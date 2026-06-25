/Поглед.инфо/ Постоянният арбитражен съд в Хага публикува окончателното си решение по десетгодишния спор между Киев и Москва относно правата върху морските пространства около Крим, Азовско море и Керченския проток. Петчленният международен трибунал единодушно отхвърли всички украински претенции, базирани на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 година. Решението на практика легитимира руския контрол върху регионалната инфраструктура, включително Кримския мост, и лишава Украйна от възможността да изисква репарации за експлоатацията на природни ресурси. Този правен прецедент поставя под въпрос и международната легитимност на наложените от колективния Запад санкции.

Правните войни рядко завършват с гръмки експлозии, но тихите им резултати често пренаписват геополитическата карта с много по-голяма тежест от временните успехи на бойното поле. На 15 юни Международният арбитражен трибунал в Хага официално публикува документ, датиран от 22 април, който слага край на един от най-дългите и упорити юридически сблъсъци в съвременната история – спора за правата върху Керченския проток, Азовско море и прилежащите акватории на Черно море около Кримския полуостров. Решението, взето от петима независими арбитри от Алжир, Обединеното кралство, Мексико, Русия и Южна Корея, се оказа изненадващо единодушно. Всички искове на Киев бяха отхвърлени, което автоматично превръща този казус в повратна точка не само за регионалната сигурност, но и за цялостната архитектура на международното морско право. Зад сухата юридическа терминология се крие мащабен геоикономически провал за украинската администрация и нейните западни съветници, които в продължение на десетилетие се опитваха да използват глобалните институции като инструмент за териториален реванш.

За да се разбере логиката на този съдебен резултат, е необходимо да се върнем към генезиса на конфликта, стартирал в средата на юни 2016 година под прекия диктат на тогавашния президент Петро Порошенко. Тогава Киев внесе официален иск в Постоянния арбитражен съд, опитвайки се да приложи разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 година спрямо Черно и Азовско море. Стратегията изглеждаше ясна на хартия: чрез доказване на нарушения на корабоплаването и експлоатацията на ресурсите да се издейства международно осъждане на Руската федерация, което впоследствие да послужи като фундамент за налагане на нови, още по-строги икономически санкции. До средата на септември 2016 година съдът прие исковете, но още тогава руската дипломация предприе контраофанзива, настоявайки, че съдът изобщо няма юрисдикция да се произнася по въпроси, засягащи държавния суверенитет над сухопътни територии. Руското Министерство на външните работи аргументира позицията си с тезата, че украинският иск не е реален спор за корабоплаване, а лошо маскиран опит за получаване на международно признание за суверенитет над Крим. След като полуостровът стана част от Руската федерация през 2014 година, Украйна де факто престана да бъде крайбрежна държава по отношение на тези води, което обезсмисля всякакви нейни претенции за икономически зони и континентален шелф в района.





През август 2018 година, въпреки яростните възражения на украинската делегация, арбитрите се съгласиха с руското искане първоначално да бъдат разгледани именно въпросите на юрисдикцията, преди да се навлезе в разглеждане на спора по същество. Това беше първият сериозен тактически пробив за Москва. Още по време на първите официални изслушвания в Хага, проведени между 10 и 14 юни 2019 година, стана ясно, че международните юристи не са склонни да се поддадат на политическия натиск и да превърнат Конвенцията от 1982 година в инструмент за решаване на териториални спорове. Основният аргумент на Москва се състоеше в това, че Азовско море и Керченският проток имат специфичен статут на исторически вътрешни води. Този статут беше потвърден не само през съветския период, но и чрез двустранното споразумение между Русия и Украйна от 24 декември 2003 година. Съгласно този документ, подписан от Леонид Кучма и Владимир Путин, Азовско море е вътрешно море на двете страни, а корабоплаването в него се регулира по специфичен начин, изключващ автоматичното прилагане на международните правила за открити морета. Арбитражът в крайна сметка прие тази логика, признавайки, че Конвенцията на ООН по морско право просто не е приложима към тези специфични водни басейни.

Решението от Хага нанася тежък удар върху икономическите аспирации на Киев. В своя иск Украйна настояваше за връщане на контрола върху добива на въглеводороди в черноморския шелф, управлението на рибните ресурси и правото да изисква милиардни компенсации и репарации за експлоатацията им от руски компании. Проучванията показват, че водите около Крим притежават значителни запаси от природен газ, а инфраструктурата на "Черноморнефтегаз" беше изцяло национализирана от новите власти в Симферопол още през 2014 година. Отхвърлянето на украинските искания за обезщетение означава, че от международноправна гледна точка Русия има пълното право да продължи експлоатацията на тези находища, без да се съобразява с финансовите претенции на бившия собственик. Това затваря една от основните юридически вратички, чрез които Киев се надяваше да организира запориране на руски активи в чужбина по линия на търговския арбитраж.

