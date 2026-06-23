Британската криза вече не е политическа, а финансова: защо премиерите падат един след друг

/Поглед.инфо/ Оставката на Киър Стармър се превърна в поредния епизод от ускорената ерозия на британската политическа система. Зад персоналните конфликти, вътрешнопартийните интриги и публичните скандали стои много по-прозаичен проблем – държава с намаляващ икономически ресурс, растящи социални разходи, огромен държавен дълг и все по-скъпи геополитически ангажименти. В тази среда смяната на министър-председатели все повече прилича на административна процедура, а не на политическа промяна.

През последното десетилетие британската политика започна да прилича на система, която износва собствените си лидери с необичайна скорост. Някога Даунинг стрийт беше символ на стабилност. Днес е адрес, от който премиерите си тръгват все по-бързо. След Дейвид Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс и Риши Сунак дойде ред и на Киър Стармър да се превърне в поредното име в списъка на хората, които не успяха да овладеят натрупващите се проблеми на страната.

Медийният шум около оставката естествено се концентрира върху личността на Стармър. Това е удобният вариант. Политическите системи обичат да прехвърлят структурните дефекти върху конкретни лица. Когато нещо не работи, обществото получава нов лидер, нов кабинет и нови обещания. Така вниманието временно се отклонява от въпроса дали самият модел не е започнал да се разпада.

В случая със Стармър има интересен парадокс. Той влезе в управлението с репутация на дисциплиниран партиен апаратчик, способен да възстанови контрола върху Лейбъристката партия след годините на вътрешни конфликти. Успя да изчисти партията от част от радикалните фракции, успя да я направи приемлива за големия бизнес и за значителна част от британския административен елит. На теория това трябваше да гарантира по-дълъг политически живот. На практика се случи обратното.

Причината вероятно е, че британският премиер вече не управлява държава от началото на XXI век. Управлява държава, която постепенно губи икономическите преимущества, върху които беше изградена следвоенната британска мощ. Растежът остава слаб. Производителността изостава. Инфраструктурните проблеми се натрупват. Националната здравна система поглъща все повече средства. Населението застарява. Местните власти изпитват сериозни бюджетни затруднения. Цената на енергията продължава да оказва натиск върху домакинствата и бизнеса.

На този фон Лондон едновременно се стреми да запази глобални амбиции. Това създава напрежение между вътрешната икономическа реалност и външнополитическите цели. Войната в Украйна се превърна в най-видимото проявление на този проблем. Подкрепата за Киев е част от британската стратегия за сигурност, но всяка нова военна програма неизбежно влиза в конкуренция с вътрешните бюджетни нужди.

Тук започва да се вижда защо конфликтът между Министерството на отбраната и Министерството на финансите придоби толкова остри форми. Според публичните сигнали от Лондон спорът не е бил за принципите на подкрепа за Украйна. Спорът е бил за ресурсите. Военните искат повече. Финансовото ведомство няма откъде да ги вземе без допълнителни заеми или без болезнени съкращения в други сфери.

Това е характерно не само за Великобритания. Сходни процеси се наблюдават във Франция, Германия и редица други европейски държави. Разликата е, че британската политическа система реагира по-нервно и по-бързо. Там общественото недоволство се прехвърля върху лидерите с много по-висока скорост.

В този контекст възходът на Андрю Бърнам изглежда логичен. Той успя да изгради образ на политик, който е по-близо до ежедневните проблеми на избирателите. Управлението му в Голям Манчестър създаде репутация на прагматичен администратор. Транспортните проекти, жилищната политика и местното развитие му донесоха популярност, каквато малко национални фигури в Лейбъристката партия успяха да постигнат през последните години.

Но тук има нещо, което не излиза напълно в сметката. Бърнам може да бъде по-симпатичен на избирателите. Може да бъде по-добър комуникатор. Може да има по-добър политически инстинкт от Стармър. Това обаче не променя бюджетния баланс на държавата. Не променя размера на държавния дълг. Не увеличава производителността на британската икономика. Не решава енергийните проблеми. Не създава нови индустрии.

Точно тук се крие ограничението на британската политика през последните години. Избирателите очакват лидерите да променят реалността чрез реторика. Реалността обаче се определя от числа, а не от речи. Ако приходите не нарастват достатъчно бързо, ако икономическият растеж остава ограничен и ако разходите продължават да се увеличават, всеки следващ премиер ще се сблъска със същите препятствия.

Особено показателен е въпросът за отбраната. След началото на украинския конфликт Великобритания се стреми да запази позицията си на един от най-активните европейски съюзници на Киев. Това носи политически дивиденти във Вашингтон и укрепва ролята на Лондон в евроатлантическата архитектура. Но отбранителната индустрия изисква огромни инвестиции. Производството на ракети, боеприпаси и високотехнологични оръжейни системи не се поддържа с лозунги. Изисква заводи, квалифицирани кадри, суровини, енергия и дългосрочно финансиране.

Същевременно британското общество продължава да поставя въпроси за състоянието на здравеопазването, транспорта, жилищния сектор и социалните услуги. Тези въпроси не изчезват, когато правителството говори за геополитика. Напротив. Те стават по-остри.

Затова и бъдещият министър-председател вероятно ще бъде изправен пред същата дилема, която унищожи политическия капитал на неговите предшественици. Колко средства могат да бъдат насочени към външнополитически и военни проекти, без това да доведе до вътрешна политическа криза? Отговорът засега не е намерен.

Любопитно е също, че все повече британски избиратели започват да наказват не конкретни партии, а цялата политическа класа. Именно тук се намира част от обяснението за възхода на Найджъл Фараж и неговата партия. Подобни движения печелят не защото предлагат детайлни решения, а защото се представят като алтернатива на износения политически елит.

Това обаче не означава автоматично, че могат да управляват по-успешно. Историята на последните години показва, че протестният вот често стига до властта, но след това се сблъсква със същите ограничения, които са провалили предишните управляващи. Държавният апарат, бюджетът и икономиката не се променят толкова бързо, колкото предизборните обещания.

Затова оставката на Стармър може да бъде разглеждана не като причина, а като симптом. Симптом на система, която все по-трудно съчетава социалните очаквания на населението със стратегическите амбиции на британската държава. Симптом на икономика, която не генерира достатъчно ресурс за всички политически цели едновременно. Симптом на общество, което продължава да търси спасител в политиката, въпреки че голяма част от проблемите са натрупвани десетилетия.

От тази гледна точка личността на следващия премиер е по-малко важна, отколкото изглежда. Дали това ще бъде Андрю Бърнам или друг представител на Лейбъристката партия, остава второстепенен въпрос. Много по-важно е дали британската политическа система е способна да произведе нов икономически модел, който да финансира едновременно социалната държава, отбранителните разходи и глобалните геополитически претенции.

Засега отговорът изглежда неубедителен. Смяната на премиери може временно да създаде усещане за движение. Но движението не винаги означава напредък. Понякога означава просто по-бързо въртене в кръг.