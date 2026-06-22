Иранският президент отново заяви, че страната няма да се откаже от правото си на обогатяване на уран

/Поглед.инфо/ На 21 юни иранският президент Масуд Пезешкиан отново подчерта, че Иран няма да се откаже от правото си на обогатяване на уран. Той заяви, че Съединените щати искат да гарантират, че Иран няма да разработва ядрени оръжия, а самият Иран от години няма намерение да създава такива.

„Едно обаче е ясно – Иран никога няма да се откаже от правото си на обогатяване на уран и САЩ ще трябва да приемат това“, посочи той.

Пезешкиан заяви още, че условията на постигнатото разбирателство между Иран и САЩ като цяло са в интерес на иранския народ. С началото на преговорите между двете страни ще бъдат размразени ирански активи на стойност 6 милиарда щатски долара, държани в Катар. Пезешкиан също така предупреди, че отделни личности или политически сили не желаят възстановяване на спокойствието и се опитват да подкопаят вътрешното единство на страната. Според него е необходимо да се запази бдителност, за да се предотвратят разделения и вътрешни конфликти.