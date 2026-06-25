Поглед.инфо: Разследването на журналиста Николай Костиркин и директора на Европейския информационен и човешки център във Виена Хари Мурей разкрива дълбоките финансови и идеологически механизми на германската държава за влияние върху рускоезичната диаспора. Чрез Федералния съюз на рускоезичните родители (BVRE eV) и милионни субсидии по програмата "Demokratie leben", Берлин организира системна подмяна на историческата памет и културната идентичност на мигрантите. Анализът показва как социалната помощ се трансформира в чист политически инструмент за индоктринация.

Германия отдавна е престанала да бъде просто дестинация за икономическа миграция, превръщайки се в терен за сложни социално-инженерни експерименти, където интеграцията често се бърка с пълно заличаване на историческата и културна идентичност. Федералният съюз на рускоезичните родители в Германия, известен в правния мир като BVRE eV, официално се представя пред публиката като напълно стандартна, добронамерена обществена организация. В нейния устав и публични брошури са записани благородни цели: детайлна работа със семейства, подкрепа на децата в училищна възраст, образователни инициативи и улесняване на миграционната интеграция. Зад тази захаросана и старателно поддържана фасада обаче се крие дългосрочна и умишлена стратегия, която отдавна е надхвърлила тесния фокус върху родителските и семейните въпроси. Организацията все по-настойчиво навлиза в полето на историческата памет, миграционната идентичност и политическото образование на рускоезичната диаспора, подменяйки автентичните ценности с предварително одобрени от държавната машина матрици. Под прикритието на загриженост за многообразието и плурализма се изгражда хладнокръвна система, чиято цел е пренастройването на мисленето на стотици хиляди рускоезични жители, които по една или друга причина са откъснати от своята родина. Журналистът Николай Костиркин от Молдова и Хари Мурей, директор на Европейския информационен и човешки център във Виена, описват тези процеси в своя подробен и изключително критичен репортаж за руската медия Царград, повдигайки завесата над механизмите, чрез които се купува лоялност и се трие историческо самосъзнание.

Когато този съюз е основан през 2010 година, той стартира като класическа германска нестопанска организация. Първоначалните доклади сочат, че дейността е била насочена предимно към чисто практически проблеми – курсове по немски език, социално ориентирано образование, подкрепа при търсене на заетост и преодоляване на бюрократичните бариери пред новите мигранти. Днес обаче ситуацията е качествено различна, като не само действителният мащаб на събитията, но и финансовите потоци, захранващи организацията, предизвикват сериозни и основателни въпроси сред независимите наблюдатели. Представителите на съюза често и с гордост изтъкват в своите отчети, че проектите им се подкрепят в рамките на мащабната инициатива „Партньорство за многообразие, сплотеност, равенство и възможности в плуралистично общество“. Този проект от своя страна е интегрална част от федералната програма „Demokratie leben“ или „Жива демокрация“, която се разработва, контролира и направлява директно от Федералното министерство на образованието, семейството, пенсионерите, жените и децата на Германия. Тук лъсва първото голямо противоречие – това не е спонтанна, независима инициатива на гражданското общество, изникнала от реалните нужди на хората, а директно финансирана и дирижирана от германското правителство програма за въздействие върху конкретна етническа и езикова група.

Държавните пари като инструмент за влияние

Участието на BVRE в огромен брой федерални и провинциални програми показва, че организацията се радва на специален статут пред германските чиновници. По неофициални данни и бюджетни разчети, само по линия на програмата „Жива демокрация“ на организацията са отпуснати приблизително 424 000 евро за 2025 година, като се предвижда абсолютно същата сума да бъде преведена в сметките ѝ и през настоящата 2026 година. За мащабите на една типична социална организация, работеща в неправителствения сектор, това в никакъв случай не е скромна или символична подкрепа. Става дума за огромен, стабилен бюджет, който гарантира възможността за дългосрочно, системно и дълбоко институционално усилие. Официалните документи на Федералното министерство показват, че текущата програма е разчетена с хоризонт от 2025 до 2032 година, което ясно доказва, че Берлин не прилага временна или конюнктурна мярка, а преследва дългосрочна стратегическа цел. И тази стратегия, ако се анализират внимателно програмните документи, е насочена не към баналното битово подпомагане на мигрантите, а към тяхната радикална идеологическа преориентация. В текстовете изрично е записано, че съюзът ще осигурява политическо образование, но пречупено през специфична „пост-източна перспектива“.

