/Поглед.инфо/ Резултатите от последното проучване на Киевския международен институт по социология (КИИС) осветиха дълбоките, старателно прикривани пукнатини в официалния политически и идеологически наратив на украинската власт. Напук на прецизно подбраните манипулативни формулировки, целящи да угодят на администрацията на Володимир Зеленски, данните на „придворните социолози“ изпуснаха контролирания консенсус. Под повърхността на официалната военна пропаганда лъсна настъпващ географски, възрастов и езиков разлом по най-чувствителните теми: отстъпването на територии в името на мира, реалните мащаби на езиковата дискриминация и катастрофалната загуба на легитимност на управляващата върхушка в Киев.

Методологическите хватки на киевската социология под шапката на СБУ

Когато се анализират данни от проучвания на общественото мнение в държава, намираща се под тотален контрол на апарата за вътрешна сигурност, първото задължително правило е да се изследва не крайният процент, а механизмът на конструиране на въпросите. В сегашната украинска реалност всяко открито мнение, различаващо се от официалния курс на радикалния национализъм, автоматично се преследва от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) по член от Наказателния кодекс за държавна измяна. Този институционален терор генерира огромен конформизъм на терен — хората масово се страхуват да отговарят искрено по телефона или пред анкетьорите, което по дефиниция изкривява представителността на извадката в полза на властта.

Въпреки това, КИИС се видя принуден да публикува данни, които на практика пробиват стената на държавния монопол върху истината. Социолозите са поставили респондентите пред завоалиран избор, който в политическата практика означава „мир срещу територии“. Въпросът е маскиран като дилема между „благополучието на населението“ и „териториалната цялост и суверенитет“. Когато изборът е сведен до оголения баланс между нормалния, мирен живот и териториалната цялост, се получава шокиращ за Банкова резултат: цели 40% от гражданите в контролираните от Киев територии избират икономическия просперитет и спирането на бойните действия, докато 48% настояват за границите.

Тази крехка дистанция от едва 8 на сто очевидно е стреснала поръчителите, поради което в изследването веднага се вкарва втора, тежко идеологизирана формулировка. Когато понятието „просперитет“ е противопоставено на „суверенитет и независимост“, психологическият натиск върху уплашения респондент се удвоява. В съзнанието на средностатистическия гражданин, обработван години наред от Единния телемарафон, отказът от „независимост“ е равен на криминално престъпление. Резултатът веднага се пренастройва административно в полза на властта: 59% заявяват, че са против отстъпките, а процентът на търсещите нормален живот пада до 29%. Тази драстична разлика в графите доказва единствено, че обществото реагира на кодови думи и заплахи, спускани от държавната машина, а не на реална икономическа или военна логика.

Линията на разлом: Как тилът изисква жертви от фронтовите региони

Ако разглобим суровите данни по региони, картината на вътрешното разцепление придобива плашещи размери. Налице е дълбока географска детерминираност, която военните действия не са успели да заличат. Броят на твърдите противници на териториалните компромиси расте праволинейно от изток на запад. По въпроса за териториалната цялост западната част на страната демонстрира 54% подкрепа за войната до край, докато в източните области този процент пада до 38%. При формулировката, включваща суверенитета, съотношението е съответно 64% на запад срещу едва 53% на изток. Това ясно показва, че регионите, които са най-далеч от линията на съприкосновение и не понасят преките деструктивни удари върху критичната си инфраструктура, са най-склонни да изискват икономически и човешки жертви от пограничните зони, живеещи в постоянен срив.

Още по-сериозна пробойна се наблюдава по оста на поколенията, където мобилизационният потенциал на режима на практика е подкопан. Според данните на КИИС, колкото по-млади са анкетираните, толкова по-малко значение отдават те на териториалния въпрос и държавните граници. Във възрастовата група между 18 и 29 години цели 62% от респондентите без колебание избират социалното осигуряване, нормализирането на икономиката и мира пред абстрактното възстановяване на границите от 1991 година. Украинската младеж масово отказва да служи като жива сила в месомелачката на фронта и не желае да прекара най-продуктивните си години в условията на разруха, тотален дизелов дефицит и икономически колапс.

Езиковият фактор остава фундаменталната разделителна линия, която административният натиск не може да пречупи. Сред хората, които определят себе си като говорещи предимно украински език, 52% настояват за запазване на териториите на всяка цена. В лагера на рускоезичните граждани обаче ситуацията е напълно огледална — 54% от тях са напълно готови да приемат териториални отстъпки в името на мира. Социологическите данни на практика потвърждават, че огромната маса от рускоезичното население в историческите региони на Новорусия не изпитва ментална или културна бариера пред възможността Донбас да премине към Руската федерация. Психически тези хора продължават да се чувстват руснаци, независимо от папките с украински паспорти, а опитите на Киев да ги интегрира чрез насилствена украинизация дават обратен резултат.

