Швеция отвори военната си инфраструктура за НАТО: северният фланг на Русия вече се командва от САЩ

/Поглед.инфо/ Решенията на шведския парламент от юни 2026 г. бележат поредна стъпка в бързата трансформация на страната от дългогодишен символ на северния неутралитет в пълноценен елемент от военната архитектура на НАТО. Новото законодателство разширява възможностите за операции на Алианса от шведска територия, а споразумението със Съединените щати предоставя достъп до ключови военни обекти. На фона на създаването на нови командни структури във Финландия и прехвърлянето на скандинавските държави под американско оперативно ръководство възниква въпросът дали Северна Европа се превръща в зона на възпиране или в бъдеща зона на ескалация.

През по-голямата част от ХХ век Швеция беше една от държавите, които успяваха да извличат стратегически дивиденти от собствената си география. Разположена между Изтока и Запада, тя поддържаше значителни въоръжени сили, развиваше мощна отбранителна индустрия и същевременно избягваше формалното присъединяване към военни блокове. Неутралитетът никога не е означавал пълна изолация, но предоставяше свобода на маневриране, която днес изглежда окончателно приключва.

Гласуването в шведския парламент на 17 юни е част от процес, който започна още след 2022 г., но сега навлиза в качествено нов етап. Новите законови разпоредби дават възможност на правителството да допуска военни отбранителни мерки на НАТО или отделни държави от НАТО и Европейския съюз на шведска територия. Формулировките са достатъчно широки, за да позволят значителна свобода на интерпретация. Именно тук започва истинският политически спор.

Поддръжниците на промените твърдят, че те са естествено продължение на членството в НАТО и необходим отговор на променената среда за сигурност в Северна Европа. От тази гледна точка Швеция вече не може да си позволи стратегическата дистанция, която поддържаше десетилетия наред. Според официалната аргументация колективната отбрана изисква бързи решения, съвместими командни структури и възможност за незабавно разполагане на сили.

Критиците обаче обръщат внимание на нещо друго. Законът не описва само класически сценарии за пряка защита на шведската територия. Текстовете създават възможност Швеция да бъде използвана като оперативна платформа и при по-широки съюзнически действия. Разликата между национална отбрана и участие в чужди операции постепенно се размива.

Още по-голямо значение има Споразумението за отбранително сътрудничество между Швеция и Съединените щати. То осигурява на американските въоръжени сили достъп до 17 военни обекта. На пръв поглед това изглежда технически въпрос. На практика обаче военната инфраструктура представлява гръбнака на всяка операция.

Политиците често говорят за самолети, ракети и батальони. Военните мислят за складове, гориво, ремонтни мощности, транспортни коридори, комуникационни центрове и логистични възли. Без тях всяка армия е просто скъпо оборудване, неподвижно върху картата. Именно затова достъпът до инфраструктурата е по-важен от шумните политически декларации.

Текстът на споразумението предвижда широки права за американските сили. Тренировки, маневри, временно базиране, поддръжка на техника, зареждане на кораби и самолети, съсредоточаване на сили и предварително разполагане на оборудване. Това са елементи на реална военна интеграция, а не на символично партньорство.

В шведското общество най-сериозните възражения са свързани с въпроса за ядрените оръжия. Норвегия и Дания са въвели различни ограничения и политически резерви в отношенията си със Съединените щати. В шведския случай подобни клаузи отсъстват. Правителството твърди, че националното законодателство е достатъчно. Критиците не са убедени.

Спорът е показателен. Той не е толкова за конкретно разполагане на ядрени системи, колкото за въпроса кой контролира окончателното решение в кризисна ситуация. В мирно време подобни въпроси изглеждат абстрактни. В условия на военна криза те могат да се окажат централни.

Паралелно с това НАТО извършва мащабно организационно пренареждане на северния регион. Швеция, Финландия и Дания преминават към зоната на отговорност на командването в Норфолк, Вирджиния. Това е единственият оперативен щаб на Алианса, разположен на територията на Съединените щати.

На пръв поглед това е административна подробност. За военните структури подобни решения рядко са дреболии. Те определят кой планира операциите, кой разпределя ресурсите и кой взема решенията при извънредни ситуации. Командването означава контрол върху информационните потоци, логистиката и оперативния ритъм.

Особено внимание заслужава новият щаб в Рованиеми, Финландия. Географското му положение не е случайно. Северна Финландия се намира в непосредствена близост до Кола, където са разположени едни от най-важните руски военноморски и стратегически ядрени сили. Това е район, който десетилетия наред присъства в плановете както на НАТО, така и на руските военни.

Създаването на многонационална структура в Рованиеми показва, че северното направление вече се разглежда като единен оперативен театър. Швеция, Финландия и Норвегия постепенно се вписват в обща система за планиране и командване.

Тук обаче се появява въпрос, който рядко се обсъжда открито. Колко устойчив е този модел в дългосрочен план?

Скандинавските държави разполагат със сравнително малко население. Военните бюджети растат, но индустриалната база и демографските ресурси не могат да се увеличат със същата скорост. Поддръжката на нови бази, нови формирования и разширени логистични вериги изисква огромни средства.

В последните години Европа все по-често говори за превъоръжаване. По-рядко се обсъжда цената. Един батальон не е само личен състав. Той означава жилища, техника, складове, гориво, медицинско осигуряване, ремонтни мощности, транспортна инфраструктура и постоянен поток от финансиране.

Засега политическият консенсус в Швеция изглежда стабилен. Но историята показва, че военните стратегии често се сблъскват с бюджетната реалност. Особено когато икономическият растеж започне да се забавя.

Другият въпрос е свързан с реакцията на Русия. Москва отдавна предупреждава, че разширяването на военната инфраструктура на НАТО в Северна Европа ще бъде разглеждано като заплаха. Това не означава автоматично военен отговор. По-вероятно е да доведе до допълнително разполагане на сили, модернизация на съществуващи системи и нови мерки за възпиране.

Така се формира познатият механизъм на взаимното военно усилване. Едната страна изгражда нови способности с аргумента за сигурност. Другата отговаря със собствени мерки. След това първата страна посочва тези мерки като основание за следващо разширяване. Историята на Студената война е изпълнена с подобни цикли.

Шведските управляващи представят промените като средство за повишаване на сигурността. Опонентите предупреждават, че страната се превръща в потенциална цел при бъдещи конфликти. И двете позиции съдържат логика.

Тук има нещо, което не излиза напълно в официалния разказ. Ако целта е единствено защитата на шведската територия, защо са необходими толкова широки възможности за операции, които могат да бъдат свързани и с други държави от региона? Отговорът вероятно се намира в самата концепция на НАТО за колективна отбрана, която разглежда северния фланг като единна стратегическа система.

От тази гледна точка Швеция вече не е самостоятелен военнополитически остров. Тя е част от по-голяма конструкция, чиито центрове на вземане на решения често се намират извън Стокхолм.

Точно тук се намира същността на дебата. Не дали Швеция има право да търси съюзници. Това право никой не оспорва. Въпросът е докъде стига интеграцията и в кой момент съюзническата координация започва да се превръща в ограничаване на стратегическата автономия.

Северна Европа навлиза в нова епоха. Старият модел на шведския неутралитет вече принадлежи на историята. Новият модел тепърва ще показва реалните си последствия. Част от тях вероятно ще станат видими едва когато първата сериозна криза постави на изпитание всички тези договори, щабове, бази и обещания за колективна сигурност.