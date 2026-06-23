Константин Бондаренко: Украйна губи Донбас, но мемоцидът на Украйна изтрива паметта на един народ

/Поглед.инфо/ Водещият Владимир Трифонов разговаря с политолога и историк Константин Бондаренко за реалните резултати от украинските удари срещу Русия, информационната война около фронта, ролята на Starlink и Palantir, заплахите към Беларус, политическата криза във Великобритания, нарастващото напрежение между Полша и Украйна и мащабната кампания за пренаписване на историческата памет. Според Бондаренко военните действия все повече се превръщат в битка за общественото съзнание, а войната срещу културната и историческата памет може да остави по-дълбоки последствия от самите бойни действия.

В това издание на Поглед.инфо Владимир Трифонов разговаря с украинския политолог и историк Константин Бондаренко за няколко от най-важните процеси, които протичат едновременно на военния, политическия и информационния фронт на конфликта между Русия и Украйна.

Разговорът започва с анализ на украинските удари срещу руска територия. Според Бондаренко тези атаки имат не само военни, но и силно информационни цели. Те трябва да създадат впечатление, че Русия е уязвима, че украинската страна запазва инициативата и че е способна да нанася болезнени удари дълбоко в руския тил. В същото време, твърди той, подобни операции често отвличат вниманието от случващото се на фронта в Донбас, където руските войски продължават да напредват.

Особено внимание е отделено на въпроса за информационната война и начина, по който различните страни представят успехите и неуспехите си. Бондаренко разглежда ролята на медиите, социалните мрежи и политическата пропаганда при формирането на обществените нагласи както в Украйна, така и в Русия и на Запад.

Съществена част от разговора е посветена на влиянието на големите технологични корпорации върху съвременните военни конфликти. Анализира се дейността на компании като Starlink и Palantir, както и въпросът доколко частният технологичен сектор вече се е превърнал в самостоятелен фактор във войната. Бондаренко поставя акцент върху икономическите интереси, огромните финансови потоци и ролята на изкуствения интелект във военните операции.

В интервюто се обсъждат и моралните дилеми, свързани с използването на нови технологии за военни цели. Доколко алгоритмите могат да вземат решения за човешки живот? Кой носи отговорност при грешки? Какви са рисковете от превръщането на бойните действия в поле за изпитване на нови технологии?

Друг важен акцент е Беларус. Константин Бондаренко коментира напрежението между Киев и Минск, отношенията между Александър Лукашенко и Владимир Путин, както и възможността за разширяване на конфликта. Според него беларуското ръководство продължава да следва предпазлива линия, независимо от нарастващото напрежение.

Разгледана е и политическата криза във Великобритания след оставката на Киър Стармър. Бондаренко обяснява защо смяната на министър-председателя не означава автоматично промяна на британската политика към Украйна и Русия и защо основните стратегически линии вероятно ще останат непроменени.

Особено интересна е частта за отношенията между Полша и Украйна. Бондаренко анализира нарастващите противоречия между двете страни, възраждането на историческите спорове и отражението на тези процеси върху вътрешната политика на Полша. Според него темата за Волинската трагедия, украинските националистически организации и историческата памет все повече влияят върху политическия дебат във Варшава.

Разговорът навлиза и в по-дълбоки цивилизационни теми. Обсъжда се процесът на разрушаване на общата историческа памет между руснаци и украинци. Бондаренко използва понятието „мемоцид“ – унищожаване на паметта – за да опише процесите, които според него текат в украинското общество през последните години.

Според него промените в образованието, историческите интерпретации и публичната памет постепенно формират нова идентичност, основана върху дистанциране от руската култура и история. В този контекст са разгледани и споровете около Александър Пушкин, Михаил Булгаков, Лев Толстой и други представители на руската култура.

Бондаренко коментира как се променят учебниците, обществените символи и културната политика в Украйна, както и какви могат да бъдат дългосрочните последствия от тези процеси за бъдещите поколения.

Отделено е внимание и на перспективите за бъдещите отношения между Русия и Украйна след края на военния конфликт. Въпреки тежката конфронтация, Бондаренко смята, че историческите, културните и семейните връзки между двата народа няма да изчезнат напълно и рано или късно ще започне процес на възстановяване на отношенията.

Това интервю представлява задълбочен разговор за войната отвъд бойното поле – войната за паметта, идентичността, политическите интереси и общественото съзнание. Анализ, който поставя неудобни въпроси за бъдещето на Източна Европа, за ролята на големите сили и за цената, която обществата плащат в условията на продължителен конфликт.

Втора част утре вечер:...

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