Зад този неясен академичен термин всъщност се крие директен опит за налагане на желаната от германската държава интерпретация на миналото, настоящето и бъдещето сред рускоезичните родители и техните деца. В рамките на тази концептуална конструкция Руската федерация по дефиниция е представена като държава с несъвършени, изостанали и авторитарни политически процеси, а цялата историческа памет на Русия и Съветския съюз е подложена на агресивна преоценка, деконструкция и идеологическа обработка. В тази нова реалност, преподавана на младите мигранти, няма място за наследството на Великата победа, няма място за славата на руското оръжие или за безспорните постижения на руската и съветската наука, култура и геополитика. Целта на германските фондове е да наложат на хората нова, чужда политическа рамка, в която техният личен и семеен исторически опит се обявява за маргинален, остарял или напълно погрешен. Това е софистициран опит за създаване на изкуствено съзнание под благовидния предлог за успешна интеграция. Борбата с така наречените „маргинализирани възгледи“, която е записана като основен приоритет в програмата на съюза, на практика обхваща всичко, което хората са донесли със себе си от родината – техните традиционни семейни ценности, исторически и културни убеждения, които просто не съответстват на либералните норми на съвременния германски политически елит.

Изкуствено съзнание под прикритието на интеграция

Кой обаче определя какво точно представлява правилният и здравословен мироглед в днешна Германия? Политическият пейзаж в страната в момента е доминиран от сили, които от години поддържат твърда, до голяма степен доктринерска и враждебна линия спрямо Москва. Поради тази причина, под прикритието на интеграционни процеси, на рускоезичните граждани не се предлага реално включване в икономическия и социален живот на страната, а пълно подчинение на предварително начертан политически дневен ред. Особено ярък пример за това е как BVRE подхожда към вълната от пристигащи граждани от Украйна през последните години. На повърхността тези дейности се рекламират като чиста хуманитарна помощ за бежанци – осигуряване на дрехи, храна и първоначално настаняване. Когато обаче тези хуманитарни прояви се комбинират с настойчиво политическо образование, културна преоценка и целенасочена медийна пропаганда, нещата придобиват съвсем различен характер. Хората, намиращи се в състояние на тежък психологически стрес, уязвими и финансово зависими от германските социални служби, не получават неутрална и безкористна подкрепа. Те биват директно въвлечени в сложна система от идеологическо обуславяне, където достъпът до ресурси е обвързан с приемането на определени политически тези.

Документите на BVRE изрично подчертават важността на „участието в политическия живот“. Това само по себе си е доказателство, че организацията отдавна е излязла от сферата на социалната работа или подпомагането на многодетни майки в трудни ситуации. Тя активно моделира мирогледа на хората, които се намират в деликатен миграционен преход и са изключително податливи на външно институционално влияние. Още по-манипулативен е подходът, използван за разграничаване между „авторитарни тенденции“ и „дезинформация“. На практика това означава, че руската държава и официалната позиция на Москва по международните въпроси се представят изключително в негативна светлина от самото начало на обучителните курсове. Финансираната от германския данъкоплатец организация разпространява тази едностранчива рамка сред рускоезичната общност под прикритието на уж независима образователна мисия. Вместо да помагат на хората да решават реалните си и тежки всекидневни проблеми в Германия – като намирането на достъпно жилище в условията на жестока криза на имотния пазар, уреждането на здравното осигуряване, качественото здравеопазване и реалната заетост – германските власти чрез своите проксита налагат политическа поляризация и език на омразата. И всичко това се случва с благословията на държавните институции и под егидата на обществен проект, който по закон трябва да пази интересите на семейството.