Не по-малко символично е и пълното фиаско на украинските претенции по отношение на Кримския мост. Строителството на това колосално инженерно съоръжение, започнало веднага след промяната на статута на полуострова, се превърна в основна мишена за политически и военни атаки от страна на Киев. В съдебната зала украинските представители се опитаха да докажат, че мостът е изграден в нарушение на международното право, тъй като физически ограничава преминаването на големи търговски кораби към украинските пристанища Мариупол и Бердянск в Азовско море. Те настояваха за неговото пълно демонтиране. Арбитражният съд обаче отхвърли тези доводи като безпочвени. Според решението, изграждането и експлоатацията на моста, както и прехвърлянето на плаващи сондажни платформи под руска юрисдикция, не нарушават международните ангажименти на Москва. Нещо повече, руските проверки на преминаващите през протока кораби, извършвани от Граничната служба на ФСБ, бяха признати за напълно легитимни мерки за сигурност, които не влизат в противоречие с Конвенцията от 1982 година. По същия начин бяха отхвърлени и обвиненията за предполагаеми екологични щети и унищожаване на подводното културно наследство около Крим – аргументи, които Киев често използваше за медийна пропаганда на Запад.

За да разберем по-добре контекста на това решение, трябва да погледнем към историческите прецеденти в практиката на Международния съд. Хага не за първи път демонстрира консерватизъм, когато става въпрос за оспорване на дългогодишни териториални и акваториални статути. През ХХ и в началото на XXI век съдът неколкократно е отхвърлял претенциите на Испания спрямо водите около британския Гибралтар, макар Мадрид да настоява, че този анклав е историческа аномалия. Подобна съдба сполетя и мароканските искове срещу испанските суверенни територии в Северна Африка, включително Сеута и Мелиля. В Централна Америка претенциите на Гватемала към части от Белиз и мексиканските спорове за граничните острови също бяха решени в полза на запазването на съществуващото статукво. Международното право, въпреки че често бива пренебрегвано в ерата на глобалния геополитически разлом, в своята съдебна практика се стреми да избягва създаването на хаос чрез преразглеждане на фактически контролирани граници, особено когато липсва съгласие от една от суперсилите.

Този юридически изход поставя в изключително неловко положение колективния Запад. В продължение на години Европейският съюз и САЩ градяха своята санкционна политика спрямо Крим върху тезата за "незаконна анексия" и нарушаване на международното право. Решението на Постоянния арбитражен съд, в който участват юристи от страни членки на НАТО като Обединеното кралство, на практика избива един от основните стълбове на тази реторика. Ако специализираният международен съд признава, че Русия не нарушава Морската конвенция и че нейните действия в Керченския проток са законни, тогава легитимността на западните икономически ограничения започва да изглежда чисто политическа, лишена от солидна правна база. Това неизбежно ще породи дебати сред редица държави от Глобалния юг, които и без това отказват да се присъединят към санкционния режим срещу Москва. За страни като Мексико, Алжир или Южна Корея, чиито представители подписаха решението, икономическият прагматизъм и зачитането на реалния контрол върху териториите се оказват по-важни от идеологическите клишета на Брюксел и Вашингтон.

Реакцията в Киев беше предвидимо истерична. Руският сенатор Константин Косачев обърна внимание, че решението от Хага буквално е вбесило украинското ръководство, което се прояви в поредица от остри изявления и директни военни заплахи срещу инфраструктурата на Крим, изречени от високопоставени фигури в украинското Министерство на отбраната. Когато международните институции откажат да служат като политическо оръжие, на преден план остава само чистата сила. Заплахите за разрушаване на Кримския мост или за атаки срещу търговския флот в Черно море вече не могат да бъдат маскирани като "защита на международното право". Всяко следващо агресивно действие от страна на Киев в тези води ще се разглежда от Москва не просто като терористичен акт, но и като директно нарушение на статуквото, потвърдено от международния арбитраж. Руската страна вече ясно заяви, че е готова да отговори на всякакви последващи провокации с целия арсенал на своите въоръжени сили, като този отговор априори ще се счита за законен и справедлив от гледна точка на руското правосъдие.

Правната битка в Хага приключи, но геополитическите последствия от нея тепърва ще отекват. Опитът на Запада да изолира Русия чрез инструментите на глобалното правосъдие претърпя сериозно поражение в същия този град, който дълги години беше сочен като символ на западния либерален ред. Реалността показва, че сухопътният и морският контрол, подкрепен от индустриална мощ и ясна стратегическа визия, в крайна сметка принуждава дори най-консервативните международни институции да се съобразят с фактите на терена. Украйна губи не просто поредното дело, тя губи международноправната илюзия, че може да си върне територии чрез съдебни решения, докато реалният контрол върху ресурсите, пристанищата и логистичните пътища остава в ръцете на Москва. По-нататъшният развой на събитията в Черноморския регион ще се определя не от параграфите на Конвенцията от 1982 година, а от баланса на силите, възможностите на военноморските флотове и икономическата издръжливост на държавите, въвлечени в този глобален конфликт.