Китай публикува 15 мерки за насърчаване на използването на чуждестранни инвестиции

Мерките са насочени към разширяване на достъпа до пазара в секторите на услугите, финансите и фармацевтичната промишленост, както и към засилване на управлението на финансовите рискове. Предвижда се и подкрепа за чуждестранните институции при извършването на дейност по инвестиционно консултиране в съответствие със закона.
Мерките се фокусират върху актуалните проблеми и имат за цел да подобрят условията за чуждестранни инвестиции, както и да усъвършенстват политиките за подкрепа на изследователските и развойни центрове с чуждестранно участие и др.