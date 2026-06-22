/Поглед.инфо/ В ерата на контролирания научен консенсус, където бюджетите на големите космически агенции и държавните институти зависят от поддържането на строго определени теоретични рамки, появата на алтернативни физични и геофизични хипотези престава да бъде просто академичен спор. Данните от измервания на терен, публикувани от независими изследователи и анализирани през призмата на така наречената Неутронна теория на Валери Лаптев, поставят под въпрос константността на земното гравитационно ускорение. Чрез използването на аналитични везни с точност до 0,1 милиграма се документират денонощни колебания в теглото на референтни товари, разположени на 40 градуса северна ширина. Този процес се обяснява не чрез класическото влияние на Слънцето и Луната, а чрез промени в плътността на етерните потоци и въртенето на подземни сферични структури.

Променливата стойност на g и логистиката на прецизното измерване

Стандартното разбиране за земното притегляне оперира с фиксирана средна стойност на ускорението, дължащо се на гравитацията на земната повърхност, възлизаща на приблизително $9,80665 \text{ m/s}^2$. Тази цифра обаче е по-скоро административно споразумение, отколкото абсолютна физическа реалност. Официалните геодезически данни отдавна потвърждават, че по-ниските стойности на екватора (около $9,78 \text{ m/s}^2$) и по-високите на полюсите (около $9,832 \text{ m/s}^2$) се дължат на центробежните сили от въртенето на планетата и нейната сплеснатост. Наблюдава се обаче едно специфично явление, което трудно се вписва в чистите академични формули: динамичната промяна на ускорението g във времето на едно и също географско местоположение.

Независими изследователски групи, използващи методология, базирана на постоянен мониторинг с аналитични везни, публикуват графики, които показват флуктуации в теглото на референтен товар от 200 грама. Измерванията, проведени в периода 23-24 април 2021 г. на територии, разположени южно от големи планински вериги, регистрират ясни пикове и спадове в рамките на 24-часов цикъл. Логиката на официалната наука приписва тези денонощни изменения на приливните сили, породени от взаимното разположение на Земята, Луната и Слънцето.

Според алтернативните анализи обаче, влиянието на тези небесни тела е силно разширено във времето и не може да генерира резките пикове, отчетени от измервателната техника. Вместо това се лансира тезата за етерния поток, в който Земята се движи. Промяната в плътността и скоростта на този поток, преминаващ през земната кора, определя реалното тегло на обектите във всеки даден момент. Планинските вериги в този случай действат като механичен или енергиен екран, което допълнително усложнява улавянето на данните и създава пробойни в стандартните гравитационни модели.

Плътност на лунната кора и феноменът на масконите

Проблемът с гравитационната нееднородност не се ограничава само до земната геоидни структура. Подадените данни от лунната орбитална сонда Lunar Prospector през 1998–1999 г. очертават детайлна карта на гравитационните аномалии на Луната. Там са локализирани зони с драстично повишено притегляне, наречени маскони (масови концентрации), намиращи се предимно в районите на лунните морета. Официалната астрофизика обяснява тези зони с наличието на плътни базалтови слоеве или остатъци от тежки метеоритни ядра под повърхността.

Неутронната теория на Лаптев обаче преобръща тази интерпретация, като твърди, че масконът не е зона с повишена плътност, а точно обратното – участък с намалена плътност на кората, което осигурява по-висока „гравитационна прозрачност“ за преминаващия етер. Тъй като лунните морета са формирани в процеси на разширяване на спътника, кората там е изтъняла. Загубата на материя се компенсира от вътрешен приток на водород, генериран от въртящото се неутронно ядро на Луната. Това обяснява защо зоните с висока гравитация съвпадат геометрично с падините и моретата, което остава спорна точка в докладите на НАСА.

Многослойният модел на Земята като механична система

Ако приложим същата геомеханична логика към Земята, планетата се явява многослойна сферична структура, където всеки слой или сфера се върти със собствена специфична скорост. Този модел наподобява гигантска сферична скоростна кутия, чиято основна функция е да разтоварва огромното вътрешно налягане и едновременно с това да генерира земното магнитно поле. Числата не потвърждават изцяло версията за монолитно течно ядро, тъй като сеизмичните вълни често променят скоростите си по начин, който подсказва наличието на ясни граници между отделните въртящи се сфери.

Тъй като тези подземни сфери не са хомогенни по своя химичен и физичен състав, тяхното диференциално въртене непрекъснато променя „гравитационната прозрачност“ под всяка точка от повърхността на планетата. Когато по-пропусклива зона от вътрешна сфера премине под дадена измервателна станция, аналитичните везни фиксират пик в теглото на референтния товар. Това изглежда логично, но има един проблем: определянето на пълния цикъл на въртене на всички вътрешни сфери изисква масиви от данни, които в момента са достъпни само за затворени военни и научни институции. Пълната картина на земната структура остава скрита зад паравана на официалния геофизичен консенсус, докато индустриалните измервания на терен продължават да трупат аномалии, изискващи нови теоретични инструменти.