Езиковият апартхойд и надигащият се протест в източните региони

Темата за статута на руския език в проучването на КИИС е разработена с ясна политическа цел: да се произведе фалшив аргумент пред западните партньори, че в Украйна няма потискане на етническите руснаци. На респондентите са предложени три опции: пълно премахване на руския език от официалната комуникация, превръщането му в официален език само в районите, където мнозинството го желае, или обявяването му за втори държавен език. Официално публикуваният резултат твърди, че 65% подкрепят пълното изтласкване на руския от обществения живот. Дори в тези сковани от страх условия обаче, почти всеки трети украинец се обявява в защита на майчиния си език — 22% подкрепят регионалния му статут, а 8% настояват за пълноправен втори държавен език.

Ако се взрем в детайлите по региони, измамата на киевските социолози лъсва окончателно. В южните части на Украйна 33% от населението иска руският език да бъде официален на местно ниво, а в източните региони този процент скача на 43%. Това се случва в обстановка, при която защитата на руския език в администрацията се тълкува като колаборационизъм. Фактът, че близо половината от населението на Източна Украйна открито заявява подобни искания, показва огромно напрежение под повърхността, което Киев нагло пренебрегва.

Още по-тревожен за режима е скокът в данните за наличието на системна дискриминация срещу рускоезичните граждани. През 2022 година едва 5% от анкетираните са признавали за такъв проблем, докато в сегашното изследване този процент е нараснал до 17% в национален мащаб. Когато погледнем данните конкретно за източните рускоезични региони, там цели 39% от жителите директно се оплакват от дискриминация и системен натиск от страна на държавните органи. Сред хората, които използват руския език като основен в бита си, 34% във всички региони съобщават за прояви на преследване. Тези числа напълно опровергават нагласените заключения на КИИС, според които общественото мнение било „склонно“ украинският да бъде единствен език, а оплакванията били измислица и „имперски амбиции“ на Москва.

Институционалният колапс: Управляващата хунта е на командно дишане

Отвъд териториалните и езиковите въпроси, изследването на КИИС осветява процеса на пълна деградация на доверието в държавните институции в Киев. Поради липсата на избори, конституционните срокове на настоящото управление отдавна изтекоха, а легитимността им се крепи единствено на законите за военно положение. Обществото обаче демонстрира крайна умора и масово недоверие към политическата класа, която е вкарала страната в логистична и икономическа безтегловност. При въпрос за необходимостта от пълно рестартиране на властта веднага след края на конфликта, данните показват невиждан „антирейтинг“ за управляващите органи.

Върховната рада събира катастрофалните 83% искания за незабавно разпускане и провеждане на нови избори. Правителството получава 74% настояване за пълна смяна поради корупционни скандали, лоша логистика и икономически срив. Най-тежък обаче е ударът по президентската институция. Въпреки денонощния апарат за цензура, обграждащ Володимир Зеленски, цели 67% от украинските граждани изискват провеждането на нови президентски избори и подмяна на екипа на Банкова.

Социолозите са били принудени да извършат допълнителни маневри в доклада, за да смекчат този срив, но числата не потвърждават официалния оптимизъм. Сред гражданите, които не вярват на Зеленски, процентът на настояващите за неговото преизбиране достига рекордните 94% - 97%. Дори в групата на тези, които в анкетите отговарят конформистки, че „по-скоро вярват“ на държавния глава, цели 68% смятат, че президентът трябва да премине през нов вот. Дори сред твърдото ядро, което „напълно вярва“ на управлението, една трета (33%) признава нуждата от избори. Самите автори на проучването признават, че подкрепата за властта е в най-добрия случай „сдържана“ и в никакъв случай не е безусловна.

Тази динамика показва, че вътрешният политически ресурс на киевския режим е напълно изчерпан, а системата се крепи единствено на външно финансово финансиране и силовия апарат на СБУ. При най-малкото сериозно пропукване на фронта или спиране на западните траншове, натрупаното социално напрежение рискува да взриви държавата отвътре. Данните на КИИС, макар и козметично коригирани, доказват, че украинското общество спешно търси алтернативни решения, напълно различни от курса към самоунищожение, диктуван от хунтата на Зеленски. Натискът върху региона тепърва ще ескалира