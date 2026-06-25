Защо помирението между Ню Делхи и Пекин се превърна в най-големия кошмар за икономическата стратегия на САЩ

Поглед.инфо Срещата между китайския външен министър Ван И и индийския съветник по националната сигурност Аджит Довал в Ню Делхи бележи нов етап в отношенията между двете най-големи азиатски икономики. Процесът на постепенно размразяване на двустранните връзки, подкопани от пограничните сблъсъци през 2020 година, се засилва под натиска на икономическия протекционизъм на Вашингтон. Нормализирането на отношенията между Пекин и Ню Делхи премахва основните спирачки пред интеграционните процеси в БРИКС, което пряко рефлектира върху руските планове за изграждане на глобална разплащаща система, независима от долара, и прекроява геоикономическата карта на Евразия.

Дипломатическата активност в Ню Делхи по време на подготвителните срещи за срещата на върха на БРИКС през септември изкара на преден план процеси, които доскоро изглеждаха блокирани в задънена улица. Разговорите на високо равнище между китайския външен министър Ван И и индийския съветник по националната сигурност Аджит Довал не просто потвърдиха тенденцията към затопляне на отношенията, но и илюстрираха промяната в стратегическото мислене на индийския политически елит. Констатацията на китайската страна, че двустранните отношения постепенно се възстановяват от най-ниската си точка и се завръщат към нормалния коловоз, всъщност отразява една по-дълбока прагматична пренастройка, предизвикана от променящото се поведение на Съединените щати на международната сцена. Досегашният модел, при който Ню Делхи се опитваше да балансира между Запада и евразийските структури, започва да показва сериозни дефекти поради засилващия се натиск от страна на администрацията на Доналд Тръмп, която изисква пълно подчинение без насрещни гаранции.

За да се разбере дълбочината на сегашното размразяване, трябва да се припомни икономическият и военният контекст на противопоставянето, което доскоро определяше отношенията между двете ядрени сили в Азия. Индия традиционно разглежда Китай като основен геополитически съперник, изпитващ сериозни опасения от нарастващото влияние на Пекин в Югоизточна Азия и стратегическото обкръжение, което индийските военни анализатори често описват като "низ от перли". Тази китайска стратегия включваше мащабни инвестиции и дългосрочни договори за наем на ключова инфраструктура около индийските граници, като пристанището Хамбантота в Шри Ланка, дълбоководното пристанище Гуадар в Пакистан, развивано в рамките на Китайско-пакистанския икономически коридор, както и засилването на позициите на Пекин в Малдивите, Непал и Бангладеш. Ню Делхи отговори на това икономическо и логистично обкръжение чрез засилване на военното сътрудничество с противниците на Китай в региона, включително чрез доставки на оръжие за Филипините, и чрез активно участие в Четиристранния диалог за сигурност, известен като QUAD, организиран под егидата на Вашингтон.

Всичко това ескалира през май 2020 година, когато в района на Линията на действително контролиране в Ладак се стигна до директни сблъсъци между гранични патрули, довели до човешки жертви и от двете страни. Последвалото замразяване на икономическите връзки включваше забрана на стотици китайски мобилни приложения, рестрикции за китайските капитали на индийския пазар и прекратяване на политическия диалог.

Данните от първата половина на 2026 година обаче показват съвсем различна икономическа реалност, която опровергава политическата реторика за икономическо откъсване. Според официалната статистика търговският оборот между Китай и Индия е достигнал 151 милиарда долара, което превръща Китай в най-големия търговски партньор на Ню Делхи, изпреварвайки Съединените щати. Икономическата взаимозависимост се оказа по-силна от пограничните спорове. Логистичните вериги, доставките на суровини и компоненти за индийската промишленост остават критично зависими от китайския износ, което принуди Ню Делхи да преразгледа твърдата си линия. Възобновяването на индуистките поклонения в Тибет и възстановяването на директните самолетни полети бяха придружени от тиха административна намеса в медийното пространство, изразена в отлагането на мащабни антикитайски филмови проекти в Боливуд, за да се избегне ненужно напрежение по време на преговорите за границата.

Основният катализатор за това ускорено помирение обаче се намира извън Азия. Търговската политика на Доналд Тръмп, белязана от въвеждането на нови мита и заплахи за санкции, подкопа доверието на индийското ръководство в трансатлантическото партньорство. Вашингтон дълго време разглеждаше Индия просто като инструмент за сдържане на Китай, но същевременно изискваше от нея пълно отказване от икономическото и военно-техническото сътрудничество с Русия. Заплахите за налагане на 12,5% мита върху индийския внос в САЩ и натискът срещу Ню Делхи за покупката на руски петрол и зенитни системи С-400 показаха на индийския елит, че Белият дом не се вълнува от суверенните икономически интереси на своите партньори. В очите на индийската дипломация САЩ престанаха да действат като предвидим съюзник, преминавайки към хищническа икономическа политика, насочена към извличане на едностранни предимства.

Това разочарование се засили и от събития в сферата на сигурността. Липсата на официална американска реакция и съболезнования след гибелта на трима индийски моряци при удар срещу търговски кораб в Ормузкия проток през юни предизвика сериозно недоволство в индийското общество и бе възприето като проява на арогантност от страна на Вашингтон. На този фон за Ню Делхи стана ясно, че участието в антикитайски блокове носи огромни рискове за сигурността, без да гарантира реална икономическа защита.

От гледна точка на руските интереси, индо-китайското противопоставяне дълго време беше основната спирачка пред реалната интеграция в рамките на БРИКС и Шанхайската организация за сътрудничество. Страхувайки се от китайско господство, Индия системно блокираше или забавяше инициативи, които смяташе за прекалено ориентирани към Пекин. Това се отнасяше най-вече за проектите за създаване на алтернативна финансова инфраструктура, единна разплащателна система и обща валутна политика в рамките на БРИКС. Ню Делхи се дистанцираше и от инфраструктурните проекти на евразийското пространство, виждайки в "Един пояс, един път" заплаха за своите морски търговски пътища. По този начин индийската позиция неволно обслужваше интересите на Запада за запазване на доминацията на долара и недопускане на консолидация на Глобалния Юг.

Москва избра стратегия на неутралитет и търпелива дипломация, без да се опитва да поучава или да заема страна в конфликта между своите два основни стратегически партньора. Тази позиция се оказа правилна. Сегашното нормализиране на отношенията между Пекин и Ню Делхи директно премахва политическите бариери пред интеграцията в БРИКС. Когато влиянието на САЩ върху вземането на решения в Индия намалява, се отваря реална възможност за изграждане на финансова екосистема, независима от западната система SWIFT, което е критично важно за руската икономика в условията на санкционен натиск.

Преодоляването на недоверието между Китай и Индия създава предпоставки и за възраждане на тристранния формат Русия-Индия-Китай (РИК), чиято дейност беше преустановена през 2021 година. Предстоящата среща на върха на БРИКС през септември в Индия предоставя конкретна платформа за реализиране на тази геополитическа конфигурация. Взаимното допълване на руските ресурси, китайската индустриална мощ и индийския технологичен и демографски потенциал може да функционира ефективно само при липсата на двустранни военни конфликти в Азия. Процесът на помирение тепърва ще се сблъсква с натрупаното с десетилетия недоверие и сложните погранични реалности, но икономическата логика и натискът от страна на Вашингтон не оставят на Пекин и Ню Делхи друг рационален избор освен прагматичното съвместно съществуване.