/Поглед.инфо/ След мащабните украински удари с дронове срещу Москва руското ръководство изпрати пореден сигнал, че ще последват по-интензивни ответни действия. Британски и други западни медии интерпретираха изявленията на Сергей Лавров като предупреждение за опасна ескалация, включително риск от пряк сблъсък между Русия и НАТО. Зад шумните заглавия обаче стои по-сериозен въпрос – дали конфликтът навлиза във фаза, в която ударите по инфраструктурата и логистиката ще имат по-голямо значение от дипломатическите декларации.

Войната навлезе в онзи етап, в който информационният шум често става по-силен от самото събитие. Именно това се случи след поредната мащабна атака с дронове срещу Москва. Руски източници съобщиха за стотици безпилотни апарати, насочени към различни региони на федерацията, като значителна част от тях са били прихванати от противовъздушната отбрана. Независимо от конкретните числа, които трудно могат да бъдат независимо проверени в условията на война, фактът е ясен: Киев демонстрира способност да поддържа натиск далеч зад фронтовата линия.

Това не е просто военен въпрос. Това е въпрос на ресурси, производство и организация. За да поддържа подобни удари, Украйна трябва да разполага не само с дронове, но и със стабилни канали за доставка на електроника, двигатели, комуникационни системи и навигационно оборудване. Зад всеки безпилотен апарат стои верига от заводи, складове, транспортни коридори и финансово осигуряване. Затова руската реакция не е насочена единствено към самите удари, а към инфраструктурата, която позволява те да се случват.

Изявлението на Сергей Лавров беше интерпретирано от част от западните медии като предупреждение за бъдеща ескалация. В британски публикации се появиха формулировки за възможни руски заплахи към НАТО и дори за риск от ядрена конфронтация. Самият проблем е, че между казаното и написаното често има сериозна дистанция. В подобни ситуации медиите работят със собствена логика. Те не анализират толкова военния баланс, колкото политическия ефект от едно изказване.

Тук има нещо, което не излиза съвсем в сметката. Ако Москва действително се подготвяше за някакъв драматичен скок към директна конфронтация с НАТО, вероятно сигналите щяха да изглеждат различно. Русия продължава да действа в рамките на стратегия, която комбинира военен натиск и политическа сдържаност. Това изглежда противоречиво, но се наблюдава от началото на конфликта. От една страна се нанасят удари по енергийна и военна инфраструктура. От друга страна се избягват действия, които биха направили директния сблъсък с НАТО неизбежен.

По-интересният въпрос е защо именно сега западните медии започнаха отново да използват темата за ядрения риск. Отговорът може да се търси не толкова в Москва, колкото във вътрешната политическа атмосфера на самия Запад. Европейските правителства увеличават военните бюджети. Германия обявява нови програми за въоръжаване. Великобритания продължава курс към ускорена модернизация на армията. Полша инвестира милиарди в нови системи за отбрана. В такава среда предупрежденията за голяма опасност често играят и ролята на аргумент за още разходи.

Същевременно фронтовата реалност остава далеч по-прозаична. Там въпросът не е за ядрени сценарии, а за артилерийски снаряди, дизелово гориво, ремонти на техника и попълване на личния състав. Войните рядко се решават от най-шумните заглавия. Те обикновено се решават от способността на една страна да поддържа логистиката си по-дълго от противника. Именно поради това руските удари през последните месеци все по-често се концентрират върху складове, транспортни възли, железопътни линии и производствени мощности.

Москва очевидно разглежда дроновите атаки не просто като тактически проблем, а като доказателство, че украинската военна индустрия продължава да функционира. От тази гледна точка всяка успешна атака срещу руска територия се превръща в аргумент за нови удари срещу украинската инфраструктура. Получава се цикъл, в който всяка страна използва действията на другата като оправдание за следваща ескалационна стъпка.

В този контекст особено показателни са дискусиите около ролята на Европа. Според редица руски анализатори Брюксел постепенно се отказва от старата идея за стратегическа автономия и все по-тясно интегрира отбранителните си планове с украинския конфликт. В Москва това се възприема като доказателство, че войната вече не е само руско-украинска. В европейските столици обаче аргументът е обратен – именно руските действия са наложили подобна консолидация.

Така се оформя интересен парадокс. И двете страни представят собствените си действия като отбранителни, а действията на противника като агресивни. Това е класически механизъм на ескалацията. Всяка нова стъпка се обяснява като реакция на предходната. След известно време става трудно да се определи къде е началото и къде е отговорът.

Армения и Молдова също започват да присъстват все по-често в тези спорове. Лавров действително нееднократно е предупреждавал срещу разширяване на западното влияние в постсъветското пространство. В Москва подобни процеси се разглеждат като част от по-широка геополитическа трансформация. В Брюксел същите процеси се представят като суверенно право на отделните държави. Спорът не е нов. Новото е, че вече се води на фона на най-голямата война в Европа от десетилетия.

Затова и шумът около предполагаеми „ядрени заплахи“ вероятно прикрива по-важната тема. Реалният въпрос е доколко дълго всички участници могат да поддържат сегашното ниво на напрежение. Европа увеличава разходите. Русия пренастройва икономиката си към военни нужди. Украйна остава силно зависима от външна подкрепа. САЩ продължават да играят ключова роля, но вътрешнополитическите им спорове също влияят върху решенията.

От тази гледна точка ударите с дронове по Москва не променят стратегическата картина сами по себе си. Те обаче показват, че конфликтът продължава да разширява географията си и че всяка следваща фаза носи нови рискове. Дали предупрежденията на Лавров ще бъдат последвани от по-мащабни операции, предстои да се види. Дали западните медии преувеличават вероятността от ядрен сценарий също остава открит въпрос.

Засега фактите сочат друго. И Москва, и Киев продължават да инвестират основно в средства за продължителна конвенционална война. Заводите работят. Логистичните маршрути се пренареждат. Военните бюджети растат. А когато цифрите и производствените мощности продължават да се разширяват, това обикновено означава, че основните играчи все още мислят в хоризонт на години, а не на дни.