по-често търси исторически символи, които могат да консолидират обществото около идеята за национална съпротива срещу Русия. От тази гледна точка УПА се представя като част от дълга традиция на антиимперска борба. Проблемът е, че една и съща историческа фигура може да бъде герой в една национална памет и престъпник в друга.

Навроцки отлично разбира това. Той също играе пред собствена публика. В Полша темата за Волин никога не е изчезвала. Тя периодично се връща в обществения дебат и често служи като тест за отношението на украинските власти към историческата отговорност. От гледна точка на полския президент отнемането на ордена е сигнал към собствените избиратели, че има граници, които няма да бъдат преминавани независимо от геополитическите обстоятелства.

Варшава обаче не говори с един глас. Полският премиер Доналд Туск реагира много по-предпазливо. Той предупреди, че конфликтът между Полша и Украйна е стратегическа грешка, която носи политически, икономически и репутационни щети и за двете страни. Това не е случайна забележка. Полското правителство прекрасно разбира, че колкото и тежки да са историческите спорове, реалната сигурност на региона зависи от сътрудничеството между Варшава и Киев.

Наблюдателите обръщат внимание и на още един детайл. Спорът избухва непосредствено преди международната конференция за възстановяването на Украйна, която трябва да се проведе в Полша. Там се очакват дискусии за десетки и дори стотици милиарди евро бъдещи инвестиции, инфраструктурни проекти и финансови механизми. На този фон скандалът около историческата памет изглежда като нещо повече от символичен конфликт. Той показва колко трудно ще бъде изграждането на следвоенна архитектура в региона, ако дори най-близките партньори не могат да постигнат съгласие по фундаментални исторически въпроси.

Още по-интересно е, че спорът излиза извън рамките на двустранните отношения. Навроцки директно свърза темата с европейската интеграция на Украйна и предупреди, че държава, която не се разграничава от култа към насилието и тоталитарните практики, може да срещне препятствия по пътя към Европейския съюз. Това не означава автоматично блокиране на украинската кандидатура. Но показва, че историческите въпроси постепенно започват да се превръщат в инструмент на европейската политика.

Има и още нещо. През последните години отношенията между Полша и Украйна постепенно натрупваха напрежение по теми, които нямаха нищо общо с историята. Споровете около украинското зърно, протестите на полските превозвачи, конкуренцията на пазара на труда и умората от продължителната война създадоха среда, в която историческите конфликти много по-лесно могат да избухнат. Историята често служи като език, чрез който обществата изразяват съвременни страхове и недоволства.

Това прави сегашната криза по-сериозна, отколкото изглежда. Не защото Варшава и Киев са на прага на разрив. Няма признаци за подобно развитие. Самият Навроцки подчерта, че решението му не е насочено срещу украинския народ и не променя стратегическата подкрепа на Полша за Украйна. От украинска страна също продължават декларациите за необходимостта от сътрудничество.

Скандалът показва нещо друго. След четири години война политическият капитал на украинско-полското сближаване вече не е безкраен. Историческите рани, които дълго време бяха оставяни на заден план, постепенно се връщат в центъра на политическия разговор. А когато паметта започне да определя дневния ред, рационалните аргументи за сигурност, логистика и общи интереси невинаги са достатъчни.

Засега изглежда, че и Варшава, и Киев ще се опитат да ограничат щетите. Но историята рядко напуска сцената доброволно. Особено в Източна Европа, където граници, армии и паметници често са свързани много по-тясно, отколкото изглежда от Брюксел или Вашингтон. Настоящият спор около УПА не създаде кризата между Полша и Украйна. Той просто показа, че под повърхността на стратегическото партньорство продължават да съществуват въпроси, които нито една от двете държави така и не успя окончателно да реши.