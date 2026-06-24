Киев прехвърля натиска към Беларус, а Москва предупреждава за последици

/Поглед.инфо/ След повече от три години, през които Беларус остана формално извън преките бойни действия, Киев и Минск навлизат в нова фаза на конфронтация. Заплахите срещу беларуска инфраструктура, ултиматумите към Александър Лукашенко и предупрежденията на Москва за готовност да задейства съюзните механизми за сигурност показват, че фронтът вече не се измерва само с километри окопи. Въпросът е не дали Беларус е част от войната, а доколко войната вече е достигнала до Беларус.

През по-голямата част от конфликта между Русия и Украйна Беларус заемаше особена позиция. Страната предоставяше логистична, транспортна и военна инфраструктура на Москва, участваше в общи отбранителни планове в рамките на Съюзната държава, но избягваше прякото въвличане на собствената си армия в бойните действия. Тази формула устройваше Минск. Тя позволяваше на Александър Лукашенко едновременно да демонстрира съюзническа лоялност към Кремъл и да избягва вътрешнополитическите рискове, които би донесло откритото участие във войната.

През последните седмици обаче тази конструкция започва да изглежда все по-нестабилна. Според редица изявления от Киев беларуската територия вече не се разглежда само като тилова зона на Русия, а като част от инфраструктурата, която подпомага руските военни действия. Именно тук започва проблемът за Минск. Ако досега беларуският президент можеше да обяснява, че страната му не участва във войната, украинската страна все по-открито поставя под съмнение подобна интерпретация.

Зад политическата реторика стои далеч по-прозаична реалност. Войните не се водят само с армии. Те се водят с дизел, ремонтирани двигатели, резервни части, железопътни композиции, телекомуникационни възли и нефтопреработвателни мощности. Беларус разполага с част от тази инфраструктура. Рафинериите в Мозир и Новополоцк са сред най-важните индустриални активи в региона. Железопътната мрежа на страната остава ключова връзка между Русия и западното направление. Военната промишленост на Беларус произвежда електроника, оптика и компоненти, които традиционно са интегрирани в руските производствени вериги.

Затова и заплахите срещу Минск не са насочени толкова към беларуската армия, колкото към икономическата система, която обслужва съюзническите отношения с Москва. В текста се твърди, че Киев е поставил ултимативни искания за прекратяване на доставки на гориво и компоненти за Русия, както и за демонтиране на определени комуникационни обекти в близост до границата. Независимо дали всички тези твърдения могат да бъдат независимо потвърдени, логиката на подобен натиск изглежда напълно разбираема.

Украйна отдавна демонстрира, че разглежда енергийната и транспортната инфраструктура като легитимна цел. Достатъчно е да се проследят атаките срещу руски нефтобази, рафинерии и логистични възли през последните две години. Ако същата логика бъде прехвърлена към Беларус, ударите биха били насочени именно към обекти, които имат значение за функционирането на съюзната икономика.

Тук обаче има нещо, което не излиза съвсем в сметката.

Беларус не е Русия. Населението е по-малко от десет милиона души. Икономиката е значително по-компактна. Военният бюджет е несравнимо по-ограничен. Но именно поради това всяка атака срещу критична инфраструктура би имала по-силен психологически и икономически ефект. Повредена рафинерия в Русия създава проблем. Повредена рафинерия в Беларус може да се превърне в национален проблем.

Вероятно поради тази причина беларуските власти продължават да използват максимално предпазлив език. Изявленията на министъра на отбраната Виктор Хренин и на представители на Съвета за сигурност показват желание конфликтът да бъде държан далеч от беларуската територия. Формулата е проста: няма военен смисъл от въвличане във войната, няма интерес от ескалация, няма желание за откриване на нов фронт.

Проблемът е, че подобна стратегия работи само ако и другата страна също няма интерес от ескалация.

