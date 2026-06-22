Иранският президент отново заяви, че страната няма да се откаже от правото си на обогатяване на уран

„Едно обаче е ясно – Иран никога няма да се откаже от правото си на обогатяване на уран и САЩ ще трябва да приемат това“, посочи той.
Пезешкиан заяви още, че условията на постигнатото разбирателство между Иран и САЩ като цяло са в интерес на иранския народ. С началото на преговорите между двете страни ще бъдат размразени ирански активи на стойност 6 милиарда щатски долара, държани в Катар. Пезешкиан също така предупреди, че отделни личности или политически сили не желаят възстановяване на спокойствието и се опитват да подкопаят вътрешното единство на страната. Според него е необходимо да се запази бдителност, за да се предотвратят разделения и вътрешни конфликти.