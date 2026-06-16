САЩ и Иран отвориха Ормузкия проток, но Израел отказва да приключи конфликта

/Поглед.инфо/ След месеци на напрежение между Съединените щати и Иран беше обявено споразумение за прекратяване на военните действия, отваряне на Ормузкия проток и начало на нов кръг преговори по иранската ядрена програма. Докато Вашингтон и Техеран демонстрират готовност за временно намаляване на напрежението, Израел реагира остро срещу условията на договореностите. Зад дипломатическите декларации остават десетки милиарди долари замразени активи, спорни ядрени въпроси и съмнения колко дълго ще издържи постигнатото примирие.

Обявеното от Доналд Тръмп споразумение между Съединените щати и Иран изглежда като едно от най-неочакваните развития в Близкия изток през последните години. След период на военна ескалация, морска блокада и сериозни сътресения на енергийните пазари, Вашингтон и Техеран сигнализират за готовност да спрат конфронтацията поне временно. Освобождаването на ирански танкери и отварянето на морските маршрути около Ормузкия проток бяха възприети като първи практически признаци, че двете страни търсят изход от кризата.

В центъра на споразумението стои не само въпросът за сигурността, но и огромният икономически залог. През Ормузкия проток преминава значителна част от световния петролен износ. Всяко ограничаване на корабоплаването там незабавно влияе върху цените на енергоносителите, застрахователните разходи и глобалните логистични вериги. Поради това арабските монархии от Персийския залив приветстваха предпазливо новината за постигнатото разбирателство.

Въпреки официалния оптимизъм, редица въпроси остават без отговор. Иранските власти подчертават, че не възнамеряват да поемат нови ограничения върху своята ядрена програма в началния етап на договореностите. Техеран продължава да настоява за правото си да обогатява уран и да съхранява ядрени материали на собствена територия. Именно тук се намира най-чувствителната точка на спора.

Израелската реакция показва колко ограничено е доверието към подобни договорености. За израелските военни и политически среди всяко смекчаване на натиска върху Иран означава допълнително време за развитие на военна инфраструктура, ракетни технологии и потенциални ядрени способности. Според критиците на споразумението, след няколко години Техеран може да разполага с много по-модерни военновъздушни сили и значително по-големи финансови ресурси.

Тук се появява и финансовото измерение на проблема. Според различни оценки между 100 и 120 милиарда долара ирански средства остават блокирани в чуждестранни банки. Освобождаването дори на част от тези активи би осигурило сериозен ресурс за иранската икономика, която продължава да изпитва последиците от санкционния режим, възстановен след излизането на САЩ от ядреното споразумение през 2018 година.

Наред с това възниква и въпросът за устойчивостта на постигнатото разбирателство. Историята на отношенията между Вашингтон и Техеран е изпълнена с краткотрайни договорености, последвани от нови кризи. В региона действат множество играчи със собствени интереси – Израел, Саудитска Арабия, Турция, различни въоръжени движения в Ливан, Ирак и Йемен, както и големите световни сили, които наблюдават внимателно развитието на ситуацията.

Особено показателно е, че израелската страна вече сигнализира, че не възнамерява автоматично да прекрати операциите си в Ливан. Това означава, че дори при официално американско-иранско примирие част от конфликтните линии в региона могат да останат активни. Подобна ситуация би поставила Белия дом в сложна позиция между собствените му договорености и ангажиментите към ключовия му съюзник.

Засега изглежда, че всички страни печелят известно време. Вашингтон демонстрира дипломатически успех. Иран получава възможност за икономическо облекчение и възстановяване на морската търговия. Петролните пазари реагират положително на перспективата за нормализиране на корабоплаването. Но политическите противоречия, които доведоха до кризата, не са изчезнали.

Поради това по-важният въпрос не е дали е подписан меморандум, а дали той може да преживее първата сериозна регионална провокация. Именно там ще стане ясно дали става дума за начало на по-дълъг процес на стабилизация или за поредното временно примирие в регион, който многократно е показвал способност да се връща към конфронтацията дори след най-гръмките дипломатически декларации.