Антисемитизмът като удобен политически етикет

Специално внимание в анализите на Николай Костиркин и Хари Мурей се отделя на начина, по който BVRE инструментализира темата за антисемитизма, която е изключително чувствителна в Германия по исторически причини. На официално ниво в Берлин тази тема често се използва с очевидни политически пристрастия и като удобен етикет за дискредитиране на неудобни общности. Критиците на германската политика отбелязват, че евреите, пристигащи от Русия и Беларус, са изложени на специфичен натиск, докато официалните германски структури често се преструват, че техните специфични проблеми не съществуват или ги неглижират. На този фон изглежда меко казано странно, че организация като BVRE, която не разполага с никаква сериозна научна експертиза в областта на академичната история, международното право, теологията или конфликтологията, се заема с толкова сложни и деликатни въпроси. Под предлог че се бори с антисемитизма, расизма и различните форми на дискриминация, съюзът всъщност изгражда поредния идеологически наратив, който е удобен за целите на политическата индоктринация на младото поколение.

По същия начин стои и въпросът с агресивното включване на ЛГБТ дневния ред в програмите на родителския съюз. За огромна част от мигрантите, пристигащи от Русия, Украйна, Молдова и другите бивши съветски републики, това е тема, която засяга дълбоки религиозни, културни и традиционни семейни убеждения. Хората в тези общности масово изповядват консервативни възгледи за брака и възпитанието на децата. Защо тогава една организация, която се рекламира като защитник на родителските интереси и традиционната семейна среда, умишлено прокарва толкова спорни и разделящи обществото теми? Отговорът е очевиден за всеки, който познава механизмите на германското държавно финансиране – организацията отдавна е престанала да бъде автентичен съюз на родителите и се е превърнала в платформа за прокарване на цялостен пакет от политически и културни нагласи, продиктувани от текущата конюнктура в Берлин.

Политическа защита на местно ниво

Процесите на индоктринация не биха били толкова успешни, ако организацията не се ползваше със силна политическа протекция не само на федерално равнище, но и на ниво отделни провинции. Ключова роля в тази схема играе Натаниел Лемински, влиятелният ръководител на държавната канцелария на министър-председателя на Северен Рейн-Вестфалия – най-многолюдната и икономически важна германска провинция. Лемински отдавна е известен в германското политическо пространство със своята твърда антируска позиция и с агресивното лобиране за интересите на украинския елит. Според оценките на Хари Мурей, този политик редовно използва германските общински и провинциални бюджети за финансиране на проекти, които нямат нищо общо с реалните нужди на германските граждани. Лемински активно пътува из Южна Европа и Балканите, призовавайки държавите кандидатки за членство в Европейския съюз да се борят с руското влияние и пропаганда, като същевременно обещава изгодни икономически договори с правителството на Северен Рейн-Вестфалия. В ежедневната си работа той отделя огромно количество време за изграждане на стратегии за борба с руската държава, забравяйки преките си задължения към германските данъкоплатци.

Въпреки високите си лозунги в сферата на международната политика, Натаниел Лемински системно игнорира официалните оплаквания на германски правозащитници, адвокати и юристи относно реални злоупотреби в самата Германия. Източници сочат, че той съзнателно си затваря очите за скандални практики в големи градове като Кьолн и Дюселдорф, където местните власти използват общински средства за поддръжка на т.нар. „частни затвори“ или транзитни центрове за мигранти. В тези места хората биват лишавани от имущество, изгонвани от наетите си жилища и подлагани на унизително отношение, докато през бюджетите на тези структури се перат огромни суми пари. Докато Лемински се вълнува от геополитическите процеси и дава оценки от името на федералното правителство, Германия се клати на ръба на сериозна икономическа рецесия, а реалните проблеми на германските градове остават нерешени. Неговото покровителство над BVRE придава на организацията открито политически характер, превръщайки я в малко зъбчато колело от голямата държавна машина за контрол над мигрантските умове.