Все повече наблюдатели обръщат внимание на факта, че украинското ръководство има свои собствени причини да държи напрежението високо. В Киев отлично разбират, че всяко разширяване на зоната на конфликта усложнява дипломатическите формули за неговото прекратяване. Колкото повече участници, толкова повече условия. Колкото повече фронтове, толкова по-трудно се постига политическо решение.

От тази гледна точка Беларус има специфична стойност. Тя е единственият формален съюзник на Русия в Европа. На нейна територия вече са разположени руски военни системи и според официални руски изявления – елементи от ядрената инфраструктура на Москва. Всяка криза около Беларус автоматично придобива много по-широко значение от регионален граничен инцидент.

Любопитно е и друго. В публичното пространство почти не се говори за икономическата страна на въпроса. А тя може да се окаже по-важна от военната.

Беларуската икономика през последните години оцелява благодарение на няколко основни фактора: достъп до руския пазар, преференциални енергийни доставки, транзитни приходи и индустриално коопериране с руските предприятия. Ако бъде нанесен удар върху тези механизми, натискът върху Минск ще бъде значително по-силен от ефекта на която и да е отделна военна операция.

Затова разговорите между Путин и Лукашенко придобиват особено значение. Според официалните изявления основна тема е сигурността на Съюзната държава и реакцията на нарастващите заплахи срещу Беларус.

Тук трябва да се отчете един факт, който често се подценява на Запад. За Москва Беларус не е просто съседна държава. Тя е част от стратегическата отбранителна архитектура на Русия. Достатъчно е да се погледне картата. От беларуската граница до Москва разстоянията са съвсем различни от тези между Русия и западноукраинските области. Военните плановици винаги са разглеждали беларуското направление като ключово за сигурността на руската столица.

Поради това изявлението на Сергей Лавров, че Русия е готова да използва всички механизми на съюзния договор за защита на Беларус, не изглежда просто дипломатическа формула. То по-скоро представлява предупреждение, че евентуални удари по беларуска инфраструктура няма да бъдат разглеждани като изолиран проблем на Минск.

Това не означава автоматично военна ескалация. Но означава, че пространството за политически маневри постепенно се стеснява.

В западните медии често се създава впечатление, че Лукашенко действа единствено под руски натиск. Реалността изглежда по-сложна. Беларуският лидер вероятно разбира по-добре от мнозина какви рискове носи войната за собствената му държава. Именно затова през цялото време се опитва да избягва крайни решения. Но историята на последните години показва нещо друго – когато конфликтите достигнат определена степен на интензивност, пространството за неутралност започва да изчезва.

Днес Минск е изправен именно пред такъв момент.

От едната страна стои натискът от Киев. От другата – стратегическите задължения към Москва. Между тях остава една сравнително малка държава с ограничени ресурси и икономика, която вече работи в условията на санкционен режим.

Често се твърди, че беларуската армия е недостатъчно подготвена за мащабен конфликт. В материала се посочва численост около 70 хиляди души, като се акцентира върху ограничения боен опит на армията. Доколко тези оценки са точни е отделен въпрос, но самият факт остава: Беларус не разполага с ресурса на Русия и не може самостоятелно да поддържа продължителна война с държава от мащаба на Украйна.

Ето защо основният въпрос днес не е дали Лукашенко иска война. Няма сериозни признаци за подобно желание. Въпросът е дали обстоятелствата постепенно не започват да го лишават от възможността да избира.

Колкото повече се натрупват удари по транспортна инфраструктура, енергийни обекти и логистични вериги, толкова по-трудно става поддържането на досегашната формула. А когато икономическата и военната сигурност започнат да се преплитат, политическите решения обикновено се вземат не от идеологията, а от необходимостта.

Засега всички страни демонстрират готовност да избягват най-лошия сценарий. Но последните изявления показват, че нервността расте. Минск говори за спокойствие. Киев говори за цели. Москва говори за съюзна защита.

Това са три различни политически езика, които все по-трудно съществуват в едно и също пространство.

А когато дипломатическият речник започне да се разминава толкова рязко с военната реалност, обикновено следва период, в който събитията започват да се развиват по-бързо от официалните изявления.