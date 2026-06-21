Европа регистрира рекордно потребление на кокаин и ръст на смъртността от наркотици

/Поглед.инфо/ Европа продължава да говори за зелена трансформация, дигитална икономика и устойчиво развитие, но паралелно с това данните на европейските агенции показват рекордно потребление на кокаин, разширяване на наркотичните мрежи и нарастваща смъртност от свръхдози. Отпадъчните води на десетки градове разкриват реална картина, която политическите декларации трудно прикриват. Въпросът вече не е дали наркотрафикът прониква в европейските институции, а колко дълбоко е проникнал.