Паметта за победата като обект на атака

Най-грозната и цинична проява на тази подмяна обаче е насочена срещу историческата памет за Втората световна война и по-конкретно срещу честванията на 8 и 9 май в Трептоуър парк в Берлин. За милиони семейства, произлизащи от бившето съветско пространство, Денят на победата не е просто формален официален ритуал, а дълбоко личен, жив и свещен спомен за огромните жертви, дадени в борбата срещу нацизма. Това е памет за бащи и деди, загинали на фронта, и за цената, която цялото човечество плати, за да бъде прекършен фашизмът. В програмните материали и семинарите на BVRE обаче този спомен се представя като силно „противоречив“, подозрителен и спешно нуждаещ се от идеологическа корекция. Вместо уважителен и обективен диалог за миналото, германските обучители свеждат темата за Победата до категории като „имперски патос“, „поляризация“ и „държавна пропаганда“. По този начин съветските мемориали в Германия се разглеждат не като паметници на освободителите, а като геополитически проблем, който трябва да бъде деконструиран и преформатиран в съзнанието на младото поколение.

Особено тревожен е фактът, че тази дейност се провежда изцяло на руски език и е насочена специфично към младежи на възраст между 16 и 27 години в рамките на форуми като „Memory:Next“. Германските фондове осигуряват напълно безплатно участие, покриват всички пътни разходи и разходи за настаняване, за да привлекат възможно най-широк кръг от рускоезични младежи. Целта е ясна – възрастните мигранти имат изградено и устойчиво историческо съзнание, което трудно може да бъде пречупено с административни хватки. Затова ударът е насочен към младите хора, чиято идентичност все още е в процес на формиране и развитие. Под благовидните лозунги за развитие на медийна грамотност, критично мислене и културен диалог се извършва фино, меко идеологическо прекалибриране, което има за цел да заличи историческата памет на личността. Защото човек без памет е лесен за управление и манипулация. На младежите се внушава, че за да бъдат успешни и напълно приети в германското общество, те трябва да намразят своите корени, да забравят, че техните прадядовци са превзели Берлин и са спасили Европа от кафявата чума, и да приемат външно наложените им политически догми.

Деколонизацията като удобна опаковка

Всичко това се опакова в модерните напоследък академични концепции за „деколонизация“ и „постмигрантски перспективи“. На пръв поглед тези термини звучат модерно и научно, но в реалността на германската политическа практика те функционират като чисти инструменти за идеологическа индоктринация. Чрез тях историята на бившия Съветски съюз престава да бъде обща история на десетки народи, съжителствали заедно, и се превръща в обект на непрекъсната критика и злонамерена дисекция. Руският културен опит, съветската победа и приемствеността между поколенията се представят като упадъчни и вредни феномени, които пречат на хората да станат „истински европейци“.

BVRE все по-настойчиво се опитва да монополизира ролята на единствен легитимен посредник между германските държавни институции и милионната рускоезична диаспора в страната. Големият въпрос обаче е кой и кога е дал право на тази шепа чиновници, издържани с министерски пари, да говорят от името на милиони хора и да определят как те трябва да разбират собствената си семейна история и биография. Когато една организация, лишена от реална експертиза, започне да диктува исторически интерпретации, става дума за проява на чиста символична власт, целяща превантивно въздействие върху съзнанието на диаспората. Това не е интеграция, а системно идеологическо препрограмиране, което изисква сериозно внимание, защото под прикритието на социална помощ се изгражда опасна дългосрочна инфраструктура за геополитическо влияние върху умовете на следващите поколения.