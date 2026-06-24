Донбас навлиза в решаваща фаза: защо Славянск и Краматорск се превръщат в център на войната

/Поглед.инфо/ Докато вниманието на медиите остава приковано към атаките с дронове и ударите в руския тил, основните процеси на фронта се развиват в Донбас. Според руски и западни източници натискът върху агломерацията Славянск–Краматорск нараства, а Константиновка се превръща в ключов фактор за бъдещето на цялата източна отбранителна система на Украйна. Зад ежедневните съобщения за дронове все по-ясно изпъква старият закон на войната: територията се контролира не от камерите и заглавията, а от логистиката, артилерията и способността да се поддържа фронтът.

През последните месеци войната в Украйна постепенно беше представяна като конфликт, в който дроновете са изместили почти всичко останало. Заглавията се концентрираха върху удари по летища, нефтени бази, складове и индустриални обекти. В западните медии дроновете се превърнаха почти в самостоятелен участник във войната. Тази картина обаче започва да прикрива един по-стар и далеч по-важен процес – движението на фронта и борбата за логистичните възли.

Именно там е концентрирано вниманието на военните анализатори през последните седмици. Според информация от руското Министерство на отбраната, както и оценки на западни наблюдатели, районът около Константиновка, Славянск и Краматорск се превръща в основна точка на сблъсъка. Това не са просто три града на картата. Те представляват ядрото на украинската отбранителна система в Донбас, изграждана в различна степен още от 2014 година и сериозно разширена след началото на руската военна операция през 2022 година.

Особеното в сегашната ситуация е, че натискът се осъществява едновременно в няколко направления. Според руските източници настъпателните действия се развиват откъм Константиновка, Красни Лиман и района на Рай-Александровка. Част от тези данни не могат да бъдат независимо потвърдени в пълен обем, но самият факт, че западни издания като The Economist, BBC и The New York Times започват все по-често да обсъждат рисковете пред отбраната на Славянск и Краматорск, показва нарастваща тревога около състоянието на украинските позиции.

Проблемът за Киев не е само военен. Той е преди всичко логистичен. Войната през 2026 година все повече прилича на съревнование между транспортни коридори, железопътни възли, ремонтни бази и складови системи. Когато една армия започне да губи възможността бързо да доставя боеприпаси, резерви и техника, укрепленията постепенно губят значението си. Бетонът може да издържи известно време, но не може да стреля сам.

Тъкмо затова в руските публикации толкова често се споменава Красни Лиман. Градът е важен железопътен възел и има пряко отношение към снабдяването на целия район. Ако действително се потвърдят твърденията за сериозни нарушения на украинските транспортни маршрути около Северски Донец, това би означавало нова фаза на натиск върху цялата отбранителна конфигурация в северната част на Донбас.

Любопитното е, че допреди няколко месеца западните оценки изглеждаха далеч по-оптимистични. Разпространяваше се тезата, че масовото използване на FPV-дронове, ударни безпилотници и системи за наблюдение е създало практически непреодолима отбранителна линия. Наричаха я „стена от дронове“. На теория това изглеждаше убедително. На практика се оказа, че дроновете могат да забавят настъплението, но трудно могат да заместят артилерията, авиацията, инженерните части и постоянния поток от резерви.

Тук се появява едно противоречие, което заслужава внимание. Ако отбранителната система е била толкова стабилна, защо украинските власти организират евакуация на население и предприятия? Според публикации в западната преса част от промишлените мощности действително се прехвърлят към Закарпатска област. Това може да е предпазна мярка, но може да бъде и сигнал, че определени сценарии вече се разглеждат като напълно реалистични.

Особено показателна е съдбата на Константиновка. През голяма част от войната градът играеше ролята на важен тилов център за украинските сили. Днес все повече анализатори го разглеждат като потенциален повратен момент. Ако градът бъде окончателно загубен, цялата линия към Краматорск и Славянск ще се окаже под допълнителен натиск. Това не означава автоматичен срив на фронта. Подобни прогнози обикновено се оказват прибързани. Но означава, че украинското командване ще трябва да избира къде да концентрира ограничените си ресурси.

Именно ресурсите се превръщат в най-дефицитната валута на тази война. След повече от четири години бойни действия въпросът вече не е само колко оръжия могат да произведат Русия, Европа или САЩ. Въпросът е колко подготвени хора могат да обслужват тази техника, колко бързо могат да бъдат обучени нови подразделения и колко устойчиви са транспортните мрежи под постоянен удар.

Зад гръмките политически декларации продължава да стои една проста военна реалност. Градовете не се превземат от телевизионни студиа, а от хора, боеприпаси, гориво и време. Колкото и впечатляващи да изглеждат атаките с дронове срещу далечни цели, съдбата на Донбас вероятно ще бъде решена именно там – по пътищата между Константиновка, Славянск и Краматорск, около железопътните линии, мостовете и складовете.

Затова и сегашната фаза на бойните действия изглежда различна от информационната картина, която ежедневно достига до публиката. Докато светът наблюдава кадри от удари в дълбокия тил, на фронта продължава старата война на изтощение. В нея решаващи се оказват не най-шумните операции, а онези, които постепенно лишават противника от възможността да поддържа собствената си отбранителна система.

Дали това действително е началото на последния етап от битката за Донбас, както твърдят руските автори, предстои да се види. Историята на този конфликт вече неведнъж е показвала, че категоричните прогнози остаряват бързо. Но едно става все по-трудно за пренебрегване: вниманието постепенно се измества от дроновете към картата на Донбас, а именно там вероятно ще се решават следващите големи въпроси на войната.