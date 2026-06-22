/Поглед.инфо/ В навечерието на 85-годишнината от германското нахлуване в СССР в Германия се разгарят спорове около съветските мемориали, ролята на Вермахта и мястото на Русия в европейската памет. Според руския политолог Владимир Корнилов зад тези процеси стои не просто исторически дебат, а постепенно освобождаване на германската политика от следвоенните ограничения, наложени след 1945 г. Доколко тази оценка е основателна и какво всъщност се променя в Германия днес?

На 22 юни всяка година Русия се връща към дата, която не е просто историческа. За руската държавност това е своеобразен фундаментален мит, върху който стъпват едновременно националната памет, легитимността на победата през 1945 г. и представата за собствената историческа мисия. По тази причина всяка промяна в отношението към Великата отечествена война се възприема в Москва не като академичен спор, а като политическо действие.

Текстът на Владимир Корнилов е именно такъв опит за прочит на съвременна Германия през призмата на тази памет. Неговата основна тревога е свързана не толкова с конкретни решения на германското правителство, колкото с постепенното разместване на обществените и политическите граници на допустимото. Неща, които преди десетилетие изглеждаха немислими, днес вече се обсъждат открито.

Факт е, че след началото на войната в Украйна Германия премина през промяна, която самият бивш канцлер Олаф Шолц нарече „Zeitenwende“ – исторически поврат. Тази формула не беше само реторика. Тя означаваше рязко увеличение на военните разходи, създаване на специален фонд от 100 милиарда евро за Бундесвера, ускорени програми за превъоръжаване и все по-активна роля на Германия в европейската сигурност.

Тук започва по-интересният въпрос. Ако през десетилетията след 1945 г. германската политическа култура беше изградена върху сдържаност, самоконтрол и постоянна препратка към историческата вина, днес част от тези механизми очевидно отслабват. Това не означава възраждане на нацизма, както често твърдят най-радикалните коментатори. Но означава, че поколенията, родени далеч след войната, вече гледат на историческата отговорност по различен начин.

Особено показателен е спорът около мемориалния комплекс в берлинския Трептов парк. Формално става дума за надписи, цитати и исторически пояснения. Практически става дума за много повече. Когато започнеш да добавяш „контекст“ към паметник, следващият въпрос неизбежно е кой определя този контекст. След това идва спорът кой има право да интерпретира миналото. След това възниква спорът дали паметникът изобщо трябва да остане.

Точно така протече процесът в редица източноевропейски държави. Първо се появиха допълнителни табели. После нови исторически интерпретации. След това политически решения. Накрая дойдоха демонтажите.

Германия засега е далеч от подобни действия. Германското законодателство и международните споразумения относно военните гробища създават сериозни ограничения. Но самият факт, че подобен дебат вече се води, показва промяна в обществената атмосфера.

Любопитно е, че паралелно с тези спорове в германското общество се развива друг процес. Десетилетия наред много германски семейства предпочитаха да мълчат за военната биография на своите предци. Службата във Вермахта често се възприемаше като неудобна тема. Днес се наблюдава обратна тенденция. Все повече публикации, документални филми и семейни архиви се занимават именно с тази история.

Сам по себе си този процес не е необичаен. Всяко общество търси връзка със собственото си минало. Проблемът възниква, когато подобно връщане към историята съвпадне с нова военнополитическа конфронтация.

Именно тук Корнилов вижда опасност. Според него част от германския елит постепенно заменя културата на историческо покаяние с култура на историческа нормализация. Тоест Германия започва да се възприема като всяка друга велика държава, която има право да защитава интересите си със сила.

Тази теза изглежда логична, но има и друг аспект. Днешна Германия не се превъоръжава изолирано. Тя действа в рамките на НАТО, на общата европейска политика за сигурност и на реалността, създадена от войната в Украйна. От тази гледна точка Берлин твърди, че реагира на нова среда за сигурност, а не възстановява исторически модели.

Проблемът е, че в политиката възприятията често са по-важни от намеренията. Ако Москва възприема германското превъоръжаване като историческо завръщане към стар модел, това само по себе си създава ново напрежение. Независимо какво мислят в Берлин.

Допълнителен сигнал дойдоха изявленията на представители на германските военновъздушни сили относно потенциални удари по руска военна инфраструктура при евентуална бъдеща ескалация. В германския политически дебат подобни сценарии се разглеждат като част от стратегическото планиране. В Русия обаче подобни думи неизбежно се възприемат през призмата на 1941 година.

Историята тук работи като увеличително стъкло. Всяка реплика звучи по-силно. Всеки военен план изглежда по-заплашителен. Всеки спор за паметник придобива значение, което надхвърля самия паметник.

Затова и корицата на германското списание Der Spiegel предизвика толкова силни реакции. Формулировката „Нашата война срещу Русия“ беше прочетена по различен начин в различните държави. За едни това беше критичен поглед към германската история. За други – неволно признание за историческа приемственост. За трети – просто редакционна провокация.

Това показва колко дълбоко е разделението в европейския разговор за миналото. Докато в Западна Европа Втората световна война постепенно се превръща в обект на историческо изследване, в Русия тя продължава да бъде жива политическа реалност. Разликата между двете гледни точки става все по-голяма.

Интересно е също, че въпреки доминиращата антируска реторика в германските медии, в самата Германия продължават да съществуват влиятелни групи, които се противопоставят на конфронтацията с Москва. Демонстрациите в Берлин под лозунги за приятелство с Русия показват, че обществото не е монолитно. Съществува сериозен пласт от хора, които гледат на сегашния курс с тревога.

Това вероятно е най-важният детайл в цялата картина. Когато се говори за „Германия“, често се създава впечатление за единен организъм с една воля и една стратегия. Реалността е по-сложна. Между федералното правителство, провинциите, бизнеса, армията, медиите и различните обществени движения съществуват сериозни разминавания.

Предстои да видим коя от тези тенденции ще надделее. Дали Германия ще остане държава, която гледа на Русия през призмата на историческата отговорност, или постепенно ще се превърне в обикновен геополитически играч, за който миналото е само архив. Засега спорът около паметниците, историческите интерпретации и военната реторика изглежда като културен дебат. Историята обаче многократно е показвала, че подобни дебати често предхождат много по-сериозни политически решения.