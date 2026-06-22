/Поглед.инфо/ Новата мода в академичните среди в САЩ вече не се задоволява с грантове за климатични промени или квантови изчисления. Бившият ръководител на астрономическия факултет в Харвард, професор Ави Льоб, официално пренесе дебата за извънземния живот от маргиналните форуми директно в коридорите на властта във Вашингтон. В качеството си на нов председател на Научно-консултативния съвет по неидентифицирани аномални явления (НАЯ) към Белия дом и Пентагона, Льоб лансира тезата, че човечеството може да не е продукт на сляпата биологична еволюция, а по-скоро технологичен продукт – автономни, самовъзпроизвеждащи се биологични сонди, проектирани от чужда цивилизация. Този обрат в реториката съвпада с мащабни логистични и финансови реструктурирания в американското разузнаване, където сериозни държавни ресурси се пренасочват към изследване на атмосферни и космически феномени с неизяснен произход.

Институционалният контекст зад теоретичната екстравагантност

Когато учен от ранга на Ави Льоб говори за извънземно инженерство, публиката е склонна да вижда в това просто поредната научна фантастика, облечена в академичен авторитет. Институционалната реалност обаче е много по-прагматична и заземена. Назначението на Льоб в Научно-консултативния съвет по неидентифицирани аномални явления към Белия дом и Пентагона не е изолиран акт на ексцентричност от страна на администрацията. То следва поредица от законодателни промени в САЩ, включително Закона за националната отбрана (NDAA), който задължава разузнавателните агенции да докладват за всякакви пробойни в сигурността на въздушното пространство.

Числата и документите показват, че зад теоретичните разсъждения за "сондите на Фон Нойман" стои сериозна логистична машина. Проектът „Галилео“, ръководен от самия Льоб в Харвард, разчита на частно финансиране и договори, които осигуряват мрежа от телескопи и сензори с висока разделителна способност. Целта е събиране на сурови, нефилтрирани данни, които да захранят правителствените анализи. В американската разузнавателна общност се твърди, че нарастващият обем от неоткриваеми с конвенционални радари обекти изисква радикална промяна в парадигмата – ако системите не са руски или китайски, те трябва да бъдат класифицирани по съвсем нов начин. Това обяснява защо Пентагонът купува услугите на астрофизици, а не само на военни инженери.

Енергийната задънена улица на силиция и предимството на биологията

В основата на най-новия анализ на Льоб лежи суров геоикономически и технологичен факт: настоящият модел на дигитализация и изкуствен интелект е енергийно неустойчив. Докато съвременните дата центрове в Тексас и Вирджиния, задвижващи сложни модели на изкуствен интелект, консумират гигавати електроенергия и изискват гигантски охладителни инсталации, човешкият мозък обработва същия, ако не и по-голям обем от когнитивни задачи срещу едва 20 вата мощност. Тази разлика в горивната ефективност кара изследователите да смятат, че силициевата технология, базирана на кварцови чипове, е задънена улица за целите на дълбокото космическо разузнаване.

Логиката на ресурсите сочи, че ако една цивилизация е изпреварила Земята с милиарди години – предвид факта, че повечето звезди в Млечния път са много по-стари от Слънцето – тя отдавна би изоставила металните кораби и силициевите процесори. Вместо това, логистично най-ефективният начин за колонизация на галактиката е използването на синтетична биология. Подобни изкуствени организми биха били в състояние да се регенерират сами, да използват локални ресурси на целевите планети за храна и да се възпроизвеждат без нужда от заводи за резервни части. Според източници от технологичния сектор в САЩ, тези теории на Льоб вече се разглеждат като неофициална насока за развитието на DARPA (Агенцията за перспективни изследователски проекти в областта на отбраната на САЩ), където бюджетите за биоинженерство нарастват ежегодно.

Парадоксът на Ферми и умората от липсата на физически доказателства

Въпреки елегантната математическа обосновка на тезата за биологичните сонди, научната общност остава дълбоко скептична и за това има ясна причина. Парадоксът на Ферми – въпросът „Къде са всички?“ – все още няма реален отговор, базиран на твърди физически доказателства. Ако автономните сонди се движат дори само с 1% от скоростта на светлината, те биха могли да обходят и каталогизират Млечния път за няколкостотин хиляди години. Липсата на радиосигнали или видими следи от мащабно мегаструктурно инженерство в космоса обаче контрастира с радикалните изявления.

Това изглежда логично в рамките на академичния дебат, но има един проблем: числата и астрономическите наблюдения до момента не потвърждават версията за извънземна намеса в земната ДНК. Пресечната точка, която Льоб намира с митологичния наратив за „Анунаките“ – древните богове-инженери, създали хората за работа – изглежда по-скоро като маркетингов трик за привличане на общественото внимание, отколкото като чиста наука. Професорът обаче контрира скептиците с аргумента, че човечеството просто не разполага с правилните инструменти, за да разпознае чуждия технологичен продукт, тъй като самият ни мозък е такъв продукт. Този тип кръгова логика предизвиква сериозни търкания в научните среди в Кеймбридж и Масачузетс, където мнозина обвиняват Льоб в търсене на евтина сензация.

Геополитическият залог зад феномена НАЯ

Зад кулисите на Белия дом дебатът около НАЯ има съвсем различни, чисто земни измерения. Легитимирането на теми като извънземни биологични сонди позволява на американската администрация да маскира реални разузнавателни пробиви и тестове на секретни летателни апарати под шапката на "необясними феномени". Не е тайна, че голяма част от докладите за НАЯ съвпадат по локация с полигони в Невада и зони за тестване на безпилотни системи от ново поколение. Чрез включването на учени като Льоб в държавните комисии, Пентагонът постига двойна цел: от една страна успокоява общественото мнение, че процесите се изследват научно, а от друга – поддържа информационна мъгла около собствените си отбранителни програми.

Въпреки това, ученият от Харвард продължава да настоява, че целта му е деполитизация на темата и извличане на обективни данни. Дали напредналата сингулярност на изкуствения интелект, към която Земята се стреми, няма да се окаже просто повторение на технология, заложена в собствения ни код преди милиарди години, остава открит въпрос. Логистиката на междузвездните пътувания показва, че биологията, а не металът, е истинският проводник на дългосрочното оцеляване. В крайна сметка, докато договорите между Проекта „Галилео“ и държавните агенции на САЩ остават в сила, потокът от данни ще продължи да захранва както военните анализи, така и най-смелите хипотези за произхода на живота на Земята.