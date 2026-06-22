Университетът в Сидни откри 40 485 бактериални ДНК вмъквания в генома на хлебарките

/Поглед.инфо/ Публикуваните данни от мащабното генетично изследване на Университета в Сидни, отразено в научното издание Science Alert, повдигат сериозни въпроси относно реалните механизми на биологичната адаптация и устойчивост. Откриването на над 40 хиляди чужди ДНК фрагмента в генома на 18 изследвани вида хлебарки и термити преобръща досегашните академични догми за изолираността на сложните организми от техните микробиологични спътници. Институционалният анализ показва, че симбионтът Blattabacterium cuenoti буквално е захранил своя гостоприемник с генетичен материал, чийто обем надхвърля стократно всички регистрирани до момента случаи в еукариотния свят. Вместо познатите лозунги за линейна еволюция, тук се сблъскваме с хладната логика на междувидовия ресурс на микрониво, който функционира извън стандартните рамки на наследствеността.

Биологичната логистика на оцеляването: Отвъд теоретичните еволюционни рамки

Разглеждането на еволюционните процеси единствено през призмата на постепенното натрупване на мутации от родител към потомство все по-често показва сериозни пробойни при сблъсъка с реалните лабораторни данни. Новите данни от австралийския изследователски екип показват, че биологичните системи оперират много по-прагматично, когато са поставени в условия на дълготрайна симбиоза. Бактерията Blattabacterium cuenoti, която от милиони години изпълнява ролята на вътрешен фабричен цех за преработка на азот в организмите на хлебарките, очевидно е функционирала и като постоянен донор на суров генетичен материал. Това изглежда логично на пръв поглед, но има един проблем – досега се смяташе, че сложните организми притежават достатъчно надеждни филтри, за да не допускат подобно "замърсяване" на собствения си код.

Анализираните 18 вида хлебарки и термити показват сериозни вариации в количествено изражение – от едва 93 до колосалните 4900 инсерции на вид. Числата обаче не потвърждават версията, че този процес е случаен или еднократен инцидент. Твърди се, че наличието на химерни вмъквания, съставени от по няколко различни фрагмента от бактериалния геном, е доказателство за непрекъснат, системен натиск на микробиологичната среда върху клетъчната структура на гостоприемника. Това е своеобразна месомелачка за концепцията за чистия вид, където генетичният фонд се оказва отворена система, абсорбираща свободни участъци от ДНК при всеки удобен случай на клетъчна пропускливост.

Ресурсен анализ на генетичния трансфер и хронологичните несъответствия

По информация на изследователите, част от тези генетични записи са запечатани в структурата на насекомите преди близо 28,7 милиона години. Подобна времева устойчивост в икономиката на природата рядко е безплатна. Всеки излишен нуклеотид изисква енергия за репликация и поддръжка, което означава, че ако тези 40 485 фрагмента бяха изцяло вредни, естественият подбор отдавна щеше да е затворил тази производствена линия. Тук обаче липсва категорично научно потвърждение какво точно произвеждат тези заимствани елементи. Повечето от тях са некодиращи, тоест не участват директно в синтеза на протеини, което кара скептиците в гилдията да предполагат, че става дума за еволюционен баласт на командно дишане, който просто е останал неоткрит поради технологичните ограничения на по-старата апаратура.

Ако се върнем назад към сходни изследвания в областта на молекулярната биология, ще открием, че подобни хоризонтални трансфери досега се документираха основно при едноклетъчни или при изключително специфични растителни видове, намиращи се в пряк контакт с почвени патогени. Преминаването на бариерата при сложни животински организми обаче променя геометрията на анализа. Когато един организъм заимства готови чужди решения, неговият геном става по-гъвкав, съкращавайки времето за адаптация към променящата се външна среда – токсини, температурни аномалии или недостиг на хранителни ресурси.

Вътрешните противоречия в докладите на Science Alert също заслужават внимание. От една страна, учените извеждат хипотезата за функционалната полза от чуждата ДНК като инструмент за биологично оцеляване. От друга страна, самите те признават, че липсват преки доказателства за реална полза. Напълно възможно е да наблюдаваме чисто механичен дефект в системата за сигурност на яйцеклетките на насекомите, които в условия на деструкция на бактериалните клетки просто са засмукали околния биологичен материал.

Предстои провеждането на нови аналитични тестове, които трябва да обхванат други облигатни симбиотични връзки в животинския свят. Истинският мащаб на това явление тепърва ще се изчислява, но е ясно, че биологичната сигурност на видовете не е херметически затворена система. Логистиката на живота изисква ресурси, а когато те са налични в съседната клетка, границите между видовете започват да изглеждат по-скоро като административна условност, отколкото като непреодолима стена.