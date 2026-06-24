Константиновка показва как дроновете печелят битки, но трудно удържат градове

/Поглед.инфо/ Константиновка се очертава като едно от ключовите направления в лятната кампания на руската армия. Руски военни източници твърдят, че след пробив на външния отбранителен пояс на украинските сили отделни подразделения са останали изолирани и без връзка с командването. Независимо потвърждение на всички твърдения засега липсва, но самият характер на боевете показва нещо друго – войната постепенно се измества от открити позиции към изтощителна градска среда, където логистиката, комуникациите и запасите често се оказват по-важни от броя на войниците.

Константиновка постепенно се превръща в поредния пример как изглежда войната след четвъртата година на конфликта. Все по-малко става дума за класически фронтови линии и все повече за сложна система от квартали, складове, промишлени зони, подземни помещения и прекъснати комуникации. Именно там сега се концентрират вниманието на военните анализатори и усилията на двете армии.

Последните съобщения от руското Министерство на отбраната и от военни кореспонденти, работещи на терен, описват ситуация, при която външният отбранителен пояс на украинските сили около града е бил частично преодолян. Това само по себе си не означава автоматично падане на населеното място. Войната през последните години многократно показа, че пробивът на първата линия рядко води до незабавен оперативен успех. Между пробива и окончателното овладяване на даден град често стоят седмици или месеци изтощителни боеве.

Според публикуваните данни руските части вече действат в редица квартали и постепенно разширяват зоните си на контрол. Тези твърдения идват основно от руски източници и не могат да бъдат независимо потвърдени в пълен обем. Самият факт, че бойните действия се прехвърлят навътре в градската среда обаче, подсказва, че украинската отбрана вече не се опира изцяло на външните укрепени позиции.

Особен интерес предизвикват твърденията на офицер с позивна „Юса“, представен като командир от 1194-ти мотострелков полк. Според него украинските подразделения са били разделени на изолирани групи, като част от тях са загубили комуникация с висшестоящите командири. Ако подобна информация се потвърди, това би било далеч по-сериозен проблем от самите териториални загуби.

Съвременната война разчита на постоянен поток от данни. Дронове, разузнавателни средства, артилерийски корекции, електронно разузнаване и логистика работят като единна система. Когато връзката между отделните елементи започне да се разпада, дори добре подготвени подразделения могат да се окажат в положение, в което не разбират какво се случва на няколкостотин метра от тях.

Тук се появява един важен детайл. От началото на конфликта украинската армия демонстрира сравнително висока устойчивост именно благодарение на комуникационните си системи. Сателитните връзки, цифровите канали за управление и бързият обмен на информация често компенсираха недостига на хора или техника. Ако в Константиновка действително се наблюдава прекъсване на тези връзки, това може да означава, че руските усилия в областта на радиоелектронната борба започват да дават по-сериозни резултати.

Войната около Константиновка показва и още нещо. През 2022 г. голяма част от бойните действия се водеха около магистрали, мостове и големи населени места. През 2024 и 2025 г. централна роля започнаха да играят дроновете. През 2026 г. картината изглежда различна. Дроновете остават решаващ фактор, но вече не са достатъчни сами по себе си.

Според руските военнослужещи украинската отбрана по външния периметър е разчитала именно на масирано използване на безпилотни системи. Това изглежда логично. Евтините FPV-дронове могат да поразяват техника за стотици хиляди долари и да блокират настъпление за дни. Има обаче един проблем. Дроновете могат да забавят настъплението, но трудно заменят липсата на жива сила, боеприпаси и резерви.

В последните месеци все повече западни анализатори обръщат внимание на кадровия проблем на украинската армия. Докато през първите години основният въпрос беше доставката на оръжие, сега на преден план излиза въпросът за хората. Оръдия могат да бъдат произведени. Танкове могат да бъдат ремонтирани. Човешкият ресурс обаче не се възстановява със същото темпо.

Константиновка е особено показателен случай именно поради тази причина. Градската война поглъща огромни количества личен състав. Всяка улица изисква наблюдение. Всяка сграда трябва да бъде проверена. Всеки подземен етаж може да се превърне в укрепена позиция.

Руският офицер описва мазетата като смъртоносен капан. Това звучи сурово, но логиката на градските боеве действително е безмилостна. Укритията осигуряват временна защита срещу артилерия и дронове, но същевременно ограничават възможностите за маневра и евакуация. Ако сградата бъде блокирана или разрушена, подземните помещения могат да се превърнат в затвор.

Особено внимание заслужава споменаването на противотанковите мини ТМ-62. Тези боеприпаси традиционно се използват срещу бронирана техника, но отдавна са намерили и други приложения на фронта. Преработени или използвани като мощни заряди, те могат да бъдат средство за разрушаване на укрепени позиции. Подобни практики са наблюдавани нееднократно както от руската, така и от украинската страна.

Тук обаче възниква въпросът доколко описаната картина е представителна за целия град. Войната има особен навик да превръща локалните успехи в стратегически заглавия. Един квартал може да бъде превзет сутринта и загубен вечерта. Една улица може да смени контрола си няколко пъти в рамките на ден.

Затова към всяка информация за обкръжения и масови капитулации трябва да се подхожда внимателно. Подобни твърдения присъстват в почти всяка голяма битка от началото на конфликта. Част от тях впоследствие се потвърждават. Други се оказват преувеличени.

Въпреки това има един показател, който трудно може да бъде скрит. Това е скоростта на настъплението. Ако руските сили продължат да разширяват зоните си на контрол през следващите седмици, тогава твърденията за сериозни проблеми в украинската отбрана ще изглеждат по-достоверни. Ако фронтът се стабилизира, ситуацията ще изглежда съвсем различно.

Особено интересна е и темата за цивилното население. Руски военнослужещи съобщават, че част от жителите чакат възможност да напуснат района и да се евакуират към територии под руски контрол. Подобни съобщения се появяват редовно и от двете страни на фронта. Реалната картина обикновено е по-сложна. Част от хората напускат. Други остават. Трети просто чакат края на боевете, независимо кой контролира града.

Именно съдбата на тези хора често остава извън военните бюлетини. Докато генералните щабове броят километри фронт и унищожена техника, цивилните броят работещите кладенци, наличните лекарства и последните останали генератори. В град като Константиновка логистиката не е абстрактно понятие. Тя означава вода, ток и възможност за евакуация.

Зад всички ежедневни съобщения за превзети позиции стои и по-голям въпрос. Защо именно Константиновка придобива такова значение? Причината е проста. Градът е част от по-широката система на украинската отбрана в Донбас. Загубата или отслабването на подобен възел не означава автоматичен срив на фронта, но може да създаде нови пробойни по цялото направление.

Точно затова и двете страни влагат толкова ресурси там. Не става дума единствено за символика. Става дума за пътища, складове, комуникации и възможности за бъдещи операции. В съвременната война инфраструктурата често е по-ценна от самото населено място.

Докато боевете продължават, остава открит въпросът дали Константиновка ще се превърне в поредния дълъг градски сблъсък по модела на Бахмут и Авдеевка, или ще бъде пример за по-бързо разпадане на отбранителна система под натиска на комбинирани удари, дронове и нарушени комуникации. Засега наличната информация позволява да се говори за нарастващ натиск върху украинския гарнизон, но не и за окончателен изход от битката. На фронта подобни оценки обикновено се правят твърде рано. А войната в Донбас неведнъж е показвала, че най-шумните прогнози остаряват по-бързо дори от ежедневните фронтови сводки.